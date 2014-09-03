《HOME专栏》铜市排山倒海的供应量是否真的到来？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦9月2日 - 这本应该是铜市场供应过剩的一年。

但现在已进入9月，而显性库存的水平，特别是伦敦金属交易所(LME)的库存量仍然极低。与此同时，供应紧张令近期LME合约价差全线扩大。

国际铜业研究组织(ICSG)发布的最新月度报告显示，今年前五个月全球精炼铜市场有45万吨的缺口，若计入上海保税区的库存流动，则短缺为30.8万吨。

那么之前被热烈讨论的供应增多到底哪去了呢？答案来自方方面面，但首先一点依然是产出有多少。

据ICSG，尽管铜矿产出一直在增加，1-5月增长了5%，但这个涨幅低于预期。

这部分是因为新矿在投产的初始阶段通常会遭遇一些困难，但更大的原因是印尼禁止出口格拉斯堡(Grasberg)和巴都希贾乌(Batu Hijau)矿场出产的铜精矿。

这项禁令现在逐步放松。在格拉斯堡经营的美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)已恢复出货，在巴都希贾乌有业务的纽蒙特矿业(Newmont Mining)(NEM.N)也接近恢复。

按照大宗商品市场通常的进程，之前被耽搁的新矿产量一旦开始增加，印尼出口量就将恢复。

在过去几周里，矿商向冶炼厂支付的铜精矿处理及精炼费用已经跃升至数年高位。

这意味着冶炼厂至少开始预计供应大增即将出现。但这要多久才能传导至精炼铜市场呢？

**供应损失**

值得一提的是，没有人预料到印尼今年初出台的未加工矿石出口禁令会影响到铜市。之前市场普遍看法是，有鉴于印尼在向中国供应镍矿石和铝土矿方面的重要作用，该禁令主要的影响在于镍和铝。

印尼政府决定对铜精矿实施逐步调升的出口税，导致了该政府与自由港(Freeport)公司和纽蒙特矿业(Newmont Mining)之间持续数月之久的对峙局面。

自由港将旗下Grasberg大型铜矿的开工率降至一半左右，将产量调整至与印尼唯一一家精炼厂产能相匹配的水平。纽蒙特则因为精矿库存饱和，而被迫在6月让旗下Batu Hijau铜金矿停产。

自由港在公布第二季财报时估计，出口禁令已经导致公司在今年上半年损失约12.5万吨铜精矿产量，该公司称之为“延迟产出”。

Batu Hijau今年上半年铜产量为3.6万吨，公司原先计划全年产量达到11-12.5万吨。自6月初以来，该矿的产量为零。

简言之，印尼今年迄今的产量损失，或者叫“延迟产出”，已达到约20万吨。

但这并非唯一的供应损失。

诸如秘鲁Toromocho矿等新矿山遭遇的推迟投产和启动阶段面临的问题，也影响到供应量。由于在试运行阶段出现问题，中国国有企业--中铝矿业3668.HK已经多次调整Toromocho矿的产量预估，对今年的最新铜产量预估为10万吨，远低于最初预计的19万吨。

但是像Toromocho这样规模的矿山在投产时出现这样的问题并不少见。该矿在全速运转后，年产铜量将达到30万吨。

与之相比，印尼出口禁令对今年铜市场的影响既出人意料，也十分严重。

**供应骤增**

印尼问题的影响将减弱。

自由港与印尼政府达成协议后，已经恢复了铜精矿出口。从印尼矿业部官员周一的讲话来看，纽蒙特矿业不久也将恢复出口。

印尼供应即将恢复，与此同时三座新矿将开始向全球市场供应铜精矿。

日本Pan Pacific Copper和三井物产(8031.T)拥有的智利Caserones矿原定于1月开始投入运营，但直到5月底才开始进行商业生产。该矿今年的产量目标为7.5万吨左右，为名义产能的一半。

智利Sierra Gorda矿的运营情况更加贴近最初计划，但存在预算超支问题。拥有该矿的波兰公司KGHMKGH.WA宣布将于7月底开始生产，预计将在明年初实现年产12万吨的第一阶段满负荷产能。

与此同时，巴西淡水河谷(VALE5.SA)完成Salobo矿第二阶段的开发计划，在第二季使年产能提高10万吨。

Toromocho也在增产，虽然进度慢于预期；与此同时，蒙古奥尤陶勒盖铜金矿，以及厄立特里亚(Eritrea)的Bisha矿也都已度过试运行期间的问题调试阶段。

事实上，可以从中国进口数据中清楚地看到这些影响。过去三个报告月份(5-7月)从蒙古进口的铜精矿，平均每月都超过了10万吨(散重)。这是2013年月均水平的两倍还多。

今年迄今从厄立特里亚的进口总计11.7万吨(散重)，反映出Bisha矿增产的影响。Bisha矿于2013年第三季投产，为Nevsun Resources(NSU.TO)所拥有。

**瓶颈**

简单来说，在此同时有许多铜即将冲击精矿市场。

这也就是为什么铜处理及精炼费用在过去一个月左右飙升至每吨约120美元及每磅0.12美元；这个费用是衡量铜市原物料供给松紧的最佳指标。

这个费用数字相当高昂。上一次年度合约价接近此一水准还是2005年的事。

这个费用本身可能有助于解除诸多瓶颈之一，这些瓶颈阻止铜精矿产能升高带来精炼铜供应扩增。

中国铜精矿冶炼产能居世界之冠，然而当地精炼铜实际产出成长在今年放缓，原因在于上半年有许多炼厂进行维护。

下半年展开维护的炼厂减少，加上新成立的炼厂项目及冶炼价格处于历史高档等诱因，应有助于新增的原料加速投入精炼市场。

不过这精炼流程的效率仍将会受到另外一个瓶颈影响，这个瓶颈要获得解决的难度恐怕还要更高。

新一代矿脉的铜精矿品质恐怕不及旧有矿脉。由于杂质较多，势必得要将杂质较多铜精矿与杂质较少的精矿加以调和。

主要的例子是智利国家铜业公司(Codelco)刚在去年投产的Ministro Hales矿脉。该矿脉的精矿含砷量过高，中国炼厂因而不得不调和冶炼，这也是Codelco与Ocean Partners达成协议、先在Ocean Partners的台湾工厂调和之后再卖到中国的原因。

先行调和的要求导致从铜精矿炼制成精炼铜的时间拉长，而这看来将成为未来铜市必经的部分流程，更不用说定价模型中会将把杂质多寡有别的铜精矿做出区隔。

当前关键问题是：这会导致铜精矿炼制成铜的时间拉长多少？

毫无疑问的是，铜精矿供应增加终于出现。处于历史高档的处理费用正诉说着这样的故事。(完)

(编译 王丽鑫/徐文焰/许娜/张明钧; 审校 高琦/蔡美珍/朱晓军/艾茂林)

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