《HOME专栏》金属市场还是要看中国脸色

2010年3月资料图，天津一港口堆放的澳洲进口铁矿石。 REUTERS/Vincent Du

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦12月21日 - 在政治风波不断的一年，金属市场能吸取一个极为重要的教训。

还是都与中国有关。

去年此时中国经济政策出现U型转折，或许没有像英国公投脱欧或美国选举特朗普为下任总统那样，在全球引起震动。

但是在工业金属领域，却是大事一桩。市场预期因此陡然逆转，让从铝到锌等各类金属相关价格发生剧变。

明年将依旧都是围绕中国，很可能还会有更多意外事件发生。

**惊喜！**

去年这个时候，伦敦期铜略高于每吨4,500美元，为2008-2009年金融危机以来最低点。另一个工业领域的风向标--铁矿石亦跌破每吨40美元。

金属行业陷入绝望。

“超级周期”结束了。中国政府如此表态。依靠固定资产投资来拉动经济的日子将让位于“新常态”，这种新模式的特点是以消费而非建筑业来推动经济增长。

但北京方面后来又改变了想法。面对经济的快速放缓，政府悄然重新拾起“旧常态”。

大举支出的模式回归了。政府的慷慨支出再次流向久经考验并屡试不爽的基础建设和房地产建筑领域。

房地产投资已经连续放缓两年。但到了今年2月，趋势扭转。新房屋开工面积也呈现出同样的趋势。

中国经济增长的首要引擎，同时也是工业金属的广泛使用领域，已经再度轰鸣起来。

中国房地产投资图表：tmsnrt.rs/2hPQ2lM

中国新开工房屋面积图表：tmsnrt.rs/2hQ3Cp9

有趣的是在中国以外没有人最初注意到这种改变，他们都相信了中国决策者的承诺。

甚至直到3月，必和必拓首席执行官麦安哲(Andrew Mackenzie)还懊恼的说，虽然公司“预期到荣景结束的趋势浮现，但没有料到这波趋势发生的规模和速度。”

那时伦敦金属交易所(LME)基本金属指数已然触底，而且铁矿石价格已经回升至每吨60美元上方。

**过招新玩家**

这种情况不可能没人注意到，只是谁都没在意。

中国散户投资者大举涌入当地铁矿石和钢铁期货市场，一时间成交量飙升，价格扶摇直上。

现货铁矿石价格3月7日飙涨20%至每吨62.60美元，对中国国内价格走势作出反应。

动物本能？非理性繁荣？

所有人都这么想，尤其是通过上调保证金及手续费试图驱赶散户的中国当局。

但事后看来，当初散户的集体买盘虽然有些混乱，但还是有利可图。当前的铁矿石价格在略低于每吨80美元的水平。

时间快进到八个月后，散户又开始对基本金属进行类似的买涨操作。

上海期货交易所上月铝合约交易量创下历史新高，锌及锡合约的成交量则创下历史次高。

铅合约方面，11月成交量超过1,000万吨，几乎是整个全球市场的年度需求量。

这些合约都可见到价格窜升。

中国主管机关又利用保证金及费用规定来压制市场动物本能。

上海期交所上月对会员提出警告，要求他们“做好风险防范工作”，并“提醒投资人谨慎判断市场信息，理性投资。”

但若他们只是用不理性的方式做理性投资呢？若真是这样，他们知道了哪些西方人所不知道的信息？

可以确定的一件事是，在基本金属市场交易的人士，已经无法忽略所谓的“内地赌场”表现。

以前是中国的基本面主导价格，现在是中国基本面和中国资金一同决定价格。

中国资金可是多到满出来。

**再来一次?**

与此同时，中国政府目前正在设法控制其自身政策的影响。

“房子是用来住的，不是用于炒的，”中国中央经济工作会议结束后发布的声明中称。

刺激措施推动经济增长，但也在中国一线城市引发了楼市泡沫。因此，必须撤回刺激措施，或至少是重新定向。

我们此前看到过这样的情景。过去几年已经历过好几次这样的政策周期。

最好的办法是关闭刺激政策闸门，但其影响在2017年上半年仍将十分明显，从而可能支持金属价格继续上探。

到明年下半年，中国金属行业硬着陆的言论可能再起。

但对于金属价格而言，有一个来自中国的全新潜在推动因素。

哦，其实并非全新的因素。北京等城市多年来一直面临严重的雾霾问题。

而空气污染继续明显恶化。面对严重雾霾天气，上周中国北方23个城市发布了最高级别的红色预警。

中国政府似乎没有坐视不管。环境监测团队在全国巡视，要求违法者关停企业并采取补救措施。

而且最关键的，环保部门和地方政府间今年底前要分割开来，防止新华社所说的腐败及利益冲突。

换言之，中国政府终于开始在其“污染治理”中变得强硬。

对于中国庞大的金属生产行业来说，虽然结果难以预料，但面临的将更加严格。

如果想知道未来形势发展的线索，那么密切关注中国国内市场吧。

它们可能是金属定价一个新的不利因素，但它们对中国政策信号的解读，似乎远优于一些局外人。

仔细想来这可能是上月上海铅数量增长逾三倍至210万口的原因。 (完)