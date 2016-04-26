《HOME专栏》中国第一季金属进口数据主要反映供应情况 而非需求

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

路透伦敦4月25日 - 中国是什么情况？

在确定基本金属价格是否已经触底时，这是最突出的问题。

新一轮政府刺激措施，似乎止住了制造业活动下滑态势，但能否长期见效，还是暂时止痛？

如果你从第一季金属进口数据中寻找答案，将会感到失望。

该数据反映的情况杂乱无章，铜和锌等金属呈现一片繁荣景象，而铝和铅则黯淡无光。

这主要是因为，中国目前的进口情况更多地反映供应形势，而非需求形势。

**铜--正在消化全球过剩供应**

铜在1-3月贸易数据中出类拔萃。

中国3月份精炼铜进口量创下45.8万吨的纪录高点。第一季进口大增36%至111万吨，净进口较上年同期增长30.6万吨至107万吨。

进口如此强劲，让分析师百思不得其解。

显而易见的是，流入中国的多数精炼铜不是用于满足制造业需求。

库存方面，不论是上海期交所可见的库存，还是保税仓库系统中部分可见的库存，都在第一季实现增长。保税铜现货溢价在每吨50美元左右。

甚至有猜测认为，由于国内需求疲弱，国内生产商可能会加大铜出口。但在3月份的数据中并没有这方面的明显证据，当月出口23,375吨精炼铜，虽然是去年5月以来的最高水平，但还远谈不上异常之高。

而中国也在吸纳巨量的铜精矿，不免令人更加费解，因为原材料进口增长应该会导致国内产量增多，从而抑制进口需求才是。

对此最简单的解释就是，全球铜供应充裕，加上铜价处于低位，刺激中国吸收全球过剩的各种形式的铜。

而且有理由相信，中国今后还将继续如此，直至国内市场完全饱和。

**锌和镍--国内短缺？**

今年第一季中国精炼锌和精炼镍的进口也在飙升。

锌净进口量从上年同期的42,400吨跳增至176,300吨，创下2014年以来同期第二高。

与铜不同的是，虽然精炼锌进口在不断增长，但锌精矿进口却在下降，第一季下降10%至649,000吨(散重)。

这似乎恰好证实了目前市场的说法，即嘉能可去年10月宣布减产导致锌精矿市场迅速收紧。

如果中国冶炼厂真地苦于找不到足够的原材料来满足国内市场需求，那么精炼金属进口量相应上升就合乎常理。

中国精炼镍净进口量眼下大增，其中也存在一个极为类似的逻辑。中国精炼镍净进口量2015年第一季时仅有11,600吨，但今年第一季就增加到106,100吨。

在这个市场，国内供应系于含镍生铁(NPI)的产量，而含镍生铁又取决于铁矿石的进口。

自从印尼在2014年初实施矿石出口禁令后供应中断，含镍生铁生产商只得仰赖库存和来自菲律宾的矿石。今年以来菲律宾供应明显放缓，目前含镍生铁产量逐渐下滑。

然而，与精炼镍出口的关连性，自从上海期货交易所上月推出镍期货交易后就开始瓦解。

上期所开展交割俄罗斯金属，已帮助推升此类进口量大增，在第一季达到将近74,000吨，整体精炼进口量为108,600吨。

理论上，镍铁合金进口上升，应可做为衡量国内供应压力的较精确指标，其进口量从上年第一季的12.18万吨大增至18.7万吨，但这个数字也需审慎看待。

今年的流入中，有很大一部分--11.25万吨是来自印尼的金属，其定价更接近含镍生铁而不是镍铁合金。这反映出中国钢企青山控股集团在苏拉威西的含镍生铁工厂扩产。

简言之，中国国内市场供应吃紧肯定会造成进口增加，但并没有像精炼金属和镍铁合金主要数据所暗示的那么多。

**铝和铅--国内供应过剩**

国内市场供应过剩，至少是自给自足，是中国铝和铅行业的主要特征。

自2013年以来，中国一直是精炼铅的净出口国，今年这一趋势仍在持续，第一季净出口11,235吨，高于上年同期的10,700吨。

值得注意的是伴随着精炼铅出口，铅产品也在净流出，今年1-3月铅产品总计净出口3,400吨。

在提到中国国内供应过剩时，铝则是另外一种情况。

数个月来铝半成品出口稳步增加，它们不仅避开了中国对基本金属征收的15%出口税，还获得了增值税退税。

第一季半成品出口放缓，但仍为95万吨，仅较上年同期减少12万吨。

另外3月一个月出口步伐再度加速，出口量为36万吨，为今年迄今最高月度出口量。

生铝进口近乎绝迹，更是一种征兆。过去三年每年净进口均下降，今年第一季总进口量仅有区区838吨。

中国仍是铝土矿和氧化铝等原材料的重要进口国；但提到生铝、铝合金和铝半成品时，中国的出口，而非进口，才是最重要的市场特征。(完)