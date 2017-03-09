《HOME专栏》中国期待拥抱蓝天 工业金属拉起红色警戒

2017年1月3日，北京街头戴着口罩的骑车人。 REUTERS/Thomas Peter

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦3月9日 - “全社会不懈努力，蓝天必定会一年比一年多起来。”

这是中国国务院总理李克强在第十二届全国人民代表大会第五次会议的激励民心谈话。

若对于中国将空污问题置于政治议程的最优先地位还存有任何疑虑，都应该烟消云散。

根据《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》，在包括北京、天津、河北、山东、山西和河南省内的“2+26”个城市全面开展新一轮的大气污染物防止工作，切实推动区域空气质量改善。

该方案涉及措施包括提出更为严格的空气质量目标、清除违法“小散乱污”的企业排放源、全面安装自动监测设备、全面推动各领域达标排放、采暖季错峰限産和VOCs污染行业重点整治等方面的内容。

各界必然依照“中国的方式”配合执行。

李克强警告称，“对执法不力、姑息纵容的，必须严肃追究。”

本质上，该方案的核心就是在“2+26”个城市减少使用煤炭，并大举降低所有其他污染源的排放。

该工作方案中的一项内容是加强冬季采暖期的产能削减，已推动铝价大涨。分析师试图搞清楚这项行动会有何影响。采暖期从11月中旬至3月中旬。

但北京全面治理污染对于各种工业金属均将产生潜在的破坏性影响。

中国花了几十年提高工业生产能力。现在治理污染成为当务之急，以及由此带来的一系列后续影响，将会影响相当多的地区，不仅仅是在“2＋26”名单中的城市。

**去产能行动**

在中国总理李克强发表坚决打好“蓝天保卫战”的讲话之后，煤炭、钢铁和铝立即成为媒体关注焦点。

就煤炭和钢铁而言，这次治理污染行动将与现行的去产能政策紧密衔接。

官方的目标是今年分别削减钢铁和煤炭产能5,000万吨及1.5亿吨，五年目标分别是削减大约1.5亿吨和8亿吨。

关于石家庄、唐山、邯郸和安阳等钢铁城市在冬季采暖季限产50%的新要求，将加快去产能速度。

事实上，解决2+26城市钢铁产能过剩问题被列在了工作方案之首。

其次是全面取缔违法“小散乱污”企业，涉及从金属制造到家具生产各个行业，覆盖面非常广。

这对中国钢铁行业来说，意味着要追查清除使用中频炉的小企业。多数此类企业并没有在官方备案，所以不清楚他们的产量情况，但13个城市受命在10月之前予以全面取缔，其他城市承诺届时取缔将达一半。

采取一切必要手段意味着，既要去拆除实体厂房，同时还要对其断水断电。

钢铁率先带头，铝可能随之效仿。

虽然新的去产能指示只针对冬季取暖季，但成本额外增加可能意味着一些老旧的高成本产能被永久关闭。

这在钢铁方面是一举两得，还可以减轻国际上要求中国减少过剩产能，降低高额出口的压力。

**题材改变**

不过多个月以来防治污染的动能悄然加强，最新的举措只是让这种趋势在加速。

据中国有色金属行业门户网站--上海有色网，环保督察组进驻四川，已造成全部铅锌矿、两家锌炼厂、多家硅生产商以及多种铝制品运营商停产。

上月督察组造访河南，导致全部再生铅生产商关停，原铅生产商和电池制造商部分停产。

另一项在河北省的环保稽查，令废铜处理商、铜产品加工厂、以及镀锌钢生产线受到影响。

上海有色网的信息反映出，为消除从前工业化的过剩状况，北京当局愈加多管齐下。

这对国际市场和定价的影响，也许不像削减铝和钢铁产能那么明显。

但这些效应愈来愈影响到各个金属市场的题材。

以铁矿石为例。现在铁矿石现货价回到了每吨90美元上方，关注点又一次转向了某些产能可能重启生产，尤其是中国国内。

单纯以经济效益来看，一些规模较小、私营业者可能会重新增产，以锁定大环境价格上涨的好处。

然而，环保检查更趋严格和频繁、以及为应对治污新措施的合规成本，意味着光看价格已不再是重启生产的关键决定因素。

锌市场的情况也是如此。若是在过去，定价上升以及原材料吃紧肯定会让中国的“摇摆”矿场迅速重启，其中很多都是小型的私人所有矿场。

这次，这些矿场虽然必须确保他们能达到中国政府防治污染政策的所有要求，但他们已不能就增加的成本与地方政府讨价还价了。

所有地方环境审查团队已被解散，“2+26”城市指令警告称，如发现任何地方官员、部门或政府不作为，应该被问责。

**红色警戒和蓝天**

抗击污染之战将影响中国庞大工业材料行业的方方面面。

就供需和定价来说，上游的影响最为直观。

中国或许是全球最大的工业金属买家，但同时也是工业金属生产大国。

在钢铁和铝等行业，中国是全球的主要生产国。在这些行业，冲击波仍在向全球供应链传导。

在锌、铜和铁矿石等市场，中国还是“摇摆”生产国，很少受到监管的小型矿场过去一直发挥关键的平衡作用，尽管不是那么直观。

这种情况正开始改变，而且将不会停下来，直到北京的天空重新变蓝，而非只有在开两会时。(完)