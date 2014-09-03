《HOME专栏》铜市排山倒海的供应量是否真的到来？

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Home
路透伦敦9月2日 - 这本应该是铜市场供应过剩的一年。
但现在已进入9月，而显性库存的水平，特别是伦敦金属交易所(LME)的库存量仍然极低。与此同时，供应紧张令近期LME合约价差全线扩大。
国际铜业研究组织(ICSG)发布的最新月度报告显示，今年前五个月全球精炼铜市场有45万吨的缺口，若计入上海保税区的库存流动，则短缺为30.8万吨。
那么之前被热烈讨论的供应增多到底哪去了呢？答案来自方方面面，但首先一点依然是产出有多少。
据ICSG，尽管铜矿产出一直在增加，1-5月增长了5%，但这个涨幅低于预期。
这部分是因为新矿在投产的初始阶段通常会遭遇一些困难，但更大的原因是印尼禁止出口格拉斯堡(Grasberg)和巴都希贾乌(Batu Hijau)矿场出产的铜精矿。
这项禁令现在逐步放松。在格拉斯堡经营的美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)已恢复出货，在巴都希贾乌有业务的纽蒙特矿业(Newmont Mining)(NEM.N)也接近恢复。
按照大宗商品市场通常的进程，之前被耽搁的新矿产量一旦开始增加，印尼出口量就将恢复。
在过去几周里，矿商向冶炼厂支付的铜精矿处理及精炼费用已经跃升至数年高位。
这意味着冶炼厂至少开始预计供应大增即将出现。但这要多久才能传导至精炼铜市场呢？
**供应损失**
值得一提的是，没有人预料到印尼今年初出台的未加工矿石出口禁令会影响到铜市。之前市场普遍看法是，有鉴于印尼在向中国供应镍矿石和铝土矿方面的重要作用，该禁令主要的影响在于镍和铝。
印尼政府决定对铜精矿实施逐步调升的出口税，导致了该政府与自由港(Freeport)公司和纽蒙特矿业(Newmont Mining)之间持续数月之久的对峙局面。
自由港将旗下Grasberg大型铜矿的开工率降至一半左右，将产量调整至与印尼唯一一家精炼厂产能相匹配的水平。纽蒙特则因为精矿库存饱和，而被迫在6月让旗下Batu Hijau铜金矿停产。
自由港在公布第二季财报时估计，出口禁令已经导致公司在今年上半年损失约12.5万吨铜精矿产量，该公司称之为“延迟产出”。
Batu Hijau今年上半年铜产量为3.6万吨，公司原先计划全年产量达到11-12.5万吨。自6月初以来，该矿的产量为零。
简言之，印尼今年迄今的产量损失，或者叫“延迟产出”，已达到约20万吨。
但这并非唯一的供应损失。
诸如秘鲁Toromocho矿等新矿山遭遇的推迟投产和启动阶段面临的问题，也影响到供应量。由于在试运行阶段出现问题，中国国有企业--中铝矿业3668.HK已经多次调整Toromocho矿的产量预估，对今年的最新铜产量预估为10万吨，远低于最初预计的19万吨。
但是像Toromocho这样规模的矿山在投产时出现这样的问题并不少见。该矿在全速运转后，年产铜量将达到30万吨。
与之相比，印尼出口禁令对今年铜市场的影响既出人意料，也十分严重。
**供应骤增**
印尼问题的影响将减弱。
自由港与印尼政府达成协议后，已经恢复了铜精矿出口。从印尼矿业部官员周一的讲话来看，纽蒙特矿业不久也将恢复出口。
印尼供应即将恢复，与此同时三座新矿将开始向全球市场供应铜精矿。
日本Pan Pacific Copper和三井物产(8031.T)拥有的智利Caserones矿原定于1月开始投入运营，但直到5月底才开始进行商业生产。该矿今年的产量目标为7.5万吨左右，为名义产能的一半。
智利Sierra Gorda矿的运营情况更加贴近最初计划，但存在预算超支问题。拥有该矿的波兰公司KGHMKGH.WA宣布将于7月底开始生产，预计将在明年初实现年产12万吨的第一阶段满负荷产能。
与此同时，巴西淡水河谷(VALE5.SA)完成Salobo矿第二阶段的开发计划，在第二季使年产能提高10万吨。
Toromocho也在增产，虽然进度慢于预期；与此同时，蒙古奥尤陶勒盖铜金矿，以及厄立特里亚(Eritrea)的Bisha矿也都已度过试运行期间的问题调试阶段。
事实上，可以从中国进口数据中清楚地看到这些影响。过去三个报告月份(5-7月)从蒙古进口的铜精矿，平均每月都超过了10万吨(散重)。这是2013年月均水平的两倍还多。
今年迄今从厄立特里亚的进口总计11.7万吨(散重)，反映出Bisha矿增产的影响。Bisha矿于2013年第三季投产，为Nevsun Resources(NSU.TO)所拥有。
**瓶颈**
简单来说，在此同时有许多铜即将冲击精矿市场。
这也就是为什么铜处理及精炼费用在过去一个月左右飙升至每吨约120美元及每磅0.12美元；这个费用是衡量铜市原物料供给松紧的最佳指标。
这个费用数字相当高昂。上一次年度合约价接近此一水准还是2005年的事。
这个费用本身可能有助于解除诸多瓶颈之一，这些瓶颈阻止铜精矿产能升高带来精炼铜供应扩增。
中国铜精矿冶炼产能居世界之冠，然而当地精炼铜实际产出成长在今年放缓，原因在于上半年有许多炼厂进行维护。
下半年展开维护的炼厂减少，加上新成立的炼厂项目及冶炼价格处于历史高档等诱因，应有助于新增的原料加速投入精炼市场。
不过这精炼流程的效率仍将会受到另外一个瓶颈影响，这个瓶颈要获得解决的难度恐怕还要更高。
新一代矿脉的铜精矿品质恐怕不及旧有矿脉。由于杂质较多，势必得要将杂质较多铜精矿与杂质较少的精矿加以调和。
主要的例子是智利国家铜业公司(Codelco)刚在去年投产的Ministro Hales矿脉。该矿脉的精矿含砷量过高，中国炼厂因而不得不调和冶炼，这也是Codelco与Ocean Partners达成协议、先在Ocean Partners的台湾工厂调和之后再卖到中国的原因。
先行调和的要求导致从铜精矿炼制成精炼铜的时间拉长，而这看来将成为未来铜市必经的部分流程，更不用说定价模型中会将把杂质多寡有别的铜精矿做出区隔。
当前关键问题是：这会导致铜精矿炼制成铜的时间拉长多少？
毫无疑问的是，铜精矿供应增加终于出现。处于历史高档的处理费用正诉说着这样的故事。(完)
(编译 王丽鑫/徐文焰/许娜/张明钧; 审校 高琦/蔡美珍/朱晓军/艾茂林)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。