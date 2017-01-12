《HOME专栏》基本金属有望拨云见日 基金看好后市行情

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张若琪/戴素萍/李春喜/刘秀红/高琦/孙国玉

路透伦敦1月11日 - 去年此时，基本金属行情一片暗淡。

伦敦金属交易所(LME)价格指数.LMEX在2016年1月跌到2,049，为2009年1月那段惨淡日子以来最低；当年全球衰退情况似乎正不断加剧。

中国当年入市驰援，且去年再度伸出援手。中国政策制定者再度挹注大把资金，通过基础建设和建筑这两块金属密集领域来重振经济增长。

LME指数之后回升至2,768。诚然，各种金属表现各异其趣，主要反映个别金属的供应动态。

但基本金属价格最糟的情况似乎已经结束，未来有望进一步上涨。至少基金经理这么认为。

基金在12月对金属略微减仓，但这些基金操盘手看来基本上对行情普遍好转仍抱有信心。

LME和纽约商品期货交易所(COMEX)铜仓位变动图表：

tmsnrt.rs/2ifxBTE

**大家再度青睐铜博士**

铜矿向来是对冲基金青睐的基本金属，对其青睐的程度到了铜被冠上铜博士的美称，因为其据称能够说明全球制造业的情况。

然铜价在五年下跌后，铜博士也失宠了。

去年11月时这一切又为之改观，当时铜价以惊人的方式脱离了先前的交易区间。

基金向市场挹注资金，注入上行动能并进一步推波助澜。

基金在LME和美国COMEX合约的净多仓已频频刷新纪录。

尽管过去几周，铜泡沫有些已经破灭，但资产管理公司在COMEX的净仓位还有70,547口，在LME则有68,938口，仍为史无前例的高水准。

之所以举COMEX合约为例，是因为交易商持仓报告(COTR)的历史更为悠久，基金净多仓前次高位是在2014年7月创下的48,994口。

此外，与2009年的状况对比则更说明问题。当年铜价从大跌后急剧回升。基金在铜价从2008年12月低点2,817美元回升时入手，推动价格在2009年12月涨至每吨7,167美元的高点，但净多仓总量在接近30,000口时见顶。

从中得出的结论是，在此期间投资于铜市的资金呈急速增长。

考虑到最近几年仓位变动的波动性加大，这些资金在多仓和空仓之间的转换也变得活跃很多。

那些对统计有兴趣的人，或许想对上图中COMEX和LME的仓位报告进行对比。

两份报告运用了相同的方法。实际上，LME的交易商持仓报告是以美国的报告作为蓝本，并于2014年7月推出。

但LME报告对于多仓的权重似乎更多，因为出现净空仓的机率很低。

基金对于LME铝、铅、镍和锌的仓位变动图表(以2016年1月为基数)：tmsnrt.rs/2ifGpJa

**锌仍是市场最爱**

在考虑其他基本金属资金布仓时，这应该起到警告作用，因为LME的这份报告就是我们全部的参考。

芝加哥商业交易所(CME)目前虽提供铝、锌和铅合约，但参与程度相对LME而言仍然极低，而且规模太小，小到不足以让多数投资基金冒险参与。

但即便LME的交易商持仓报告有偏向多仓的特点，LME铝、铅和锌的基金仓位还是曾在2016年第一季某些时段转为净空仓，铅合约到5月份亦步其后尘。

此后资金的流向一直都呈单向。

以LME价格指数2016年1月所及低位作为参照点，铅和镍的基金净多仓已增逾一倍，铝增加两倍，而锌则增加四倍之多。

所以锌的受青睐地位不言自喻。

虽说中国需求的回弹令所有金属价格都水涨船高，但锌的涨幅最猛，这要归因于其原材料供应链收紧的现状。

去年在LME基本金属当中，伦敦期锌的表现脱颖而出，并且场中依然有大量资金押注锌价今年进一步上涨。

基金目前持有的期锌净多头合约为81,874口，接近近期的高位。

回顾以往，只有一次的涨势曾大幅超越这一波，那是在2015年第二季，资金蜂拥进入锌市场，并且也是追逐供应短缺的题材，但事后看来，当时的跟进有些操之过急了。

这意味着，鉴于本次有基本面消息和技术图讯号的双重指引，可能会吸引更大量的资金进入锌市场。

**所有人都是赢家？**

基金对铝和镍进行的净多仓布局看起来更加不可思议，因为这两种金属依然面对着高库存和生产过剩迹象的制约。

事实上，铝的净多仓规模已经自去年11月高位178,131口大幅下降，来到139,319口，但按照历史标准衡量，即从2014年7月开始的数据记录算起，这个多仓水平还是很高的。

金属镍的基金仓位也仍然接近去年10月份所达到的历史高点66,062口。

实际上镍价在2016年初跌破2009年低点后反弹也不甚坚定，因此从上述资金布局来看，基金经理对总体周期性好转仍保持信心。

即便是铅也成了此番投资的受益者，只是程度逊于其他LME金属而已。

在这个较为特别的市场里，基金的参与程度相对较低，而且有意思的是，在过去大约六个月中，净多仓的步调与实际价格变化不再一致。

但基金仍保持净多仓，至少从LME COTR数据来看是如此，尽管12月份市场还遭遇了相当无情的抛售，并且后来价格仅部分反弹。

这些小处很能说明眼下基金对基本金属的想法。(完)