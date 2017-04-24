《HOME专栏》中国炼铝行业限产压力加大 似已成为改革下一个目标

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home；编译 王丽鑫/王颖/高琦/孙国玉/陈宗琦/蔡美珍

路透伦敦4月21日 - 铝是否会是中国决策者眼中的下一个钢铁？

中国的钢铁厂已经面临一系列举措制约，意在去除过剩产能。

对庞大的钢铁行业进行全面重组，是中国环保战役的一个重要内容。

这也让中国面对来自国际社会不断加剧的控制出口压力的同时，有了更大的谈判余地。

而中国“供给侧改革”的下一个目标可能就是铝生产商。与钢铁行业一样，中国的铝生产商现在也主导着国际市场供应。

冬季供暖季期间北京周边地区产能可能关闭，已经推升铝价。

有关中国政府已叫停新疆违规在建电解铝产能的消息，给铝价带来进一步的提振。而政府似乎肯定还会出台进一步的举措。

中国的铝产量增长已显露出急剧放缓的迹象，尽管一如以往，统计数据方面的混乱可能只会令人更加摸不清政府铝政策的真正目标是什么。

**新疆及其他消息的影响**

中国政府要求北京周边地区在下个冬季采暖季限产的计划，已经给铝价上涨点了一把火。

一些抱怀疑态度的人士称，可能的减产规模或许会因新产能持续上马而缩小，新疆新上线的产能尤其多。

不过上周末新疆有三个违规在建电解铝项目被叫停，这令上述看法似乎有些站不住脚了。

凭借逾700万吨已投产产能，加上似乎源源不绝的新炼铝项目供应，新疆已成为中国乃至全球新的炼铝产能中心。

这三个电解铝项目被叫停是因为违反了规定。

新疆昌吉政府网站上刊登的这份署期为4月14日的公文，特别点名了新疆东方希望有色金属有限公司、新疆其亚铝电有限公司和新疆嘉润资源控股有限公司正在建设的冶炼项目。

受到影响的项目产能估计达到200万吨左右。

非常不明白为什么这三个项目会被特别点名，这种情况很不常见，令中国国内外的铝产业人士都百思不得其解。

最可能的理由是，中国政府或许要通过这种方式给整个铝行业的生产商发出全面警告。

根据咨询公司AZ China的说法，另一份正在下发传阅的政策文件要求全国所有铝冶炼厂都要接受审查，检查内容涵盖各种生产许可和对监管法规的遵守程度。

上一次对铝产业的清理检查工作并没有取得什么明显成果，未能对之前数年的疯狂扩张造成什么影响。但这一次，中国政府看起来是动了真格，多个政府部门都已经介入其中。

AZ China的初步看法是，今年年底前将出现产能关闭。

**生产放缓？**

与此同时，中国当前的铝生产速度似乎也正在大幅度放缓。

今年3月份中国生产铝271万吨，第一季度生产铝819万吨。

第一季铝产量较上年同期增长了14%，但3月份产量增速大幅下降至仅3.3%。

上年同期基数较低并且波动性较大，故导致较上年同期的比较结果有些失真。

以环比年率来看，今年迄今为止中国的铝产量下降了近220万吨，其中3月份产量年率为3,190万吨，为去年7月以来最低水平。

这样的结果让人感到意外。人们原本以为，当前较高的价格或许会鼓励企业加快生产速度，特别是那些11月中取暖季开始时可能面临减产的企业。

统计数据本身当然有可能是错的。鉴于以往问题不少，因此保持适度的谨慎是合理的，但值得注意的是，此番国家统计局和中国有色金属工业协会给出的结果是相同的。

**上演钢铁业戏码？**

统计数据的不确定性，正与中国铝政策的变数交互作用。

在伦敦金属交易所(LME)核心基本金属当中，尽管铝目前表现最佳，年内迄今走升15%至每吨1,945美元，但外界仍高度怀疑中国当局乃认真看待关闭产能一事。

毕竟，近期铝的历史充斥着来自北京当局的限令，这些都无法抑制铝生产行业脱缰野马般的成长。

这次情况会不同吗？

从以下两件事情看来，这回情况可能会有所不同。

首先是环保方面的箝制已升级至国内政策议案前列，正如取暖季的限产令所示，铝冶炼厂明显成为火线上的标的，尤其因为它们是燃煤发电的大用户。

其次，就像钢铁一样，反中国贸易出口案件层出不穷，加速推动了“供给侧改革”。

虽然当下是特朗普政府占据了保护主义相关新闻的版面，但真正向世界贸易组织(WTO)提出一起控诉中国的大范围案件，则是出自奥巴马政府之手。

毫不意外地，中国强烈否认补助本国铝产商，也可以预期中国将会积极抗辩。

但如果中国能够证明自己正在积极抑制过剩产能，抗辩就会容易多了。

这似乎就是中国在钢铁议题上采用的策略，而基于中国在全球钢铁及铝市场的供给地位十分类似，中国当局想必很乐意在铝议题上如法炮制。

更何况，特朗普政府针对美国进口钢铁品展开一项新调查后，牵涉到的贸易利益又进一步提高了。

猜猜看，美国还会等多久会对进口铝品祭出相同待遇？(完)