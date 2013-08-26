《HOME专栏》中国铜进口强劲是把双刃剑

图为上海洋山港附近的仓库，工人在装运铜。 REUTERS/Carlos Barria

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦8月23日 - 中国铜进口再度走强，市场上重燃乐观气氛。

中国上个月进口精炼铜29.2万吨，为连续第三个月较上月增长，且进口量为去年9月以来最高水准。中国为全球最大的铜买家。

即使中国铜出口量变得稳定，其净进口27.2万吨亦创10个月新高。

中国的铜需求再起，伴随着铁矿石价格回升，以及制造业前景改善，这些都强化了中国这个全球制造成长引擎再次一切安好的说法。

然像往常一样，中国的铜进口，不能只看表面。

尽管这次中国铜进口强劲的涟漪效应，短线绝对是偏多的，但包括重要的铜出口趋势在内的整体铜交易情况则是更为偏空。

欲浏览中国精炼铜贸易图表，请点选(link.reuters.com/tut52v)

**全球动态**

目前中国精炼铜加速进口，已经影响全球铜市动态。

最明显的是，伦敦金属交易所(LME)库存已停止增加，并开始下滑。

LME注册铜库存从6月高位678,225吨，已降至当前的564,225吨。

这个重要数据正造成误解。事实上，可供使用的铜远低于该数据，只有271,375吨。其余是属于等待提货的注销仓单。

实际能供应给市场的数量处于如此低的水准，是近月价差可能收窄的警讯。目前近月价差为温和正价差。

如果看看亚洲的交割仓库，整体LME库存趋势更能一目了然。

LME在韩国三个仓库--釜山、光阳和仁川的注册铜库存几近清空。这三个仓库目前只有库存14,000吨，其有注销仓单为4,425吨。

LME的地区铜库存益发集中在马来西亚的柔佛。该仓库存有200,425吨的铜库存，但其中有163,225在准备出货中。

一如任何一位铝交易商所说的，排队出货相当于较高的现货溢价。

因此，中国进口需求不断，对LME价格和溢价已带来偏多的影响。

后续问题在于这是否也意谓着会有更高的价格？

要回答这个问题，必须先看一看这次进口激增的背后推手。

**国内市场动态**

中国铜进口量强劲增长，加上周四的制造业PMI等指标的正面影响，表明铜的需求增长在第二季的明显停滞后现在开始提速。

但是中国的国内市场动态、尤其是库存周期已经遭到扭曲，至少铜市场形势是如此。

中国的铜买家今年较少向生产商长期订货。他们这样做，是因为他们清楚在咫尺之遥的上海保税仓库区存有大量金属，约达100万吨。

今年上半年这一方便的现货供应来源稳步下降。很难准确说下降了多少，因为上海保税区的统计数字并不透明。

但是人们的普遍共识是，铜库存截止7月初下降至40万吨以下，剩余部分大多已被金融交易锁定。

重点在于中国上半年的铜需求量远没有感觉上那么糟糕。

这主要是因为买盘基本都通过减少保税区库存来满足，所以很难让人察觉。

“表观消费量”的计算方式加深了中国铜需求“疲弱”的看法。这种计算是基于进口量，而今年上半年进口量下滑了30%。

**国内短缺**

目前的风险在于，市场过度解读了中国买家重返国际市场的消息。

这个影响再度被中国国内市场动态所放大，而这次是放大了国内生产量的下滑。

7月国内铜产量下滑至五个月低点。

这一定程度上是由于季节因素。中国的冶金厂通常配合制造业活动的夏季淡季进行维护停工。

但是产量减少也源于持续的废铜短缺。数家依靠废铜的冶金商在第二季因低价原料不足而关停工厂。

众所周知，在中国和世界其他地区，废铜供应都对价格十分敏感。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜价格从年初的每吨逾8,000美元跌至4月初的7,000美元下方，同时，废铜供应量收紧，价格也相应上涨。

这一趋势正在持续。中国的废铜进口量在今年1-7月下跌9%，为2009年以来最大持续跌幅。

库存枯竭和国内供应减少，共同打开了伦敦-上海市场的套利窗口，并推动中国市场现货价升至每吨较LME现货价升水200美元以上。

按照任何历史标准，这都是很高的水平，也是说明国内市场短缺的可靠指标。

上海期交所监控的铜库存也有大幅下滑。从3月底到8月上旬，该库存大幅减少近10万吨。

如欲查看中国铜精矿进口图表，请点选(link.reuters.com/ryt52v)

**国际供应过剩**

目前的共识是，至少未来几个月中国的精炼铜进口仍将继续强劲。

这部分反映了在国际市场上买进的铜矿，和实际进入中国海关部门之间，只会有正常的时间差。

但部分也反映了国内市场持续紧俏的情况。

溢价仍旧高涨。上海期交所的铜价仍是逆价差。

上海期交所的库存下滑趋势，在过去几周暂时停止，但尚未出现趋势逆转的迹象。

更重要的是，保税交割仓库的库存水准似乎已经稳定下来。那些高溢价仍然造成铜金属(无论是交易商或金融家进口的)直接流入中国大陆。

尽管这仍是可能的情况，但中国的铜进口需求仍是对价格有利。

但仍有一大警讯，即中国本身的生产在未来几个月有可能再度增加。

中国过去三个月所提领的精炼铜，比起其进口的铜精矿算是小巫见大巫。

单是在7月就进口了938,500吨，创纪录高位。1-7月累积进口量则激增了37%至540万吨。

铜进口出现重大转变，起因于铜矿供应面貌的变化。根据国际铜业研究组织(ICSG)，在数年来系统性表现欠佳后，全球铜精矿生产变得好转，今年前五个月就增加了10.5%。

铜精炼加工费正在上涨。另一方面，铜精矿价格正在下滑，即使进口到中国的铜矿创新高。

麦格理银行(Macquarie Bank)分析师预估，今年前七个月中国额外进口了40万吨的铜精矿。

“精确地说，我们预期中国单是铜精矿进口增加的部分，就会超过其需求的增加，并降低了精炼铜进口的需求。”

目前这样的乱象下至中国炼厂的低产能利用率。显而易见，炼厂一直在囤积原物料，而不是将其冶炼成金属。

这种情况将会改变。只是时间早晚的问题。当时候到了，对精炼铜进口和铜价都将带来负面的冲击。(完)

(编译 戴素萍/朱晓军; 审校 张明钧/孙茉莉)

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