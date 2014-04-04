《HOME专栏》铜市难以准确反映经济状况 “铜博士”不再灵光

资料图片：2012年3月23日，上海洋山港附近的一个仓库，工人在向卡车上装载铜板材。 REUTERS/Carlos Barria

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦4月3日 -金融市场喜欢简单明了的表述。铜市尤其如此，一切复杂问题都简单地推给了“铜博士”。人们认为，全球制造业的兴衰沉浮，铜市都应该一清二楚，因而送其“铜博士”的雅号。

国际铜业研究组织(ICSG)发布的春季铜市预测数字，也非常配合。ICSG每半年一次发布铜市统计预测，今年的首次预测数字，呼应了市场当前的普遍预期，也就是铜市今年终于从长期供应不足转为供应过剩。

这不算是什么震撼消息。每个人都知道，铜矿经过好几年表现欠佳之后，终于有所好转，根据ICSG的资料，去年产量增加了8.0%。

随着矿山所增加的产量流入生产链，精炼铜的产量将会上升。ICSG预测，今年精炼铜产量将增加6.5%，2015年再增加4.3%，连续两年呈现供应过剩。

不过这个简单明了的预测，对于现实中每天的铜市交易没有什么指引作用。

当前的铜市复杂混乱，愈来愈混沌不明。而且短期内不太可能有所改善。

**新铜市**

这有一大部分原因在于铜市本身的演化。

曾经，铜市就只有纽约商品期货交易所(COMEX)和伦敦金属交易所(LME)，COMEX主导北美市场，其余归LME。然后，出现了上海期交所，主导中国国内市场，国际定价据点形成三强鼎立之势。

但这三强现在都被铜市的第四个重镇抢尽风头--上海保税仓库。

上海保税仓库已经跃居成为全球单一最大精炼铜库存集中地，其中许多铜库存是中国影子银行的抵押品。

目前估算在上海保税仓库有80-85万吨铜，几乎是上述三大交易所在3月末时持有量总和44.3万吨的一倍。

上海保税区已经成为铜市场的首选应急手段，无论对国际供应商还是对国内生产商都是如此。中国厂家现在正把铜“出口”到保税区。

上海保税区铜库存的变动已经盖过交易所持有库存的影响，成为衡量实时供需情况的最重要指标。

坦白的讲，ICSG已经意识到了这一点，对铜市进行评估时已然将这个变动考虑在内。

将如此大的不透明库存变动纳入考量，极大的改变了ICSG对市场供需关系的计算方法，就如下图所展示的那样。

(link.reuters.com/bux28v)

铜市历史突然间就不再那么直白透明了，晦涩了许多，特别是在过去几年间。这并非只是统计方面吹毛求疪的结果。

第四个铜市场正在给世界其它地区的铜直接报价、价差和实货升水造成越来越大的影响。

上个月因担心中国第一例公司债违约将蔓延波及到上海保税区库存背后的信贷融资链条，造成铜价急跌。

上海保税区库存的持续攀升，恰好解释了LME期货远期曲线为什么迄今都一直处于逆价差。

在全球价差结构中，上海保税铜的实货升水正成为一个愈发重要的因素。

**地点至关重要**

与过剩的铜库存出现在何处比起来，全球铜市供应是否过剩反倒成为次要问题。

目前是上海有过多铜库存，在这种情况改变前，LME价差将继续震荡，其他各地的实货升水将续有强劲支撑。

LME仓储体系内的地区性扭曲，加剧了全球性的扭曲现象。

LME仓储体系尚未注销仓单的铜当前分布图表：

link.reuters.com/zaw28v

之前储放在亚洲(尤其是马来西亚柔佛)的多数库存，都入了上海保税区仓库。

LME体系内未注销仓单的铜库存愈来愈集中在两个地点：比利时的安特卫普和美国新奥尔良。两地加起来就占所有“现役”LME担保品的91%。

此外，新奥尔良的情况还更严重，因为还有99,700吨“有效”铜库存，在72,800吨已注销仓单的待提取铜库存后面排队。

COMEX库存目前提供的选项则没那么多。截至3月底，COMEX的注册仓储仅持有18,114吨铜。

买家注意！

如果中国以外的消费者需动用交易所的库存，显然得支付一笔实货升水。

这特别关系重大，因市场普遍预期今年中国以外铜的制造需求将改善。ICSG本身的预估是今年需求成长率从2013年的1.6%提升到2.0%，2015年则为成长2.5%。

**实货为王，是吗？**

目前全球铜市呈现一种分裂状态。这种情况有利实货投资者和套利者，不利期货投资者和投机者。

不只铜这样。铝也是市场波动更极端的一个例子，基础LME价格和实货溢价太大，以至于CME准备推出一个“囊括一切的”全新铝合约。

而且，就像我的同事JohnKemp在周三的一篇专栏中指出的那样，相同动因在整个商品市场领域都在消退，促使基金及其银行经纪商从该竞技场整体回撤。

投资者在铜和其他商品市场轻松获利的日子一去不复返了。在3月这波波动前，LME三个月期铜在6,900至7,500美元的窄幅区间波动维持了好几个月，只有黑箱交易和算法投资者才可以寄望在这种交易模式中赚钱。

实货市场之前出现了“真正的”方向性价格波动，目前仍然如此，而且现在是以上海保税仓库商品溢价下滑的形式体现。

在华尔街巨头打退堂鼓之际，新一代实货商却力争加入嘉能可、托克(Trafigura)和来宝集团等大商品交易商的行列，原因就在于此。

如果你预期全球制造业活动知名教授“铜博士”的故事简单直接，你会大失所望，原因也在于此。

市场藐视供应过剩和短缺的二分法，正变得越来越复杂，而且愈发难懂。

“铜博士”已经离开。他可能会回来，但别抱太大希望。(完)

(编译 蔡美珍/高琦/张若琪/李爽 审校 张涛/戴素萍/龚芳/杜明霞)

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