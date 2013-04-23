《Home专栏》铝价触底 但全球第一季铝产出仍缓慢增长

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home 编译 王冠中/王翔琼/梁睿雪/张若琪
路透伦敦4月22日 - 铝价再次跌落谷底。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铝上周触及每吨1,818美元，为2009年危机以来最低。
中国铝价也没好到哪去。
上海期交所主力期铝今收报每吨14,565元人民币，也呼应了2008年到2009年初全球大萧条时的水准。
这是让生产商相当苦恼的价格。
然而引人注目的是，生产商并没有集体做出回应。
国际铝业协会(IAI)今天公布的数据显示，2013年第一季全球铝产出增加了4.5%。
**统计噪音**
接下来就要涉及到统计学的一个性质了，那就是真相与美貌一样，不过是旁观者的主观看法。
所以对近期全球铝数据，自然会有一些截然不同的解读。
例如单看3月数据，或许会对全球炼铝产业实际情况产生更正面的看法。
上月全球铝产量年率大跌210万吨，反映了中国产量类似规模的下滑。
仅有的问题是，在这一次明显减产之前，中国2月产量刚攀升190万吨。
中国炼铝行业的形势变化很复杂，南部和东部在关闭旧产能，而西北部又在开动新产能。
但据中国有色金属工业协会提供给国际铝业协会(IAI)的数据，即便在这样的情况下，数据逐月波动看上去还是很剧烈。
事实上，经验丰富的中国铝业观察者指出，前几年年初也有过类似的统计噪音。
比如，去年2月中国产出增长160万吨，3月随即减少110万吨。
这是巧合，还是中国铝数据年年都有的古怪转折？
时间将告诉我们答案。
但暂时而言，看重第一季整体趋势而忽略月度数据的大幅波动，似乎是明智的做法。
**地区差异**
在此基础上，中国2013年第一季产量仍较上年同期高出12.8%。
这个增速在IAI数据覆盖到的主要地区中是最快的。
其它部分地区的表现乍眼一看可能也令人意外。
接下来第一季增幅最大的两个地区是非洲和北美，分别增长8.6%和3.4%。
海湾地区产量同期“仅”增长3.1%。外界都知道该地区将有新产能上马。
这是怎么了？
最好回忆一下去年这个时候非洲和北美发生的事情，尤其是这些地区两大冶炼厂的部分停工。力拓(RIO.AX)(RIO.L)在加拿大Alma的炼厂因劳资谈判失败而受到工会罢工冲击，该炼厂年产能为43.5万吨。必和必拓(BLT.L)年产71万吨的Hillside工厂也因技术问题部分停工。
据两家公司第一季生产报告显示，这两家炼厂现在已经恢复到事故前的产出水平。
2013年第一季地区产出同比大增，其实就反映了生产向常态的恢复。
而另一方面，其它地区产量大幅下降也同样是与过去发生的状况有关，反映了西方世界最近一次大幅减产前的情况。
**生产过剩**
概观来看，第一季的两个主要趋势是中国以外地区产出温和增长，以及中国产出升高，尽管后者的增长规模仍有待解读。
在两状况下，市场价格都在传达铝生产过剩的讯息。
西方的炼厂受到高实货溢价的支撑。
中国炼厂则是受到低区或国内补贴计划的支撑，至少部分炼厂是如此。中国国家物资储备局会“战略性”买铝。
的确，尽管有上述国家干预的支撑，中国有越来越多产能关闭的消息，这显示出部分炼厂面临的财务困境有多严重。
但有高达400万吨新产能预定在今年进入中国市场，如此大量产能让原有炼厂的合理性也荡然无存。
此外，在中国以外的地区，明显并无减产的消息传出，除了俄罗斯铝业之外，而该公司提出的减产30万吨计划显然还有更深沉的意义。
看来，生产商的痛苦情况还会继续下去，因为很难见到价格短时间内会大幅回升。
**仍等待中国**
从申请破产保护的美国铝生产商Ormet(ORMTQ.PK)，到财报录得高额亏损的中国铝业，痛苦的迹象几乎随处可见。
随着铝价再次在历史低点附近挣扎，看来更多产能被迫关闭是无可避免的了。
焦点必然将放在北美和西欧等成本较高的生产地区。
美国生产商Century(CENX.O)发出预告称可能关闭肯塔基州的Hawesville炼厂，适时提醒了外界，在页岩气革命的支持下，美国冶炼行业想要复苏，还需通过单个炼厂和大型供电商之间调节解决旧有的、且通常已丧失竞争力的合约，才可能实现。
短期而言，美国等地更可能见到的情况是成本较高的产能逐渐萎缩。
但如果中国业者投入市场的新产能有传说中那么高，上述减产都起不了什么重要作用。
要解决全球产能过剩和生产过多的问题，首要还看中国，这种情况已存在多年。
有初步的不确定迹象显示，北京当局现在也已经警觉到这个事实。
支持“绿色”环保冶炼厂、淘汰“高污”落后产能炼厂的最新计划，会是期待已久的有效方案吗？
有此可能，尽管魔鬼总是藏在细节里，例如究竟什么条件才符合“绿色”炼厂要求。
但根据一名参与工信部和冶炼业者会议的与会者，“绿色”清单的规划也还需要时间，可能是“在今年之内”决定。
以铝价目前的情况来看，许多铝生产商未必撑得了一年。
逐渐削减炼铝产能的长期战争，看来还要继续下去。(完)
(译文审校 程琳/于春红)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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