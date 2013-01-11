《Home专栏》2012年中国大量铜进口造成遗留问题

**不真实的安全感之二**

中国保税仓库中的存货隐含中国以外市场的风险,这同时也可能带来一种不真实的安全感.

昨日收盘时,伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜与现货间的正价差为每吨34美元,创2010年5月以来最高.

LME的库存在过去几个月的确再次升高,并来到326,575吨的水准,接近去年1月以来的最高水准,有鉴于铜市季节性特质为年底库存增加,这是一个鲜明的对比.

但若以过去历史作为标准,这仍是一个偏低的数字,若减去LME的68,400吨的注销仓单,数字还会更低.

加上有很大一部份的库存是放在所谓的"问题多多"地点,也就是那些其他金属排队等着出仓的地点,例如纽奥良有65,900吨的自由仓单(open warrant)、安特卫普有30,400吨、Vlissingen有10,150吨,很显然实际可提出的库存降低不少.<0#MCUSTX-LOC-GRD>

正价差处于高水准,是基于中国以外的世界其他地方需要额外供给的假设,而这部分也可以单纯地用抽走上海保税仓库的库存来支应.

但这需要价差出现明星改变,类似2012年第二季转为大幅度的逆价差,而当时配合出现的现象为中国炼厂出口.

换句话说,中国和中国以外的铜市表现,就好像安于有一层存货超额供给的保护.就统计数字上来说的确如此,当然这只是就库存一项来说.

只不过这库存中的最大一部分却数量不明,不论是数量或是更重要的质量方面,情况皆不明朗.

要怎样才能让这部分动起来?可能不久之后就可见真章.(完)