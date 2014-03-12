《HOME专栏》中国经济打个喷嚏 铜和铁矿石市场就要晕厥

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home； 编译 李爽/蔡美珍

路透伦敦3月11日 - 最近有关铜和铁矿石的消息全都与中国相关。

中国房地产和基础设施荣景对各种大宗商品的消耗都非常大，提振其价格升至纪录高位，刺激矿产商大手笔投资以增加供应。

因此不必把目光放得太远，就可以知道过去几天这两个市场猛烈下跌的原因。

伦敦金属交易所三个月期铜跌穿已维持很久的交易区间，在周一触及每吨6,608美元的2013年6月以来低点。

现货铁矿石跌幅更重，行业指标含铁62%的铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI达到每吨104.70美元，为2012年第三季遭遇同样重挫以来的最低水准。

这些价格狂跌都要归因于对中国经济成长的疑虑。

但两个市场本质不同，最终的结果可能也截然不同。

**中国疲弱数据冲击**

铜和铁矿石市场都对中国连续公布的两项利空消息作出反应。

最明显的就是中国上月出口下降18.1%，这么巨大的降幅显然是受到农历春节假期的影响。1月和2月出口仅下降1.6%，看起来还不那么差。

但是，中国领导人日益强调，中国经济成长要摆脱靠固定资产投资带动的旧有格局，转向更可持续的消费推动模式，因此铁矿石和铜市场对于中国需求强度的担忧即使没有数月，也已持续了数周之久。

房地产和制造业降温迹象一直在加剧这种普遍的不安情绪。

市场本来就在担心中国对铜和铁矿石的需求不会再像前两年那样热络，今年前两个月出口数据弱于预期，只是让这种日渐升温的疑虑变得具体化。

不过，数据公布的时机对于市场极为重要，周末公布的贸易数据只是进一步加快了周五就已开始的跌势。

这是一个不太明显的触发器。

**中国信贷市场冲击**

中国太阳能设备生产商超日太阳能(002506.SZ)周五宣布债务违约，表面看似乎与铁矿石和铜市场没有太大关系。

但问题是，这两个市场与中国影子银行市场密不可分，对于信贷风险上升当然也很敏感。

铜本来应该是纯工业用途的金属，但长久以来在市场中却被用作贷款抵押品。

的确，这是一个强有力的反周期因素，推动中国铜进口的增加。当中国收紧国内借贷市场，应意味着制造商调整信贷额度，进口下降。但实际情况是，铜需求激增，以获得影子信贷。

浏览中国精炼铜贸易数据图表，请点选(link.reuters.com/zek27v)

融资贸易可以部分解释，为何当多数实质经济指标都显示中国的铜进口量应该减少的时候，过去几个月铜进口反而上升。

结果是中国的铜库存大增，一些是在内地，而更多是在上海保税仓库。

融资贸易操作已经扩大至铁矿石市场，原因之一是整个中国钢铁生产链都面临资金紧俏。就像铜一样，中国的铁矿石进口也出现劲升，库存亦上扬。

现在有两个问题。

头一个是铜和铁矿石都面临高库存水位。这严重打压中国国内价格。

第二个更大的问题在于融资贸易市场的不透明。就连属于融资贸易的库存规模都无法确定。

保税仓库里有多少铜？现在没有任何具体数字，只有推测。可能性最高的估计似乎是在70万吨左右。唯一可以确定的是，总体数字已经在过去几个月大幅上升。

中国国内港口铁矿石库存量已达到1.05亿吨纪录高位，其中有多少是融资矿？同样的，没有人确实知道。

铜和铁矿石市场对于周五超日债违约消息的反应，已经告诉我们确实有资金压力，但可惜的是，并未说出压力有多大。

**排压阀**

虽然铜和铁矿石都分别因为中国的双重利空消息以及相同理由而受到重创，但这两个市场之间还有一些重大差异。

所有囤积在上海的铜库存还有出路。如果中国制造商或融资贸易商没有需要，这些铜可以重新出口，回流到国际市场。

事实上，确实有很好的理由相信，让中国的铜重新出口，对全球铜市会是件好事。

过去几个月大量铜流入中国，吸乾了其他地区的铜供应。LME铜库存目前只有257,600吨，是2012年12月以来最低。

但这还不足以反映铜市的紧俏程度。扣掉那些已经准备出仓的库存，LME的可交易库存只剩下134,150吨，是2008年以来最低。

这导致LME期铜近月期约持续处于逆价差。指标现货-三个月期铜的逆价差虽随着铜价跌势而缩窄，但到周一收盘时，仍然有每吨12.50美元的逆价差。

全球铜库存分配似乎早就该展开某种再平衡。

然而，那些1.05亿吨的中国港口铁矿石库存，如果在中国无用武之地，它们还能销往何处？

铁矿石不像铜那样还有一个国际市场的出路。要降低这批庞大库存的唯一方法，若不是钢厂大幅提高采购(目前情况下极不可能)，就是延后新的铁矿石采购。

也难怪力拓及必和必拓等国际大型矿商的高层，都在努力打消有关预定发货可能发生违约的疑问。

铁矿石市场已经不是头一次面临这种情况。2012年第三季的价格崩盘，也是因为资金疑虑所引发，当时导火线是来自钢铁链的更下游，之后因为乏人问津的铁矿石被抛售到现货市场，又造成价格跌势加剧。

这是仍处于发展初期的铁矿石市场，唯一能够进行调整的方式。

铜还拥有一个具体的排压阀。但铁矿石没有。(完)

(译文审校 郑茵/于春红)

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