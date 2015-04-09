《HOME专栏》中国政府将加入铁矿石价格战吗？

资料图片：澳洲Pilbara地区一处铁矿中的矿工手拿一块铁矿石。 REUTERS/David Gray

撰稿 Andy Home

路透伦敦4月9日 - 铁矿石价格屡创新低，相关受害者不断增加。

TSI钢铁指数公司(TSI)指标62%铁矿石价格目前已低于每吨50美元，创下TSI自2008年开始提供此一现货市场价格以来的新低。

预期铁矿石价格短期内将回升的人少之又少。市场共识是，铁矿石市场将陷入长时间价格消耗战，供应过剩将强迫成本偏高产能退出市场，以让市场恢复平衡。

这一进程正在加速推进。

上周加拿大Labrador Iron Mines(LBRMF.PK)已在法院监督下进行重整，澳洲的老牌厂商Atlas Iron (AGO.AX)则是在考量生存策略之际要求股票暂停交易。

这些只让我们看到上市交易公司的痛苦。在地球的彼端，许多业者无声无息地倒下。

不完全令人感到意外的是，多国政府正开始担心中长期成本问题。

西澳大利亚州已表示，将让中小型铁矿石生产商延后支付权利金。该州矿业部门官员Bill Marmion强调这“不是伸出援手”，只是“暂时纾缓”。

现在中国也加入进来。上海证券报称，政府正在起草计划，为铁矿石行业提供部分补贴。

当前的市场动向对中国最为不利。这不仅仅是由于该国铁矿石生产商的生产成本之高在全球位居前列，也是因为中国决策层正逐渐明白，当前优胜劣汰的生存竞争可能最终将演变为旧式的寡头垄断局面，而这是中国政府长期以来一直反对的。

然而政府提供补贴的作法，只会让整个行业的更替周期变得更加混乱、且久拖不决。

**成本曲线不再有效**

铁矿石价格崩跌势头之快之猛，甚至就连成本曲线经济学也不再能确保业者的生存。

正如力拓(RIO.L)铁矿石业务主管Andrew Harding近期所指出的那样，现在只有增强资产实力才是王道。

这意味着就连Fortescue Metals (FMG.AX)这样的企业，也不得不努力安抚投资者对其债务偿还计划的担忧。该公司号称每吨铁矿石的现金成本仅为30美元。

不过在大宗商品价格低迷时期，各国政府都会想办法为企业“减负”，以维持矿山运营。

这是确切真实的局面，如果矿企最终的所有权属于国有的话，而在中国，国有矿商是常见的。

关于铁矿石补贴将采取何种形式，目前还没有具体细节，但铝冶炼业可以为此提供充足的借鉴，帮助人们了解当政治意愿介入时，可能有哪些举措推出。

在全球铝冶炼领域，中国的铝冶炼商属于成本最高的那一类，理论上讲，面对持续的低价格环境，很多这些铝冶炼厂本应当早在数年前就关停了。

但他们中的大多数得到了中央和地方政府的一系列“暂时性扶持”举措的帮助，通常是政府减少对企业用电的收费以及向冶炼商提供零息贷款。

结果就是造成中国铝市场长期处于供应过剩状态，并且多余的铝流出，损及全球其他地区铝冶炼商的利润。

成本曲线和资产负债表经济学在铝市场都未能发挥应有的作用，因为此类补贴举措完全盖过了上述两个因素的影响。

中国很可能也将对铁矿石厂商提供一些类似与铝产业的扶持举措。

**重回过去的不幸？**

确实，从铁矿石市场的历史来看，如果中国没有尝试加入价格战中，这将是很奇怪的。

下图显示了中国从澳洲、巴西及其他地方进口铁矿石的比例情况。

按原产地分类的中国铁矿石进口图表：link.reuters.com/bed54w

图表显示，随着中国进口量的增加，澳洲和巴西矿石在其中所占的比例也有所上升。

而中国从其他国家进口的铁矿石比例，则从2013年1月的30%左右下降至2015年1月的18%。

当然，随着来自最大生产国的低价进口铁矿石，取代那些机会性出口国成本更高的产品，出现这种情形不足为奇。

然而在中国看来，一切似乎又回到了以往不好的时候，特别是将进口比例的变化与国内大量产能关闭的现状一起审视时。当时的铁矿石供应基本上控制在“三巨头”的手中，即力拓、必和必拓(BLT.L)及巴西的淡水河谷(VALE5.SA)。

对中国政府来说符合逻辑的结论是，除非中国自己出手保护本国行业，否则它未来将面对与过去外国寡头垄断时相似的难受局面。

那段日子对任何一方来说都不好过。

一旦认定大型供应商有垄断倾向，中国钢铁工业协会便会出面谴责。

当时也并不仅仅是口舌之争。2009年，中国当局逮捕了时任力拓铁矿石谈判代表的胡士泰(Stern Hu)，理由是涉嫌侵犯商业秘密罪、非国家工作人员受贿罪。目前胡士泰仍在10年刑期服刑中。

甚至也可以这么说，必和必拓精心培育的铁矿石现货市场，就是为了避开与中国这一大买家之间愈来愈紧张的定价关系。

具有讽刺意味的是，目前的现货市场似乎正一步步向铁矿石定价的老路回归。

**适者生存？**

不管怎样，中国的补贴政策都只会导致市场的糟糕局面进一步恶化。

因为补贴就意味着高成本供给，或者说其中很大一部分由于被视为具有重大战略意义，故而不论价格高低都不会退出市场。

鉴于大型铁矿石生产商目前并无取消扩产计划的意思，而且诸多迹象表明，中国的钢铁产能已经接近“见顶”，也就是说铁矿石需求量也接近触顶，预计未来铁矿石将迎来长时间的超低价状态，这将是一场漫长的战斗，只有适者才能生存。

力拓、必和必拓和淡水河谷等公司对此信心满满，自认凭借他们较低的生产成本和强劲的财务实力，必能赢得生存优势。

但若真要比拼财务实力，这些公司恐怕都敌不过中国政府。(完)

(编译/审校 张明钧/徐文焰/高琦/秦德兴/刘秀红/王洋/许娜)

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