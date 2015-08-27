《HOME专栏》有必要那么担忧中国吗？不妨问问金属交易商

图为上海洋山港附近一处仓库，工人们在搬运铜。 REUTERS/Carlos Barria

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦8月26日 - 大家都在担心全球第二大经济体中国。

对于中国经济到底怎么了的担忧，正在困扰所有的金融领域。

工业金属市场也不能幸免，被许多投资者视为工业活动情况晴雨表的铜价，周一跌至六年新低每吨4,855美元。

虽然其他地区对中国经济状况不如人意似乎感到震惊，但是金属交易商其实一年来一直在努力应对中国经济放缓的影响。

预兆早在1月份就出现了，当时以中国基金为主的空头发动袭击，伦敦期铜两日内就下挫了将近12%。事后来看，这些预兆非常准确，预示了中国建筑、汽车和制造等领域的需求放缓，会造成多么严重的冲击。

其他市场现在才担忧中国经济可能“硬着陆”，而工业金属市场已经努力应对这种情形好几个月了。

担忧与恐慌不断发酵，信心现在成为所有市场的关键。最先感受到中国经济凉意的工业金属市场，在当前愁云笼罩之际可能提供一线光亮。

**全怪供给？**

很少有人预见到1月空头袭击铜市。

确实，铜价在2011年初涨至每吨超过10,000美元的顶点之后，四年来一直呈现下跌趋势。

但是，下跌被全数归因于供给--在经历多年整体表现不佳和新产能投资缺乏之后，全球铜矿商逐步提高了产量。

铁矿石也同样是这种情况。力拓与必和必拓两大铁矿石生产商的大肆扩产，以及数家新进矿商的跟进增产，都助推了铁矿石价格.IO62-CNI=SI的下跌之路。

没有人真的担心实际需求，这里最主要的就是中国需求。温和的放缓是预料之中的，鉴于中国政府计划将经济发展模式从固定资产投资转向更具持续性的消费引导，那么中国对原材料的需求怎能不减少？

但大多数的市场观察人士，特别是大多数的生产商，依然乐观的认为中国将继续消化掉更多的原材料供应，只是吸收速度有所减缓而已。

市场在花了一段时间之后才开始反应出那些中国基金在1月就押注的前景。也就是，放缓的程度要比大多数人原本预计的要猛烈得多。

中国不锈钢生产图表，请点选(link.reuters.com/ryc55w)

**硬着陆？**

就以不锈钢市场为例来设想一下。这种高端合金在供需链条中的位置，要比原材料生产方更加接近终端客户需求。像铜一样，不锈钢在工业和制造业领域中有着多方面的极其广泛的应用。

2015年第一季中国不锈钢生产量较上年同期下滑1.4%。这个跌幅表面上看起来微不足道，但要知道在过去五年里中国不锈钢产量的增幅一直是两位数。而上一次中国不锈钢生产出现实质下降是在2009年初，当时全球制造业都在金融危机风暴的席卷下而承受重压。

从这个角度来看，所谓仅仅1.4%的产能下降其实真的很严重。

2014年底中国不锈钢产量的全球占比已从2008年底的29%升至55%，因此中国不锈钢产量下降的影响决不仅限于国内。

不用舍近求远，就拿镍价来说，2014年1月印尼出台了镍矿石出口禁令，镍矿石供应出现了结构性问题；但在这种情况下，镍价居然还遭遇了暴跌。镍是生产不锈钢的原料之一。

直到7月，高盛的分析师才一语道破天机，认为金属价格走势预示着全年的市场风向。

在“揭示中国大宗商品的‘硬着陆’(Revealing China's commodity 'hard landing')”(2015年7月20日)一文中，高盛分析师认为，今年稍早时中国对工业金属等大宗商品的需求势头不仅仅是放缓，而是出现了真正的下降。

高盛的观点目前仍在金属圈受到热议；但随着一项项数据的出炉，例如呈稳步下降之势的Markit/财新制造业采购经理人指数(PMI)以及近期一系列疲软的发电数据，围绕该观点的争议声越来越小。

**低迷不等于崩溃**

中国正在进行着微妙的平衡，既要推进经济改革，同时又不想失去太多增长动力。从任何一个金属交易商的角度来看，目前市场关注这一点根本不稀奇。

真正发生变化的是整体信心的恶化，中国当局匆忙拯救股市也无济于事，显然说明了这一点。

信心本身就是一个强大的推动力。但具有讽刺意味的是，过去六个月受中国经济可能“硬着陆”打击的金属市场，现在居然显露出回稳迹象，即便波动性有所上升。

铁矿石价格在每吨53美元左右，7月触及纪录低位44.10美元。基本金属尤其是铜表现出越来越大的价差压力，令交易商保持警惕，随时准备对近期抛盘热潮做出反应。

最明显的历史定价基准点莫过于2008-2009年的全球金融危机，但是眼下并没有制造业大灾难的迹象。

甚至在中国也不存在相关迹象。

高盛分析师在上述7月报告中写道，他们估计，在适度的信贷放松(周二降息后此因素已得到验证)及对国家电网等领域有针对性的基础设施开支综合作用下，中国的金属需求将“继续小幅改善”。

中国的进口规模或许已小幅下滑，但仍然较为强劲。

今年前七个月中国铁矿石进口仅下降0.1%。精炼铜进口虽然有9%的较大降幅，但相应地，铜精矿进口规模大增11%，这只能说明中国在扩大铜生产方面较以往有了更长足的发展。

此外，尽管中国的不锈钢产业较为疲弱，但7月精炼镍进口仍为史上第二强。或许表明镍供应压力的微观因素胜过了整体钢铁产量走弱宏观面的影响。

今年以来中国因素对金属市场的真正影响在于价而非量，起初是因为，生产商根本就没有朝中国经济会有明显放缓的方面考虑，现在则是由于几乎每个金融市场都弥漫着的整体看跌人气。

而且不用说，也是因为中国金属需求的前景仍存在诸多不确定性。

甚至连被誉为拥有“全知之眼”的嘉能可执行长格拉森博格也不得不承认，“中国的情况真的很难预测”。

如果中国经济真的已经处于崩溃状态，其实是很容易预测到的。(完)

(编译 张涛/高琦/孙国玉/刘秀红；审校 徐文焰/戴素萍/张明钧)

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