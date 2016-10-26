《HOME专栏》中国铝产量大增 但沪铝却呈低库存的脱钩现象

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦10月25日 - 中国铝冶炼厂的机器再次高速运转。

中国9月铝产量达到275万吨，为历史第二高，仅次于2015年6月。

过去两个月的年化铝产量增加216万吨，至3,348万吨。中国9月占据全球产量55.7%的份额。

中国有色金属工业协会向国际铝业协会(IAI)提供的上述数据并不能尽信，因为月度数据可能出现很大波动。

不过趋势肯定是向上的，而且似乎证实了分析师的普遍看法，即中国炼铝商罕见的自我约束阶段迟早会结束。

总体来看，促使炼铝商再次加大马力生产的原因就是价格。

上海期铝价格在2015年11月跌破每吨9,000元人民币，此后一路上涨。

上海期交所交投最活跃的期铝合约本周触及13,300元的近两年高点。

从今年年初以来，沪铝的价格一直大幅高于伦敦期铝，但有理由对这种过分涨势背后的推动因素保持谨慎。

也许不一定就是不愉快的结局。鉴于中国铝产品出口正在再度增加，命运面临潜在突然反转的可能就不只是国内铝厂了。

**从萧条到繁荣**

很难相信，去年的这个时候中国许多铝生产商正在为生存苦苦挣扎。

当时价格重挫，炼铝厂力促政府以提供贷款的方式进行国家救助，建立起针对未售出金属的“战略”储备。

对于该计划是否开始顺利实施，还是铝厂在与政府的讨价还价中承诺减产，仍不得而知。

但可以肯定的是，2015年10月至2016年2月，中国铝产量折合成年率减少了700万吨。

一年转瞬即逝，即便是中国铝业这样的高成本企业也恢复赢利，1-9月其净利为1.079亿元人民币，扭转去年同期净亏9.746亿元人民币之势。

行业资讯公司AZ China估计，现在已有180万吨产能重启。年底前料还有250万吨新产能投产，其中大部分成本超低。

重启产能以及新增产能年底前预计都将加速生产。

然而，随着政府刺激周期转向抑制房地产市场过热，同期消费料不会加速。

供应过剩可能重现的早期预警信号是，半成品铝制品出口加速。

今年稍早还在缩减产能之时，出口较去年同期水平下降多达10%。到了9月，出口降幅已缩小到仅有1.7%。

上海期铝价格、库存和未平仓合约图表：tmsnrt.rs/2eCpcZO

**上海金属短缺**

看看上海市场，这些情况无一是明显的。

价格在上涨，而库存长期保持在低位。上海期货交易所的注册库存总计仅为84,981吨。

今年库存锐降212,000吨，过去数周库存曾触及2011年9月以来低位。

尽管部分是由于2016年上半年的限产措施，但也有其他因素在起作用。

首先，货运监管规定改变，导致中国运输部门暂时受挫，这能最贴切地解释为何铝从远在新疆的冶炼厂被运到上海的动作大幅放缓。

起初的混乱过后，现在情况开始正常起来，公路货运车辆似乎已经成功将额外成本转嫁到客户身上。

但第二个问题是结构性的，即中国愈发偏好运输液态铝，而非上海期交所铝锭期货这种固态铝。

AZ China董事总经理Paul Adkins表示，目前中国铝运输中约70%为液态的，而且这种做法正变得“制度化”，新工业园区被设计成制造商将接收液态金属。

换言之，上海金属短缺是人为的，主要是因为上海期交所的交付标准愈发与中国铝供应链脱节。

**投机客法则**

投机客似乎被市场短缺和紧俏的表象，越来越多地吸引到上海铝期货市场。别告诉他们下面的事情。

上海铝期货市场在去年第四季出现了一些变化。

成交量与未平仓合约经历了重大变化，之前由于本地投资者偏好铜与螺纹钢等更热门的金属市场，对期铝合约敬而远之。

引发中国投机客注目的，究竟是起初的价格崩盘，抑或是后来的反弹，起因无从考究，但他们就此在上海期铝市场徘徊不去。

今年迄今，沪铝期约交易量增加了将近三倍。9月底市场未平仓合约数量达608,362口，较上年同期增加了56%之多。

而且数量还在增加，目前总共达713,530口。合约数量随价格一起上涨，看起来追逐上海金属短缺题材的热钱似乎不断在增加。

问题是只有特定地点(上海)的特定种类的铝(铝锭)是短缺的。

中国并不缺铝，加上产量回升，沪铝合约面对残酷现实的机会越来越高。

今年伦敦期铝价格同样上涨，但涨幅只有13%，远不及沪铝的30%。

由于生产商为求自保，免于遭受铝价下跌之害，伦敦期铝的涨势一直受到一波波远期合约抛售的抑制。

中国冶炼厂不妨做个笔记。(完)