《HOME专栏》需求状况底定 基本金属未来表现看供应

资料图片：2013年5月在波兰Glogow金属冶炼加工厂拍摄的铜水。 REUTERS/Peter Andrews

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 徐文焰/戴素萍/李爽

路透伦敦1月22日 - 根据周二的一项路透调查，分析师认为基本金属价格今明两年的表现将完全取决于供应情况。

金属价格料将连续第二年维持正面的整体走势，不过上升幅度可能会明显降低，这可能是由于去年价格走势相对落后所致。

不过分析师的关注焦点最终可能只落在两种金属之上。

锌有望成为今明两年表现最好的金属；而表现最差的可能是铜，根据分析师的预估中值，只有铜价可能在2014和2015年连续下滑。

那为什么锌的表现最佳？因为市场中流传着一种预期，就是锌的供应将从多年来的过剩局面转变为大幅收紧。

为什么铜的表现最差？则是由于相反的趋势。在连续几年供应短缺后，铜市供应料将出现过剩，预计至少将在未来两年压低铜价。

两种金属的前途迥异，完全是由各自的供应状况决定。根据国际货币基金组织(IMF)本周稍早发布的报告，全球经济增长料将加速，由此看来需求面预计仍将对金属价格提供支撑。

2014与2015年金属价格预估中值图表请点选：link.reuters.com/naw26v

**市场短缺**

在伦敦金属交易所(LME)交易的金属中，锡是最有多头题材的品种。

分析师预期锡市场今明两年仍是供应不足。当中对市场动能最“偏空”的评估是满地可银行资本市场和CPMGroup，两家机构预估今明年将是供需平衡。

然对分析师来说，锡有两个问题。

首先，多头题材至少已部分得到体现。以平均价格来看，2013年锡是LME金属中的佼佼者，以任何更长期的历史标准来看，当前每吨22,000美元的价格都是偏高。

其次，这是一个非常小的市场，多数投资人都会避开。这可能是分析师提供的预测最少的原因，对2014年只有20位给出预估，相比之下，铜预估则有33位。

至于更能进行交易的多头题材，分析师选择了锌和铅。

预估中值显示，2015年现货锌价将上涨15.3%至平均每吨2,200美元，现货铅价则上涨11.5%至平均每吨2,387美元。

在分析师给出的2015年预估中值中，只有锌和铅这两个金属的价格有两位数的增幅。

去年此时锌和铅也是多头选项，不过次序相反。

市场益发认为，在铅市场的供需情况是转为短缺，国际铅锌研究小组(ILZSG)最近的预测则加深了这样的看法。

分析师的预估中值是今年将短缺2.2万吨，明年缺口为5.1万吨。

有趣的是，分析师对于铅价的预测最为集中，相对于预估中值，从高到低的价差为15%。

**市场格局生变**

但这次是锌市基本面发生转变，吸引了分析师的注意力。

随着全球最大的矿山部分接近自然寿命极限，日益临近的供应压力为锌市带来了具有吸引力的利多势头。过去有多次对锌市开启利多之旅的预期都没有实现，不过这次真的要开始发力了，因为备受期待的矿山关闭真正开始成为现实。

有趣的是，市场供需预期中值这两年都是供应过剩在减少，而不是直接出现供应短缺。

对市场供需做出预估的13家受访分析师中只有两家--巴黎银行和瑞士信贷--预计今年会出现短缺；认为2015年供应不足的机构增至三家，巴克莱资本加入看多阵营。

另一种供应格局出现改变的金属是铜，这是未来两年唯一真正偏空的金属。

对2014年LME现货铜价的预估中值下降4.2%至平均每吨7,013美元，2015年将进一步下跌2.3%至6,885美元。

对市场供需给出预测的分析师中没有一位认为这两年铜会短缺。

经过数年系统性短缺后，铜也出现了长达数年的产量加速增长，不过目前正遭遇交易所实际库存较低及LME价差缩窄的挑战。

**市场供应过剩**

相较之下，镍和铝已在结构性供应过剩和高剩余库存中苦苦挣扎。

分析师也不是非常看好短期前景。

预估中值显示，今年铝价持平，或更精确的说，较去年均价每吨1,845美元小跌了5美元。

只有明年，分析师预期供应方面会做出回应，进而影响了价格，预估中值显示为1,984美元，较上年均价增加了7.5%。

请注意。由去年的结果来看，铝是LME市场中最难预估的品种，当时最精准的预测者巴克莱资本的GayleBerry，还比最终结果高出7.8%。

值得注意的是，巴克莱对今明年市场供需状况的看法跟大家不一样。其预测会有百万吨以上的短缺。这或许可以解释其预估2015年每吨2,150美元，为最高价之一的原因。

对于明年镍市供需状况的看法，巴克莱同样与众不同，是唯二预测为短缺的受访机构，另一家是EIU。

大家对2014年镍市的看法都是供应过剩，所以镍价预估中值为下滑1.1%至均价每吨14,838美元。

只是明年，和铝一样，大家看法转多，预估中值显示较上年上涨6.5%，来到均价每吨15,800美元。

然“共识”这句或许不对。关于镍市，大家的看法明显分歧。相对于预估中值的高至低价差为29%，锡市同样预估区间甚大，其预估数据较少。

INTLFCStone的看法相当悲观，预估2014年镍价为每吨12,750美元，另一头最乐观的预估是长期看多镍矿的花旗DavidWilson，他认为将达每吨17,000美元。

意见如此分歧，想必是因为印尼镍矿石出口禁令的冲击充满不确定性。这道禁令是否会造成供应末日或是供应受阻？

这还是未定之天。就镍价而言，似乎是如此。(完)

(译文审校 张荻)

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