（更正）《HOME专栏》中国镍进口数据折射出供应链的变化

（更正：因译文有误，内文倒数第四段应更正为精炼“镍”，非精炼“锌”）

路透伦敦2月24日 - 菲律宾对采矿业实施的严苛整治，是否已经影响到对中国含镍生铁(NPI)生产商的镍矿石供应？

从表面来看当然是这样。

由于雨季既影响采矿又影响运输，每年这个时候对中国的矿石出口总会下降。

但中国的1月贸易数据显示，从菲律宾进口的镍矿石较上年同期仍下降了20%。市场预测进口量还将进一步降低。在此之前，菲律宾强势的环境及自然资源部长洛佩斯(Regina Lopez)下令关停了全国逾一半的矿山，其中很多是镍矿。

不过，镍多头还是要小心了。

中国的镍供应渠道也变得愈发多元化，尤其是从印尼的进口。该国的政局使其镍供应也充满不可预测性。

中国从菲律宾进口镍矿石图表：tmsnrt.rs/2lza8Su

**矿石政治**

上个月中国从菲律宾进口了779,000吨镍矿石，为2012年1月以来最低水平，而那时候的菲律宾矿石出口还要排在印尼之后，属于第二梯队的供应方。

但随着印尼在2014年初开始禁止出口包括镍矿石在内的未加工矿物，情况发生了完全的改变。

菲律宾进入并填补了印尼供应不足的缺口，并从此成为了中国最主要的镍矿石供应者。

鉴于此，当洛佩斯决定履行此前承诺，下令关闭23座矿场并暂停5座矿场运营后，全球镍矿石供应的近9%就面临中断风险。

政治风暴仍在菲律宾本土上演，但1月的低进口数据或许是预示未来事态发展的首个清晰迹象。

但同样值得注意的是，虽然菲律宾的镍矿石供应大幅下降，中国1月整体镍矿石进口仍上升了4%。

从印尼进口的恢复是出现这样增长的关键因素。中国1月从印尼的进口量为123,300吨，创下2014年4月以来的最高月度进口量，当时印尼的出口受实施出口禁令影响而下滑。

印尼今年宣布将部分放松针对镍矿石出口的禁令，给镍供应面带来影响，尽管禁令松绑有一系列复杂的附加条件。

已经有人开始出口矿石了吗？鉴于该国政府上月才宣布修订后的政策，似乎不太可能这么快。而中国海关部门有时会把含镍较高的铁矿石错误归类为镍矿石。

但未来数月，中国镍进口图景的这块特殊拼图将备受关注，市场要设法估算菲律宾供应减少和印尼供应增加的综合影响。

**多元化**

但中国镍原料进口的大趋势就是多元化，不但在地理上多元化，而且在原材料上也多元化。

尤其是新喀里多尼亚，已成为中国一个新的矿石供应地。

中国去年从新喀里多尼亚的进口量共计49.2万吨，2015年则为零；上月又有10.8万吨进入中国，为2007年以来最高月度进口量。

菲律宾和印尼造成的供应方面的不确定性，在一定程度上成为了新喀里多尼亚生产商的福音，去年其主要客户--澳洲Queensland Nickel的关停令这些生产商阵脚大乱。

新喀里多尼亚政府去年批准出口70万吨镍矿石，今年又提高了出口配额，不过有一条略显古怪的规定，即不许将镍矿石售予中国含镍生铁生产商。

但不管是何人买进，这些镍矿石明显进入了中国，而且数量在不断增加。

就中国的镍供应而言，第二大主要趋势是，含镍生铁现在直接来自印尼。

这反映出，中国业者带动印尼的处理产能扩大。毕竟，这原本就是印尼政府2014年出台禁令的既定政治目的。

令人困惑的是，进口自印尼的含镍生铁被中国海关归类为“镍铁”，但相对较低的价值暴露了疑点。其1月进口均价为每吨1,512美元，而从其他国家供应商进口的镍价则在每吨3,000-4,000美元。

去年中国自印尼进口的“镍铁”大增至74.7万吨，远高于2015年的21.4万吨。这股升势正在持续，1月进口量88,135吨，为历来单月第二高纪录，比去年同期成长一倍以上。

**中国韧性**

在中国1月贸易统计中，还有一个数据值得让镍市多头细细咀嚼。

1月来自多明尼加的镍铁进口量为780吨。

这个加勒比海小国是在去年下半年现身中国的镍铁进口来源名单。实际上，应该说是“重新现身”，因为多明尼加曾经是稳定的镍铁出口国。

但在接近2013年年底时，嘉能可让旗下的多明尼加镍事业Falcondo进入暂停营运及维修状态。镍市供应链一向对价格缺乏弹性，而这是少数与价格相关的镍矿关停事件之一。

嘉能可最后在2015年将Falcondo卖给American Nickel，而从中国贸易数据可以推断，年产能3万吨的Falcondo已经恢复一些生产。

若这部分产能已经重启，将会是中国越发分散镍供应链的又一部分。

切不可低估中国应对政治冲击供应的弹性。中国经受住了印尼出口禁令的影响，同时看来也准备好应付菲律宾关闭矿场的冲击。

如果中国真的面临镍原材料短缺，精炼镍肯定会出现供应压缩。

但是目前上海期货交易所注册镍库存超过8.9万吨。

而且中国1月精炼镍净进口11,892吨，为2015年4月以来最低。

镍供应面还有许多变数，但目前不论从任何形式来看，至少中国并不缺镍。(完)