《HOME专栏》铝市呈现两个平行宇宙 二者渐行渐远

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home
路透伦敦10月21日 - 据国际铝业协会(IAI)今日上午公布的数据，年率化的9月全球铝产量增加45.4万吨，达到4,693万吨。
全球生产量上升，掩盖了中国和其它地区呈现的两种截然不同的趋势。
上月中国年率化的产量大增了67万吨，达到2,261万吨的纪录新高。
而其它地区的产量则连续第三个月下降，而且随着缩减产能的影响开始显现，这种下降趋势变得更加明显。
援引美国铝业(AA.N)董事长兼执行长克莱因菲尔德的话说，铝市出现了两个平行的宇宙，而且二者有更加渐行渐远的趋势。
目前这种现象没有引起什么问题，中国和其它地区各行其道，相安无事。
但这并不是说可以长久保持稳定状。中国市场并不是与世界其它地区完全分离，美国铝业和其它非中国生产商就可能这么认为。
**中国生产一片兴旺**
据中国有色金属工业协会(CNMIA)向IAI提交的数据，今年1-9月中国年率化铝产量增长186万吨。
1-9月实际产量仅增加10%至1,610万吨。
人们容易忽略的一个事实是，中国铝炼厂与西方同业一样面临利润率压力。
比如，中国铝业(601600.SS)今年上半年关闭产能28万吨，但公司上半年还是录得净亏6.238亿元人民币(1.019亿美元)。
其他铝业公司受到地方政府的支持，最普遍的形式是电力补贴。
与此同时，北京方面再度试图淘汰落后产能，但这有可能促使生产商进行升级并扩张，而非关闭产能。此前对该领域强制淘汰过剩产能就出现过这样的结果。
中国西北部新产能不断在投入使用并增加，其中新疆最为明显。
工信部估计，目前在建产能约为1,000万吨，其中今年下半年新疆至少有130万吨产能投产。
CNMIA数据很有可能确实低估了中国目前的产量。值得注意的是，IAI数据中包括每月中国可能未公布的20万吨产出。
**与其他国家产量下降形成对比**
这与其他国家趋势形成鲜明对比。
其他国家铝产量自4月以来呈现下降趋势。9月年化产量为2,431万吨，比去年末低62.05万吨。
而且，这种下降趋势在加速，年化产能运行率单在9月就下降了22万吨，而且未来还会继续下降。
年初以来宣布的减产幅度已累计达到120万吨，俄罗斯铝业巨头俄铝(0486.HK)上周就幅度大于此前预期的减产计划作出了详细说明。
该公司一方面封存部分工厂，另一方面降低了部分工厂的电流强度，结合这两者，目前计划停掉约64.8万吨，相当于2012年集体产量的15%。
美国生产商Ormet(ORMTQ.PK)则已拱手认输，宣布全面立即停止运转，实际上意味着关闭年产9万吨的最后两条运转线。
对短期产量趋势也同样值得注意的是，沙特(沙乌地)阿拉伯Ma'aden炼厂每年74万吨新产能无预警受阻。
第一个电解槽因“熔炉不稳定”停止作业，要到明年第一到第二季间才可能复工。
而据美铝表示，第二个电解槽的运转正在加速。美铝在该炼厂持股25%。
该公司对产量的影响似乎不愿直言，但原本预计明年就可产能全开的计划可能要延后。
**架接两个平行宇宙**
表面上，这两种不同的产量趋势只是反映了当前全球消费趋势的现况。
如美铝在第三季电话会议中告诉分析师，公司估计中国今年消费成长12%，远远超过全球其他地方4%的增长率。
与此同时，全球其他地方的问题还包括因2008-2009年金融危机导致的大量库存过剩。唯有维持供应面纪律才能有助降低这些堆积如山的庞大库存。
当然，中国或许也有其本身的庞大库存问题，不过有很大一部分是显示在政府的资产负债表中，因其国家物资储备局不断向中铝等运营商收储过剩的铝。
别处的生产商没有类似的国家缓冲机制，但俄铝正在游说俄罗斯政府建立自己的“战略”储备。
中国和世界其他国家很少在原料金属层面展开互动，所以克莱因菲尔德把这比喻成两个平行宇宙。
中国是铝净进口国，尽管规模很小。中国9月铝进口量回升至5.4万吨，为今年最高水平。但2013年1-9月的累计进口量只有13万吨，在这个2,300万吨的大市场中可以忽略不计。
如欲查看中国铝产品出口图表，请点选(link.reuters.com/fuh93v)。
而中国稳定出口的铝产品数量不可小视。同期，中国共出口铝产品230万吨，较去年同期增长7.7%。按绝对值计算，今年铝产品出口量增加17万吨，超过原铝的净进口量。
但是至少这一出口规模相对稳定，自4月以来每月维持在27-29万吨的范围。
然而，危险在于目前的稳定性容易令人误解。
越来越多分析师开始认真审视中国铝贸易的这个方面，这反映出市场的担心--国内生产与消费暂时错配可能造成产品出口逐步发生变化，而产品出口是中国产量过剩的主要减压阀。
举个例子，上海期货交易所(SHFE)的库存大幅减少，而且SHFE远期合约价格曲线转为逆价差，说明近几周中国市场的不平衡可能体现为供不应求。
但是，随着新疆开始新一轮的产能增长，供需的钟摆可能摆向暂时的供应过剩。
如果真的如此，过剩的铝最可能以产品形式出口，因为产品较原铝的税收更轻。
流出中国的铝产品成为桥梁，连接着铝的两个平行宇宙。现在这座桥还算结实，但没人担保它能一直牢固下去。(完)
(编译 张涛/李爽/张若琪/朱晓军；审校 戴素萍/艾茂林)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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