《HOME专栏》中国铝限产令剑指空气污染 却棒打全球铝供应链

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦3月3日 - 中国2月20日正式批准“治理空气污染”规定，并在2月28日公布。该规定周三生效。

这则消息听起来似乎无关痛痒，但这样想就错了，此举意味着有可能重塑全球铝市格局。

中国作为全球最大的铝生产国，将要求北京周边四个省份的铝炼厂在冬季取暖季期间减产30%。冬季取暖季从11月中开始持续至3月中旬。

这则消息激励铝价大涨。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝本周触及近两年高位每吨1,957美元。

中国或有约40%的产能受到影响，分析师估算会涉及130万吨的产量。

但这可能还是一个保守的预估。这项新指示还会影响原材料供应，比如氧化铝炼厂和碳素阳极工厂，从而使冲击波延展至全球铝供应链。

**向污染开战绝不留情**

中国向环境污染开战会对铝产业构成如此严重的打击，这似乎有些不可思议，毕竟铝还是绿色材料革命的先锋。

但是河北、河南、山东和山西受影响的铝产能中，有不少铝企所用电力来源于煤电，而这是新规的主要针对目标。

中国政府1月份首次提出该方案时，外界存在质疑也可以理解。

众所周知，铝冶炼厂的产能调节并不像阀门开关那么轻而易举，需要假以时日，并且炼厂的相关财务成本也很高。

外界猜测具有政治背景的大公司，例如中国铝业股份有限公司等可能会积极做思想工作反对被迫减产，也可能像以往一样在地方政府的默许下阳奉阴违。

但这一次北京方面动了真格。

这次新规是由国家最强势部门：环保部、财政部、发改委和能源局共同发布的。

这一法规颁布背景是，环境保护部的负责人对各种类型和规模的工厂进行越来越严格的检查。地方环境审查团队也被解散。

专门研究中国铝行业的咨询公司AZ China的Paul Adkins称，这传递出的信号是“不再保护地方企业”。

“如果地方官员不能依照环境保护部的标准行事，他就要进监狱，”Adkins周四在路透的基本金属论坛上说。“这肯定能增加合规度。”

**氧化铝和碳**

受到影响的不单单是炼铝厂。

氧化铝生产商也需要减产30%。氧化铝是从铝土矿到铝的生产过程中的一种中间产品。

上述四个省份占到中国氧化铝产量的近70%，据Adkins估算，冬季减产将意味着氧化铝产量将减少271万吨。

而今年全球氧化铝市场本来就可能出现少量的供应短缺。

另外，山东的炼铝厂严重依赖进口的铝土矿，因此中国抗击雾霾的影响可能通过供应链传递至澳洲、印度和几内亚等主要铝土矿供应国。

不过，反污染议题的真正伤害，或许在于对同样投入冶炼流程的阳极碳生产商所造成的冲击。

Adkins解释表示，未能达到环保要求等级的碳生产厂将在四个月期间关闭，但即使达到环保等级的碳生产厂也必须削减产量。

“目标区域里面有不少阳极碳生产厂，单纯就冶炼厂无法取得制程所需的阳极碳来看，我们预估直接的冲击将是铝产量流失300万吨，”

换句话说，碳生产厂关闭对全国铝产量的冲击，可能大于主要生产厂减产。

**供应冲击**

这是铝业空前的潜在供应冲击。

多年以来，这个市场的问题一直是供应过剩，首要的问题在于中国本身。

由于中国产量的不断攀升，全球其他地区的铝生产商被迫关闭炼厂和削减产能。过去十年，中国占全球产量的份额已由30%上升至55%。

就在上周，俄罗斯工业暨贸易部长Denis Manturov提出，俄罗斯正提议全球铝行业成立一个类似石油输出国组织(OPEC)一样的机构，以调节市场供应。

多年来的供应过剩，应可在理论上为中国计划进行的限产提供缓冲空间。

美国铝业(Alcoa)执行长Roy Harvey于2月27日在BMO Capital Markets全球金属和矿业大会上的演讲中表示，预计中国今年将出现210-230万吨的过剩。

但由于世界其它地区预计将出现150-170万吨的供应短缺，所以全球的过剩量料将小得多，预计为40-80万吨。

所有此类计算都刚刚被推翻。

尽管眼下铝价存在很大程度上的投机热，但中国限产可能阐释为铝定价的基本面重估。

当然，中国的铝厂商将动用手中可用的一切政治手段，以试图避开北京当局的治污措施。

尤其是那些新建的、更清洁的铝厂，将指称在针对那些使用老旧、造成污染技术的厂家的行动中，他们遭受了不公平待遇。

但如Adkins所指出的，随着抗霾排上北京当局的最高政策议程，单纯地忽略其意愿不再是一个选项。(完)