《HOME专栏》中国引发全球铝市失衡 三大行业协会请求G20出面

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦3月23日 - 铝市场的政治热度正在上升。三大铝业协会呼吁20国集团(G20)关注中国产出激增所引发的全球铝市场失衡问题。

“中国的政府支持正在导致不可持续的结构性产能过剩，在问题得到解决之前，势必影响增长并加剧不稳定性。”

美国铝业协会(U.S. Aluminum Association)、欧洲铝业协会(European Aluminium)和加拿大铝业协会(Association of Canada)的负责人在3月15日致G20的公开信中这样写道。

去年G20峰会为讨论钢铁产能过剩而设立了一个全球论坛。他们希望G20也能针对铝产业采取类似的行动。

外界对中国庞大的钢铁行业怨声载道，对于中国庞大的铝产业同样意见颇大。

“产量剧增以及过剩产能均导致价格下跌，给我们各自的生产商和本国经济造成了巨大的经济和就业损失，”上述三家协会称。

如同钢铁产业一样，铝产业的贸易摩擦正在升温，美国带头向中国发难。美国向世界贸易组织(WTO)状告中国给予铝行业补贴，美国铝业协会则请求对中国铝箔征收反倾销关税。

所有这些都有点讽刺。

伦敦金属交易所(LME)期铝价格今年以来已上涨14%到每吨1,930美元，接近两年高点。

这当然也是受到中国题材的影响，市场目前在试图消化中国今冬为抗击污染而可能进行的大规模限产。

“不稳定加剧”似乎起到了双向的作用。

中国月度铝产量数据图表：tmsnrt.rs/2mvGXl9

**不稳定的统计数据**

中国在全球原铝产量中的占比已从2000年的约10%提高到逾50%，国际铝业协会(IAI)的最新数据显示，中国2月原铝产量占到全球总产量的54.4%。

该比例可能会有一两个百分点的误差，因为即便是中国的铝产量数据也是不稳定的。

如果你相信中国有色金属工业协会(CNIA)提供给IAI的数据，那么2月铝产量相对于1月的年化降幅为170万吨。

2月下线的产能如此之大，似乎非常不可能。

过去十年中全球其它地区最剧烈的产量波动发生在2012年1月，当时正值价格下跌、多地产能关停之际，产量下降了58.4万吨。

老道的铝生产商逐渐适应了中国产量数据的这种波动，尤其是在元旦和春节前后，此外他们也适应了对极高或极低产量数据的临时修正。

中国有色金属工业协会(CNIA)2016年初时将2011-2014年铝产量数据大幅上修400万吨，令市场震惊。

CNIA刚刚又给市场带来一个小惊喜；这次是将2015年铝产量下调15.4万吨。

换言之，官方月度数据其实很不靠谱。

产量似乎趋向增长。根据过去四个已公布月份(2016年11月-2017年2月)的累计净增量计算，全国铝产量年化增幅为92.5万吨左右。

这似乎符合有关新产能上线以及原有设备重启、以从价格上涨中获益的传闻。

**未来和当下的不稳定因素**

中国政府出台措施，在11月中到3月中的冬季采暖季防控北京周边地区的污染。市场目前仍在消化这些举措的影响。

中国要求近30个北方城市削减铝产能30%以上，以减少冬季空气污染，这相当于大约130万吨产量。而且如果强制关闭碳阳极和石油焦等炼铝原料的生产厂，铝产量可能还会受到进一步打击。

受影响的中国生产商料将通过开足马力生产加以弥补。

但中国政府的环境污染打击行动远不只冬季污染措施，现在已经影响到了生产率。

根据中国铝业网，环境监察团队上个月入驻河南省，至少有一家运营商被迫关停部分产能。

金属生产领域现在有越来越多监察未到、产能已关的现象。

此外，环境监察人员会定期回访，检查相关进度。中国铝业网称，山东省下个月将迎来其第四次环境监察行动。

中国政府今年致力于向每个省级行政区派出监察团队，包括新疆等主要铝生产枢纽。

中国政策制定者的“蓝天”计划给这一全球最大铝供应国注入了新层次的不确定性。

**时间会证明**

这意味着全球铝供应链中存在着先前不知道的某种程度的不确定性，这不是通常那种引发供应受阻的困扰铜等其它工业金属的不确定性。

当铝的使用快速增长，在运输等领域成为日益增长的一种原材料时，一切就会显示出来。

它的成功很大程度上取决于全球生产趋于过剩，尤其是中国，以及由此导致的价格波动相对较低的情况。

讽刺的是，就在国际上加大压力促使中国控制其铝冶炼厂时，该国正在以环境治理的形式做此事。

但这三家铝协会提到的高度不稳定，无疑是正确的。

中国在全球生产中的主导地位，使得铝市很容易因该国的政策而转变。

这种情况需要解决，而且G20的钢铁论坛就是一个很好的模板。

若无其它问题，或许可以先从改善中国铝产能统计数据开始着手。(完)