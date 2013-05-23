《Home专栏》相较于精炼金属 中国仍然更喜欢进口原材料

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home;编译 张涛/李爽/戴素萍/兰秀娟
路透伦敦5月22日 - 相较于精炼金属，全球最大工业大宗商品买家--中国仍然更偏好进口原材料。
这是今年第一季中国进口偏好的两个主题。4月数据显示中国进口模式没有明显变化。
这对于矿商是好消息，但对于精炼市场则不太好，因其至少暂时失去了一个关键增长动力。
尽管在涉及中国金属进口动态时，每种金属市场都有各自的具体情况，但总的主题仍然是中国对于进口的依赖正在明显缓慢地向上游转移。
**出口增加**
上月中国进口精炼铜、铝、锡和铅的势头全面走软。
实际上拿铅来说，中国今年初恢复为净出口国。4月净出口量是2,456吨，年内迄今净流出达到5,523吨。
虽然这在全球铅市中只是沧海一粟，但意义不小。上次中国是净出口国，还要倒退到2010年初，当时连续五个月净出口。
考虑到中国对精炼铅征收高达10%的出口税，其意义更加突出。
造成这种变化的根本原因是，中国市场明显供应充足，而国际市场的明库存则日益减少。
有迹象显示，中国市场再度趋紧，最明显的体现就是在上海期货交易所注册的库存趋势变化，但当前显然有充足的金属可供出口。
另一个可能是金属以铅板等型态扩大出口，而铅版这些产品并不会纳入上述主要数据中。
中国作为全球最大的铜消费国，还没有转变为净出口国的风险。
但精炼金属稳步逆向流动，加之进口较低，抑制中国对全球其他铜供应的需求。
上月中国出口2.9万吨，使得1-4月累计出口15.45万吨。
由于伦敦金属交易所(LME)提供充分诱因，中国出口的很大一部分都流向马来西亚，规模为8.8万吨，这不足为奇。
出口是直接来自中国有资格享受优惠税率的冶炼商、还是来自上海保税仓库，这一点很难判定。但不要忘记，上海的库存已计入进口，这就意味着，如果这些库存转身就又流出去，那么这些数据会重新列入海关的出口数据。
比较明确的是，有1.8万吨出口输往台湾，该地区没有LME注册仓储。
上个月精炼铜进口18.3万吨，为2011年6月以来单月最低进口规模。净进口15.4万吨，为2011年5月以来最低。
中国今年前四个月从国际市场上净进口的精炼铜比去年同期下降57万吨。
显而易见的是，随着中国买家降低上海保税仓库的库存，我们目前正陷入一个减少库存的周期。上海保税仓库库存当前估计在50万吨左右，去年末时接近100万吨。
**进口走弱(两个例外)**
中国的锡市场或许也在进行某种形式的降低库存，因上个月净进口801吨为2011年5月以来最低。
这标志着2月以来一股显而易见的趋势加速推进。在今年前四个月的净进口为5,500吨，已较上年同期减少了3,700吨。
这与原铝的情况相似，1-4月原铝净进口较上年同期减少16万吨，仅有2.3万吨。
这样的数量和以半成品形式自中国出口的金属相比，简直是小巫见大巫。今年迄今出口已达93万吨，创下纪录高位。
中国铝的贸易动向开始引起众多分析师的注意，未来几个月值得密切观察。
在谈到中国进口情况时，总是会有例外，最明显的就是锌和镍。
4月时锌净进口4.5万吨，虽然远不及3月的7.3万吨，但今年迄今累计达18.7万吨，较上年同期增加21%。
这大致是反映了套利和融资需求，而不是中国实货供给不足。
的确，这与锌合金进口的趋势迥然不同。1-4月锌合金进口累计为3.6万吨，为2009年同期以来最低。
镍则是另一个例外，4月精炼镍净进口1.22万吨，为1月以来最大月度规模。今年迄今累计进口增加了49%，来到5.36万吨。
可以说不少分析师对这些进口百思不得其解。
无庸置疑的，中国不锈钢产出强劲，反映了该国粗钢生产普遍增强，而中国本身的镍生铁(NPI)产量无疑也同样强劲。
中国镍矿石进口图表，请点选(link.reuters.com/kep38t)
中国铁铝氧石(矾土)进口图表，请点选(link.reuters.com/mep38t)
中国铜精矿进口图表，请点选(link.reuters.com/nep38t)
**原料进口欣欣向荣**
4月中国从印尼的镍矿进口可能已小幅下降至300万吨，但这并不会影响今年迄今的进口大趋势。进口自印尼的镍矿是生产镍生铁的关键原料。
1-4月中国从印尼累计进口的镍矿为1,450万吨，较上年同期增加32%。还记得去年的这个时候，也就是去年年中印尼祭出举措限制原材料出口之前，中国正不遗余力地从印尼进口镍矿。
由于明年1月印尼当局料将祭出新一轮更加全面的限制出口的措施，提前补充库存的行动可能已然展开。
值得注意的是，中国对印尼矾土(铁铝氧石)的进口亦在加快。4月进口量为460万吨，为2012年5月以来较高的月度进口量。印尼去年6月开始限制原料出口。
中国对澳洲矾土的进口亦上升，今年前四个月增长了7%。
进口商可能关注于印尼矿业政策的动向，但在铝生产过程中原料和中间材料强力流入，符合中国铝生产持续强劲的趋势。
中国对铜精矿的进口亦旺盛。上月铜精矿进口量为83.9万吨(容重)，为去年12月之后第二高的月度进口量。
今年1-4月铜精矿累计进口量同比大幅增长37%。中国炼厂可能正受益于印度Sterlite炼厂关闭所带来的供应增加。
但毫无疑问的是，中国正在努力提升自身的初级冶炼产能。
由于废铜供应下降，产能闲置的企业名单一直在不断扩大，云南铜业(000878.SZ)成为最新一家上榜的企业。而这令以废铜为原料的第二级生产受挫。
今年迄今为止废铜进口量已下跌了近5%，4月废铜进口量再次报低，为33.7万吨。
但今年迄今的累计跌幅以吨计算仅为6.7万吨。
这无法解释中国废铜供应紧缺的事实，说明还有其他因素正在发酵，最可能是因为由于价格较低废铜交易商减少了供应。
在某个阶段，废铜供应紧缺将迫使精炼铜进口需求回升，但人们仍质疑一旦价格上涨，国内供应可能奇迹般地回升。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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