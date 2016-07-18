《HOME专栏》美国剑指中国部分金属出口关税 在美中贸易战中加大赌注

2013年2月28日，资料图为中国浙江嘉兴一家面向欧美市场的钢厂。 REUTERS/William Hong

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 汪红英/李春喜/刘秀红/侯雪苹

路透伦敦7月15日 - 美国与中国看似正在展开一场未宣布却正在升级的贸易战，而美国政府已加大对这场战争的赌注。

钢铁依然是两国的主战场，美国和其他国家指控中国，以规模空前的出口充斥本已疲软的市场。

美国针对中国钢铁进口所采取的反倾销措施清单正在不断拉长，冷轧钢成为又一遭到美国反倾销制裁的产品。

但现在，美国就中国对九种金属和矿产品征收出口关税向世界贸易组织(WTO)提起申诉，从而在与中国的贸易战中开辟了新战场。

这九种金属和矿产品按字母顺序分别为：锑、钴、铜、石墨、铅、氧化镁、滑石粉、钽和锡。

据美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)表示，中国对这些金属和矿产品征收5-20%的出口关税，这“提高了中国以外下游生产商的原材料成本，从而使美国制造商处于不利地位”。

因此美国寻求让中国取消上述出口关税，称中国未能遵守在2001年加入WTO时所做的承诺。

但即便是这类贸易争端，最困难的部分大多是最细节的地方。例如，取消对精炼铜的出口关税，就似乎不太可能。

而锡和铅市场受到的影响或许是最大的。

**诡异的细节**

WTO协议的规则定义得很窄，因此美国针对的目标也很明确。

用WTO的话说，“执法行动”针对的两种主要铜产品分别被列入中国海关代码26030000和74010000，表示矿石和精矿，以及冰铜和水泥。

由于中国是把铜原料生产成精炼铜的全球最大加工国，即便取消了出口税，这两种产品的出口也不会太多。

如果取消精炼铜的出口税，对于全球贸易流动的影响或许更大。但中国加入WTO时，精炼铜不在被豁免的范围。目前中国对精炼铜征收的出口税是15%。

原始协议的附件6列出了全部不被豁免的条目，其中包括其他可能引发争议的名目，比如未锻造铝。

从对市场造成潜在冲击的角度来看，比较有趣的是成为目标的铅和锡类金属。

对于这两种商品，美国所指的中国出口代码涵盖了未锻造金属和碎料。

自2013年以来，中国一直是精炼铅的净出口国，但出口量不大。这基本上反映了只有极少数中国生产商才具有出口资格的这个现实。

同期精炼铅的进口则微乎其微，说明中国在精炼铅方面已经不止自给自足，也表明如果取消当前10%的出口关税，出口量有望更多。

精炼锡的出口也受制于10%的关税，过去几年的出口规模平均每年不超过几百万吨。

中国仍为锡净进口国，但有时会以半成品形式出口，并不反映到贸易统计数据中，而且这部分产品无需缴纳出口关税。

这就给取消出口关税可能带来多大的影响划上了问号。

这里值得一提的是，中国是全球最大的精炼锡生产国，鉴于当前中国对于全球锡贸易流的较低影响力，上述地位很容易被忽略。

但这种低姿态更多是因为出口关税，而不是国内供需动态吗？

**接下来会怎样**

接下来会发生什么呢？

可能在短期之内没什么变化。

这类WTO贸易案件可能需要数年时间才能解决。第一步是美中之间协商，按照美国贸易代表办公室的说法，看能否“达成双方一致同意的解决方案”。

只有在磋商阶段未有成果的情况下，投诉举动才会进入下一阶段，即成立纠纷解决小组，详细审查案件以备执法行动之用。

但正如USTR在7月13日的官方声明中所言，美国在此类纠纷中经常获得胜诉。

“自2009年以来，政府在WTO发起了22起执法行动（包括这起），迄今为止每起都获得胜诉。”

具体而言，美国在针对中国金属出口关税的两起诉讼中获胜，这两起诉讼分别是：“中国--对各种原材料出口相关措施”以及“中国--对稀土、钨、钼出口相关措施”。

在这两起诉讼中，WTO裁定，除了2001年议定书附件中列出的产品以外，中国有义务取消任何产品的出口关税。

中国方面认为，其矿物出口税是出于对生产不受限制以及所产生的环境恶化风险的担忧，而非贸易保护主义。

但中方的辩护，可能无法经得住美方最新攻势的深探细究。

此外，值得牢记的是，在此类纠纷中，现实可以超越法律，因决策者在感觉到案件明显对其不利时，会先发制人调整规则。

还有一个更广泛的问题。

今年大选之前，贸易保护主义在美国政治议程中的地位迅速上升，USTR可能会在WTO提起的第23起诉讼又会是什么呢？(完)