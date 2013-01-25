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货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 15:48 BJT

《Home专栏》中国精炼金属进口数据已不能用来研判需求状况

**一如既往**

那么,中国的金属进口数据能告诉我们些什么呢?

从统计角度而言,精炼金属进口数据本身的价值已减少很多,因一部分市场被金融化,而另一些市场正继续朝着自给自足的方向迈进.

计算一下中国的"表观消费",形势就愈发模糊了.

精炼金属进口需要被放在一个更加复杂的组合中来看,这个组合包括锻造产品和原材料.

有时这些部分可以相互验证.例如去年精炼锡和锡精矿进口双双增加.

欲浏览2012年金属原料进口图表,请点选链接:

(link.reuters.com/seb55t)

欲浏览锌精矿进口图表,请点选链接:

(link.reuters.com/meb55t)

但也有些时候,会出现矛盾的情况.

例如去年锌精矿进口减少了34%.

这源于国内锌矿产量增加,也由于冶炼需求减少.

去年中国精炼锌产量减少了5.6%,对于这个10年内产出每年都增加的行业而言,这个结果十分不同寻常.

再考虑到政府对过剩锌的收购,全国炼厂加工率的下滑成为中国需求疲弱的信号.

在这个市场中,去年原料进口比精炼锌进口数据"更加真实地"反映出中国的锌需求.

诚然,这远非洞察中国供需状况的完美工具,因其所基于的前提是,中国炼厂能高效地使生产步伐与需求相适应.

但实际上,精炼金属进口数据也远不是一个完美工具.例如仅仅分析原铝进口恐怕只能对中国的铝行业产生片面的看法.

总之,情况还是和以前一样.(完)
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