《Home专栏》中国精炼金属进口数据已不能用来研判需求状况

台湾已公布经济指标--2017/4/14
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
**一如既往**
那么,中国的金属进口数据能告诉我们些什么呢?
从统计角度而言,精炼金属进口数据本身的价值已减少很多,因一部分市场被金融化,而另一些市场正继续朝着自给自足的方向迈进.
计算一下中国的"表观消费",形势就愈发模糊了.
精炼金属进口需要被放在一个更加复杂的组合中来看,这个组合包括锻造产品和原材料.
有时这些部分可以相互验证.例如去年精炼锡和锡精矿进口双双增加.
欲浏览2012年金属原料进口图表,请点选链接:
欲浏览锌精矿进口图表,请点选链接:
但也有些时候,会出现矛盾的情况.
例如去年锌精矿进口减少了34%.
这源于国内锌矿产量增加,也由于冶炼需求减少.
去年中国精炼锌产量减少了5.6%,对于这个10年内产出每年都增加的行业而言,这个结果十分不同寻常.
再考虑到政府对过剩锌的收购,全国炼厂加工率的下滑成为中国需求疲弱的信号.
在这个市场中,去年原料进口比精炼锌进口数据"更加真实地"反映出中国的锌需求.
诚然,这远非洞察中国供需状况的完美工具,因其所基于的前提是,中国炼厂能高效地使生产步伐与需求相适应.
但实际上,精炼金属进口数据也远不是一个完美工具.例如仅仅分析原铝进口恐怕只能对中国的铝行业产生片面的看法.
总之,情况还是和以前一样.(完)
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 3月 +13.2% +27.7% 5/8 -- 商品进口(y/y) 3月 +19.8% +42.1% 5/8 -- 外销订单(y/y) 2月 +22.0% +5.2% 4/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 4月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/20 1600 外销订单 3月 -- +22.0% 年变动率 * 4月24日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 4/24 0830 季调后失业率 3月 -- 3.83% 4/24 1600 工业生产指数 3月 -- +10.64%
* 短率续贴在低档 * 市场普遍多钱及外资汇入 * 短票利率再探低，RP也靠向低位 记者 詹静宜 路透台北4月13日 - 台湾银行间短率周四贴在低档。资金调度人士表示，目前市场普遍 多钱，且今日台币强升提振外资汇入的预期将垫高银行间资金水位，惟需求仍旧疲弱，银行 间为去化资金纷纷涌进短票市场，带动短票利率持续探低，拆款利率区间高位也仍见松动迹 象。 他们表示，银行间资金充裕惟去化管道有限，令累积超额准备持续垫高，今日有大行再 度微降票券商一周拆款利率1个基点，甚至有民营银行对票券商开出一周拆款0.32-0.35%的 低利抢市，银行间相互拆款利率则都贴近低档。 〞很松，连到期的人都不想续作。〞一民营银行资调人员说。 另位大型银行资调人士也称，周三两年期存单得标利率低于预期，凸显市场资金明显偏 松，稍有带动短率区间偏跌。 台币兑美元周四大涨2.31角创近二周高位，已连续三日收升。汇银人士指出， 美国总统特朗普(川普)一番话激励亚币走升，台币劲扬，外商银也大幅汇入。只不过午后进