《HOME专栏》基本金属牛市暴冲行情 呼应LME年会乐观气氛

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦11月7日 - 审慎乐观。这是众人对工业金属市场年度聚会--LME年会气氛留下的大致印象。

再看看今天屏幕上的行情走势，你可能就把“审慎”这个词儿抛诸脑后了。

伦敦金属交易所(LME)金属走势锐不可当。期锌和期锡双双创下今年以来高位，期镍紧追在后，就连人气并不热络的期铜也升至3月以来高位。

没错，这可能有一大部分是因为特朗普效应。美国总统大选是上周的热门议题，分析师几乎一致认为，若特朗普当选，操作策略应该是买进黄金，抛售所有其他资产。

因此，当周末传出美国联邦调查局(FBI)不考虑起诉希拉里邮件门事件，为希拉里声势注入强心针之后，今天早上的金属市场涨势可能是这个操作策略的反面效应。值得一提的是，金价已下跌。

但除了美国政治面的杂音，市场上有种感觉是，工业金属或许已经走过了这波周期的低点。

中国年初的刺激措施是2016年最大的“牛市”惊喜，后续效应料将持续到明年。

另外，欧美投资资金似乎开始再度流入大宗商品，而且这次中国资金也共襄盛举。

即便基金和基本面看起来都不那么好，但各类金属之间的分化走势总会出现一些适时的调整，起到一点推动交易的作用。

伦敦金属交易所(LME)指数走势图：tmsnrt.rs/2fTAsF4

**仍以中国形势马首是瞻**

据研究机构CRU的分析师Grant Colquhoun称，明年全球经济增长料从今年的2.2%加速至2.7%。

他指出，这将是2014年以来首次增长加速，但重要的是，“现在仍处在低增长期”。

因此一切仍然还是以中国形势马首是瞻。

现在回过头来看，今年年初中国推出刺激举措之时恰逢1月伦敦金属交易所(LME)基本金属指数处在低点。

再次通过基础设施和建设支出来刺激经济，又一次完全改变了金属需求预期。

第一阶段受益的是钢铁、铁矿石以及冶金煤。第二阶段对铜等金属的影响仍在显现过程中。

目前市场基本认为，刺激政策带来的推动效应要到明年年中前后才会减弱。

对于那之后的情况，多数分析师都表示有些担忧。

“中国经济并未脱险，我认为房地产将在第二季开始走软，下半年金属价格可能会下跌，”金属研究机构INTL FCStone的Ed Meir表示。

麦格理银行谘询顾问Jim Lennon也持同样看法，认为“暴风雨正在积蓄”，准备迎向2018年。

高盛Max Layton的反应是，“越往前行就越担心”，具体指的是关于中国的铜需求。

**资金回归**

尽管全球经济增长的巨轮仍缓缓行进，但一种不同的周期循环似乎已过了转折点。

市场中庞大资金缺席了数年后，目前正在回归。

巴克莱资本估计，今年1-9月有623亿美元投资资金流入大宗商品，超过2009年所见的前次同等高潮。(“大宗商品投资者--资金流动分析”，2016年10月21日。)

其中多数依序流向贵金属和油市。但光是9月就有80%以上的资金，或95亿美元左右，流入广泛的大宗商品指数，对基本金属造成涓滴效应。

Critine Capital创办人Paul Crone周一在LME研讨会“金属投资者”专题小组发言时表示，“投资者的兴趣似乎在转变，”他补充道，重量级基金越来越倾向找寻个性化的投资篮。

香港交易所市场发展科联席主管李刚在LME中国主题研讨会上称，中国资金也在向大宗商品领域涌动。

他认为，受到当局打压股市交易以及一线城市房地产市场过热影响，很多散户及准机构投资者目前在寻求重返大宗商品市场。

金属市场对于资金流入的看法褒贬各半，基金资金向来能捕捉到拐点，因此会先曲线而动。

因此其回归也被视为最差状况可能已经结束的另一正面迹象。

图表：2016年LME基本金属价格相对表现 tmsnrt.rs/2fvMJgv

**分化料继续**

各基本金属表现分化是今年的整体主题，这种现象看起来很可能还会继续。

供应成为2016年的一个主要区分器。锌等金属受益于原材料荒，而铜等其他金属则疲于应对供应过剩局面。

所有人都同意，锌价上涨离不开嘉能可。去年这个时候嘉能可暂停了50万吨的锌矿产能。但至于嘉能可何时会恢复这些产能却众说纷纭。

镍价涨势主要得益于菲律宾。该国新政府已暂停数家镍矿，并可能关停更多矿山。

但以今年镍价的低位来看，许多人会认同诺里尔斯克镍业营销主管Anton Berlin的看法，他在周三彭博座谈会上表示，“接下来只有一条路可走，上涨，这只是时间早晚的问题。”

至于铝，Harbor Aluminum创办人Jorge Vasquez认为，铝价将受到数个因素拖累：供应过剩加剧、库存处于纪录高位、以及融资环境趋紧导致有更多库存被迫释出。他在LME座谈会上提出这个看法时，没人立刻提出反驳。

再说到铜，看法仍然两极化，高盛分析师Layton与花旗分析师David Wilson在彭博座谈会上演出多空论战。

CRU铜金属研究部门主管Vanessa Davidson对不同金属表现分化，提出一个比较不同的看法，她认为个别金属的需求前景，也是导致表现分化的潜在因素。

汽车轻量化已经使铝比其他金属受惠更大，而全球汽车大厂电子化的趋势逐渐抬头，将会提振铜及铅的需求。

相较之下，如果锌的原料紧俏导致价格续升，则会面临需求破坏的危险。

CRU的结论是，在全球经济缓慢成长的环境下，使用密度成为基本金属表现分化的一个重要因素。

不过套句CRU主管Paul Robinson的说法，一个走势更加分化的大宗商品市场，对于寻求投资组合多元化的机构投资人而言是好事。

换言之，谢天谢地，资金要回笼了。(完)