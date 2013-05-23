《Home专栏》相较于精炼金属，中国仍然更喜欢进口原材料

**原料进口欣欣向荣**

4月中国从印尼的镍矿进口可能已小幅下降至300万吨，但这并不会影响今年迄今的进口大趋势。进口自印尼的镍矿是生产镍生铁的关键原料。

1-4月中国从印尼累计进口的镍矿为1,450万吨，较上年同期增加32%。还记得去年的这个时候，也就是去年年中印尼祭出举措限制原材料出口之前，中国正不遗余力地从印尼进口镍矿。

由于明年1月印尼当局料将祭出新一轮更加全面的限制出口的措施，提前补充库存的行动可能已然展开。

值得注意的是，中国对印尼矾土(铁铝氧石)的进口亦在加快。4月进口量为460万吨，为2012年5月以来较高的月度进口量。印尼去年6月开始限制原料出口。

中国对澳洲矾土的进口亦上升，今年前四个月增长了7%。

进口商可能关注于印尼矿业政策的动向，但在铝生产过程中原料和中间材料强力流入，符合中国铝生产持续强劲的趋势。

中国对铜精矿的进口亦旺盛。上月铜精矿进口量为83.9万吨(容重)，为去年12月之后第二高的月度进口量。

今年1-4月铜精矿累计进口量同比大幅增长37%。中国炼厂可能正受益于印度Sterlite炼厂关闭所带来的供应增加。

但毫无疑问的是，中国正在努力提升自身的初级冶炼产能。

由于废铜供应下降，产能闲置的企业名单一直在不断扩大，云南铜业 成为最新一家上榜的企业。而这令以废铜为原料的第二级生产受挫。

今年迄今为止废铜进口量已下跌了近5%，4月废铜进口量再次报低，为33.7万吨。

但今年迄今的累计跌幅以吨计算仅为6.7万吨。

这无法解释中国废铜供应紧缺的事实，说明还有其他因素正在发酵，最可能是因为由于价格较低废铜交易商减少了供应。

在某个阶段，废铜供应紧缺将迫使精炼铜进口需求回升，但人们仍质疑一旦价格上涨，国内供应可能奇迹般地回升。(完)