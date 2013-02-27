《HOME专栏》中国金属进口为2013年市场主调

在天津港卸船的澳大利亚进口铁矿石。 REUTERS/Vincent Du

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦2月26日 - 一个月的数据并不代表一个趋势成型.

这个有用的统计定律特别适用于中国所有年初的进口数据,因为农历新年的时点是一个变数.

不过总有一两个例外,1月金属贸易数据就仅仅印证了去年年底已经浮现的趋势.

中国今年一个潜在的贸易主题,是逐渐从精炼金属进口转向原材料进口.

这反映出中国金属精炼产能持续增加,其中以铝业为甚,不过在各个工业金属中这样的发展特性也趋于明显.

短期套利波动与这样的基本面变化互动,后者有可能在任何特定时点促进或阻碍前者.

随着中国在精炼金属供应上的自给自足能力提高,潜在的出口流动情况将变成日形重要的问题.

再次以铝为例.中国原铝进口数量远小于其铝制品出口数量.

这是一个极端的例子.不过今年看来,铜市也得要考虑中国稳定出口这股前所未见的逆流.

**铜**

中国金属贸易中最受瞩目者非精炼铜进口莫属.

荒谬的是,精炼铜也成为中国工业金属需求中最没有用处的指标,因为可以用进口铜作为融资工具.

中国1月精炼铜进口为24.3万吨,大致落在去年第四季的区间之内.

与2011年1月相较则是下滑28%,而有鉴于去年第一季进口激增,年变动率数据料将维持疲软一段时间.

此外,几乎所有分析师都预期精炼铜进口数量将在未来数月下滑,因许多中国用户的年度合约订购量均减少.若进口未见下滑,原因将会出自于融资方面的需求力度不坠,而非来自于制造商.

净进口数据也将持续出口的压抑,因炼厂将利用税则改变的机会从中获益.

中国1月出口2.6万吨的精炼铜,相当接近于12月水准.从过去几个月的数据来推断2013年的状况,预示全年出口将在30万吨左右.

浏览中国铜精矿进口图表,请点选:(link.reuters.com/bak36t)

然而和精炼金属进出口同样重要的是,近期精矿进口加速的情形.

铜精矿1月进口总计达76.1万吨(毛重,非金属总重),证实了去年第四季出现的明显变局.

铜精矿取得难度降低,加上冶炼条件改善,可能在可预见的未来中带动精矿进口强势增加.

中国精炼出一吨金属,就少一吨进口需求.

**铝**

1月中国原铝净进口为2,350吨,创下2011年11月以来最低.

伦敦和上海间的价差呈现负值为一大考量,但是这也只是加速长期趋势的发展.

上次中国作为主要原铝进口国是在2009上半年,当时套利窗口受到中国政府购入战略储备所扭曲.

在此同时,中国仍一直是铝合金及半成品的净出口国.

其中铝半成品出口自去年年中以来就一直持稳在每月22.0万至24.0万吨之间,1月净出口23.0万吨并未打乱这样的趋势.

然而有鉴于国内超额供给增加料将使得出口加速成长,未来数月仍应密切观察铝产品出口状况.

浏览中国未加工铝贸易图表,请点选:(link.reuters.com/dak36t)

浏览中国铝土矿进口图表,请点选:(link.reuters.com/cak36t)

此外,氧化铝及铝土矿进口持续趋稳.此前在2011年中期印尼提出未加工原物料出口新规,打乱铝土矿供应.

中国炼厂产能扩张与氧化铝产能增长并不同步,意谓着未来数月氧化铝进口可能稳定升高.

**镍**

中国1月精炼镍进口为19,600吨,为2011年10月以来最高.

这令人意外,因已有充分数据表明,中国国内含镍生铁(NPI)的产能庞大,NPI已愈发成为中国不锈钢行业的重要原料之一,因而从理论上说,也会减少对精炼镍的进口需求.

欲浏览中国镍矿进口图表,请点选链接:(link.reuters.com/zyj36t)

在印尼政府去年6月调整未加工金属出口规定以后,来自印尼的镍矿进口现已完全恢复正常.这些镍矿是中国NPI行业的关键金属原料.

实际上,除却印尼政府去年6月管制前的几个月中国买家大举采购以外,1月近400万吨的进口规模比任何月份都要大.

所以,精炼金属进口的跳增,可能不只是统计方面的年初偶发现象.未来几个月的该项月度数据可能会让人看得更清楚些.

据称,巴克莱资本的分析师已提出,上月的精炼金属进口增加,可能与中国国储局的采购有关.

**铅-锌**

1月精炼锌进口依然强劲,达到49,000吨.

伦敦上海套利形势有利于进口,这在基本金属上几乎绝无仅有,这似乎正在吊起金融家的胃口,尤其是此前银行已收紧融资铜交易的管控.

当然,没有迹象显示制造业需要这样的持续金属流动.

在需求和价格疲软的形势下,中国的冶炼商去年纷纷减产.而国储局去年11月收储约10万吨过剩库存,该援助措施也印证了本地市场的低迷迹象.

炼厂的产能利用率较低,且国内矿山产量强劲,导致了去年中国锌精矿进口急剧减少.

但从过去几个月的数据看,这种趋势可能正在转变.今年1月的进口量达到183,000吨.

欲浏览中国锌精矿进口图表,请点选链接:(link.reuters.com/wyj36t)

今年炼厂加工费率料将改善,这可能激励中国炼厂再度加快生产步伐,实际上可能将全球的精矿过剩转变为(更多)金属过剩.

未来对进口锌精矿的胃纳将成为衡量市场整体强弱的一个关键指标.

铅方面,中国多年来一直不是精炼铅的主要进口或出口国,没有理由认为这种情况会很快改变.

国内市场过剩可能以海关无法统计到的另一种形式流出.

和锌一样,重点可能也在原材料阶段.

去年铅精矿进口增加26%,今年1月较上年同期增长53%,达到135,000吨,不过该数据可能过分夸大了趋势.

**锡**

中国1月精炼锡进口依然强劲,为2,500吨,这延续了一年来的良好势头.

在此期间,中国也不断在进口锡精矿.

欲浏览中国精炼锡进口图表,请点选链接:(link.reuters.com/xyj36t)

中国1月锡精矿进口跳升至17,700吨的月度纪录最高水准,不过这一数据看起来有些水分.

其中包括进口自缅甸的16,900吨,而这似乎很难成为一个大趋势的开端.

不过需要提醒一下看涨锡的人士保持谨慎.

除了制造业需求以外,套利因素和国际市场价格较低,也可能是驱动进口的重要因素.

当以往国际价格高企时,中国曾转变为锡的净出口国,只不过以不计入月度贸易整体数据的形式出口而已.(完)

(编译 张明钧/丁琦; 审校 程琳/杜明霞)

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