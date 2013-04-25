《HOME专栏》中国金属进口状态在第一季全然改变

资料图片：2012年3月，在上海洋山深水港附近，一辆卡车在运输精炼铜。 REUTERS/Carlos Barria

(本文作者是路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦4月25日 - 或许你对伦敦金属交易所铜库存增长如此之快感到奇怪，其实要发现个中缘由也并不难。

推动库存上升的LME仓库之一就是马来西亚柔佛州。其港口注册LME铜库存自年初以来从21,525吨激增至172,525吨。

仓库提供的激励就像一块强力磁铁吸引库存涌入，中国铜冶炼商因此以前所未见的速度将铜输送至马来西亚。

中国最近公布的海关数据显示，中国第一季出口至马来西亚的精炼铜累计接近70,000吨。

这是全球最大铜消耗国--中国最大规模的铜出口，而且这种逆向流动还呈现愈发强劲之势。

中国今年第一季铜出口累计125,400吨。

其中部分流动是为了投机，比如流向马来西亚的部分。还有一部分看似是因应收费合约出口税制变化而做出的结构性调整，比如输往沙特和台湾的部分。

然重点在于，这些出口加上进口下降，意味着今年第一季中国净吸收的全球其它地区铜供应量，较去年同期减少了478,000吨。

中国进口动能的改变有多大，由此可见一斑。

中国精炼铜贸易图表，请点选(link.reuters.com/dyf67t)

中国原物料进口图表，请点选(link.reuters.com/hyf67t)

中国锌精矿进口图表，请点选(link.reuters.com/cyf67t)

**彻底改变**

不只是铜而已。

中国第一季为两年来首次再度成为精炼铅的净出口国。

虽然出口量只有3,100吨，但这是在缺乏像铜一样有税负优惠待遇的情况下发生的。

而中国对精炼铅课征10%的出口关税，应该也能抑制中国的出口才对。

再者，市场上猜测中国有更多的铅是以像铅板之类的形式出口，并未纳入主要出口数据中。

中国进口胃纳减少，在锡和铝等其他金属也看到端倪，这两种金属净进口分别下滑38%和87%。

锡尤其值得注意，中国自2007年以来便一直是进口国。进口减少引发外界怀疑中国的需求有多强劲，以及内部的库存到底有多大。

**两个例外**

仅有两种基本金属逆潮流而动。

不包括合金的精炼锌净进口按年增长11%至142,600吨，精炼镍跳增36%至41,400吨。

这两者都是与直觉背道而驰的，因国内锌市场疲软，且中国本国含镍生铁生产充沛。

不过简单的套利计算可能就能解释为什么进口增多了。

关于锌还有一种看法是，锌就像去年铜进口的情况一样在被用作抵押融资品。

精炼镍进口持续大增也在分析师中引发大量争议。

对此有两种理论。

第一种是中国自己的含镍生铁并没有取代精炼镍，而是其他镍形式，比如废不锈钢和镍铁。

值得指出的是，比如，中国净镍铁进口大幅降低38%，而第一季其他精炼金属增长。

另一种想法是，镍进口大增反映的是中国建立库存。

市场一段时间以来一直传言，国储局在悄悄买入进口镍。

如果这样，这应有战略性目的，这意味着不会公开宣布。由于无法获得证实，这个结论尚无法得知。

**印尼的影响**

毫无疑问，继去年印尼禁止未加工原材料出口导致进口遇阻之后，中国从印尼进口的镍矿再度增加。

第一季进口自印尼的镍矿石总计1,140万吨，较上年同期增长50%。

这很有可能是由于担心明年印尼会全面禁止出口，中国进口商纷纷增加进口量。

不过当前强劲的进口势头暗示，中国的含镍生铁(NPI)行业状况非常好，而且预计这种状况将会保持一段时间。该行业极度依赖印尼镍矿。

类似的调整过程在铝原料方面也显而易见。

中国3月进口的印尼铝土矿达到340万吨，为2012年5月以来最高，印尼去年6月开始限制原料出口。

中国第一季铝土矿进口总量增长9%，降低了对氧化铝的需求，后者进口减少11%。

**结构性变化**

中国对其他原材料的需求似乎正在经历结构性的阶跃变化。

其中之一就是锌精矿。

实际上，今年第一季的铅和锌精矿进口均较上年同期减少。

不过铅精矿进口减少13%，降幅仍在近期范围之内。

但锌精矿进口跌幅高达21%，则超出了近期幅度。

事实上，你得回溯到2006年10月，才能找到比3月的74,000吨更低的进口数字(是散装重量，非所含金属重量)。

上月可能有些反常，但那只能说是多月来已相当明显的趋势在加速而已。

由于锌精矿国内产量增加，加上需求疲弱导致精炼生产减少，进口需求正受到压抑。

另外一个结构性变化的例子是铜精矿。

去年8月之前，单月铜精矿最大进口量是2010年9月的683,500吨。

而2012年8月以后，最低单月进口量为681,100吨。(是假期因素导致工作天减少的2月)。

3月进口数量为777,800吨，使得1-3月季度进口总计达220万吨，较上年同期增加26%。

这是当前中国精炼铜胃纳缩小的另外一面。

这是国内炼厂产能增加以及全球铜精矿供应改善的结果。

不过，废铜进口减少削弱了这种趋势。2013年第一季废铜进口减少了3%。

中国废铜进口的消息鲜少成为新闻关注焦点，但未来一段时间值得密切关注。

在中国的铜进口需求中，废铜是精炼铜和铜精矿以外的第三个组成部分。

如果进口废铜供应持续下滑，两外两个要素也将受影响，因炼厂将寻求更多铜精矿、制造商求更多精炼铜以填补缺口。

当然，后者可能意味着中国铜进口情况的又一次重大转变。(完)

(编译 李爽/石冠兰/戴素萍/李春喜/李婷仪; 审校 高琦/张涛)

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