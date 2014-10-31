《HOME专栏》过剩的铜去哪儿了？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 张涛/王丽鑫/朱晓军/洪曦

路透伦敦10月30日 - 我9月底撰写的铜市专栏曾问道：“谁掌握了全部的铜？”。

据华尔街日报，答案是“Red Kite”。这是由Michael Farmer创立的专业金属对冲基金。在他从事铜市交易的时候，本文的许多年轻读者可能还没出生呢。

这个答案可能正确。但也许不对。

没有疑问的一点是，有人确实牢牢掌控着LME铜库存，长达许多周。

今天的LME大型仓位报告<0#LME-WHL>显示，一家实体拥有LME仓库系统中80-90%的“可用”铜库存吨位。但这是LME，一切都不会是像看起来那么简单，该报告实际上反映的是周二收盘时的情况。

不完全令人意外，在这样的仓位情况下，LME期铜的近月价差很窄。指标现货-三个月价差CMCU0-3周三收盘时为每吨75.50美元的逆价差。

但该价差今年以来一直非常窄，近月合约几乎连续处于逆价差状态。

这是因为LME库存年内一直处于较低水准，现在仍是如此。今天的铜库存是162,625吨，不到1月初时的一半。去掉等待实际出库的铜，总库存就降到只有126,200吨。

比谁拥有所有库存更有趣的一个问题是，为什么在本应该是过剩的年份，库存却如此之低？

**供应过剩不再？**

上一句话的重点词为“本应该是”。因为事实已证明，今年将根本不是铜供应过剩的一年。

国际铜业研究组织(ICSG)每年在里斯本举行两次会议，评估研究全球铜市的统计数据，并公布据此得出的预测。

最新预测在10月14日公布，与4月预测截然相反。4月时ICSG预计今年全球精炼铜市场供应过剩40.5万吨。但最新的预测变成了短缺30.7万吨。

对2015年的预测仍是过剩，但从4月预测的过剩59.5万吨降至39.3万吨。

现在，要想对复杂多变的全球工业金属市场作出一个数据概览，是非常艰巨的任务。

生产可能相对容易统计，但废铜是个不好把握的难题，尤其是因为这会影响供需双方。这不仅要计入生产精炼铜的原材料投入，还要计入生产链中的某一阶段的铜使用。

此外，考虑场外库存变化更让人头疼，特别是在中国保税仓库的铜库存。

过去几年，保税区的库存规模让其他地区的库存显得微不足道。其中的问题非常严重，因为对保税区库存没有类似LME公布的库存变化数据。

ICSG一直通过自己的顾问追踪保税区库存，现在发布两套市场供需平衡数据，是否计入保税区的库存变化，会导致很大的差异。

ICSG估算的铜市平衡图表(link.reuters.com/xer33w)

举例来说，去年预估的供应缺口为27.2万吨，不过一旦计入中国的保税仓库库存，这个数字就猛增至51.9万吨。

这里的关键点在于，铜这样的市场中没有统计“真实性”可言。由于存在太多变数，预估肯定有很大差异，统计结果也因方法不同而各异。

**什么发生了变化？**

尽管如此，ICSG在4月和10月预估期间的六个月中并未改变统计方法。

因此，需要研究其计算中的变量，这会告诉我们预期供应盈余的去向。

2014年情况 2015年情况

2014年4月 2014年10月 2014年4月 2014年10月

矿山产量 4.70% 2.60% 7.30% 6.70%

精矿产量 6.50% 5.10% 4.30% 4.30%

全球消费量 3.20% 5.20% 3.60% 1.10%

中国消费量 5.00% 7.00% 5.00% 1.80%

供需余额 405,000 -307,000 595,000 393,000

上表中有两点值得注意。

第一点是今年预期的矿山产量增幅大减。

随着矿企通过开采新矿和扩大现有矿山产能，终于改变了多年来的投资不足局面，市场也一致认为铜市场目前处于从供应不足到充裕的转变中。

这个转变貌似已经在去年完成，矿山产量增幅飙升8%。不过，去年的情况有些不同寻常，部分是由于铜市场，而矿山供应基本正常。

今年则很不一样。正如ICSG在10月预估中称，“由于营业失策，以及增产和新矿投产延期，导致产量增幅低于预期。”

此外，去年产量大增是受到现有矿产增产的推动，而今年则主要来自于新业务，因此不可避免地会遭遇业务磨合问题。

另外一点，ICSG自4月会议以来，上修了今年的表观消费量。

一定要注意“表观”字眼，这种计算方式中的消费量不考虑中国保税仓库的库存变化。中国表观消费量预计增长7%。

不过，ICSG的运算结果正和众多分析师的观点相符。也就是说，电网基础设施等大量消耗铜的行业，正在抵消中国建筑业快速放缓的影响。

ICSG还指出废铜市场上供给紧张，也是铜消费量增加的隐藏证据。

当工厂无法获得足够废铜(用于和精炼铜混合以生产半成品)的时候，它们将不得不购买更多的原铜，这给需求带来了难以察觉的提振效果。

**供给将会过剩？**

即使ICSG最新预测只对了一半，也能够有助于解释为何LME库存仍相当低以及LME铜价差依然偏紧。

上述两类情景出现之后，多头主力才掌控曲线前端，表明多头既是铜市场紧缺的证据，也是原因。

这种逆价差(现货溢价)不断考验着实货供应，应该会将多余供给吸引到LME系统中。至少迄今为止，实货供给还是处于稀缺状态，过去一个月LME的总交割量仅为14,300吨。

ICSG预计明年铜市将六年来首次出现明显供应过剩。那么，至少那时的情况将会有所不同。(完)

(译文审校 高琦/朱晓军)

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