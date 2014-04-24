《HOME专栏》中国第一季金属进口数据发出的信号“不简单”

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张涛/白云/艾茂林/王冠中

路透伦敦4月23日 - 在中国第一季工业金属进口数据中，铜再度一枝独秀。

精炼铜净进口同比大增71%，达到94.6万吨。

如此强劲的进口需求本应马上让多头士气大增。但此景不再。2014年第一季，期铜是伦敦金属交易所(LME)表现最差的基本金属。

期镍是今年表现最突出的基本金属。而2014年第一季中国精炼镍净进口下滑了35%。

上述矛盾结果表明，中国的金属进口需求与市场对这种需求的解读正在发生变化。

图表：中国2014年第一季精炼金属贸易情况：link.reuters.com/cev68v

**库存调整**

中国第一季精炼铜、铝和锌进口同比增长，而镍、锡和铅则同比下降。

实际上，中国仍然是铅净出口国，保持从2012年底就开始的这种趋势。第一季铅净出口很少，只有7,000吨。但如果以铅板的形式出口，则不计算在铅出口数据之内，因此中国实际出口量可能远高于上述的几千吨。

但是，即使是中国进口需求出现增长的那些金属，进口数字与制造需求基本状况之间的线性关系也不复存在了。

铜就是这方面的最好例子。

市场知道，中国进口铜用于满足两类需求：铜制造商的需求；以及融资者把铜放入上海保税仓库，在影子信贷市场中充当担保品。

市场普遍认为，这类融资需求是推高第一季金属进口的最重要因素。

至于重要到什么程度很难量化，因为铜融资交易缺乏可靠的数据参考，但一般普遍认为上海保税仓库第一季的铜库存增加了近一倍至80万吨左右，与进口增加的情况大致相符。

如果这个共识是对的，那中国第一季的金属进口更多是受库存转移的影响，而不是因为制造业出现原料短缺。

而上海保税仓库区同时从国内及国外吸纳金属的事实，让进口价格讯号显得更让人困惑不解。

比如，中国铜冶炼商据悉在积极将铜“出口”至保税仓库，不过这些货流没有被统计进入官方海关数据中。

因此，中国国内市场纵然有趋紧迹象，比如库存下降、上海期铜价格出现逆价差，但也不能想当然就认为进口将增加，只不过是已经“进口”至上海保税仓库的金属再次被转移到内地。

第一季锌和铝进口增加也是类似的情况，因为很难从基本面辩称中国真的需要更多锌和铝供应来满足制造业需求。至少不是一直有这种需求。

特别是锌，以贷款抵押品而言，已成为“穷人的铜”，部分原因在于锌价较低，一部分则是铜融资交易的监管审查越来越严格。

不过，不管是铜还是锌铝，关键点是中国金属进口走强本身不是偏多讯号，因为进口至中国的金属可能只不过是进入了灰色库存中。

中国第一季原材料进口情况图表:(link.reuters.com/qev68v)

**主要数据之外的情况**

如今想要了解中国金属体系的真实情况，需要先抛开精炼金属的主要贸易数据不谈，深入考察供应链上原材料环节的状况。

比如说，市场之所以明显对第一季大量进口精炼铜漠不关心，原因之一就是铜精矿加速流入中国。

铜精矿进口飙升24%至270万吨(毛重，非含铜量)，表明全球铜矿供应充足，也预示中国国内精炼铜生产将增加，假以时日应会减少制造业对精炼铜的进口需求。

从中国铜精矿贸易传递出的这种空头讯号，盖过了精炼铜贸易数据给人带来的任何良好感觉。

锡是另一个原材料流入影响主要贸易数据的好例子。

中国自2007年起就是精炼锡的净进口国，但从去年年中前后开始，进口速度明显放慢。今年第一季净进口量为1,722吨，不到去年第一季进口量的一半。

这有一部分是属于正常库存去化周期，但一部分也反映出中国从缅甸进口锡精矿的新现象。

锡精矿进口去年增长两倍，今年第一季又增加17%，总计38,300吨的进口中有95%来自缅甸。虽然这些精矿品级较低，但中国熔炼厂有了新供应来源，从而降低对精炼锡的需求。

**流动变化**

镍和铝市场的原物料流动情况变动，具有更大的意义。

镍今年亮丽表现背后的原因一直都是印尼矿石出口禁令。印尼的矿石出口大多用于供应中国的含镍生铁区块。

的确，3月印尼矿石进口骤降至不足100万吨，为2010年10月以来首见。

显然，第一季精炼金属进口也在减少这件事告诉我们，原料缺乏的情况并没有蔓延到供应链下游，或许是因为中国进口商和贸易商在对1月禁令的预期下先行囤积了库存。

镍多头会认为，含镍生铁区块停摆促使中国重启精炼镍进口只是迟早的事。

不过，要等多久才会发生，就要看买家能否找到替代的供应了。

第一季的数据显示，尽管来自津巴布韦和越南的进口增加，但矿石/精矿阶段的供应链仍面临困境。

然而，镍铁进口增加或许是中国不锈钢业的一条可能的新途径。第一季进口7.5万吨，较上年同期增加81%，且为至少五年来最高的第一季进口量。

印尼的出口禁令，也阻断了中国铝生产商一个重要的铝氧石来源。

铝氧石的替代供应管道比镍矿石来得多，而中国第一季进口数据显示，来源国数量也在增加中，包括迦纳、巴西和多明尼加共和国。

氧化铝的进口也有相同的增幅，氧化铝在铝供应链中是介于铝氧石和精炼铝之间的中间产品。

因此，尽管中国第一季铝氧石进口减少了5%，但氧化铝进口则增加了43%。

这样的原物料流动转变，比第一季额外进口的10万吨原铝来得更重要。

中国金属进口组成已不再单纯。取而代之的是个复杂的新世代。问问铜交易商就知道。(完)

(译文审校 蔡美珍/屈桂娟)

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