《HOME专栏》2016年铜市多头能否迎来一丝曙光？

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦12月17日 - 今年是铜市多头备感艰辛的一年。

铜是与中国经济繁荣关联最密切的工业金属之一，随着中国试图转变以往依赖固定资产投资的成长模式，铜受到了严重冲击。

仅仅探讨中国的“新常态”和经济增长放缓，并不能完全把握所有工业金属需求受创的严重程度，铜也包括在内。

伦敦金属交易所(LME)期铜曾在5月初创下每吨6,481美元的峰值，但自那以后就一路逐步走低，来到目前的约4,550美元。

唯能聊以自慰的是，铜的表现还不像镍等其他基本金属那样糟，镍已经回落到全球金融危机最严峻时期的底部水平。

铜距离2008年触及的每吨3,000美元下方的低点还有一段路程，但这可能只会刺激空头加强攻击火力，特别是在中国市场，做空金属已经成为反映看衰该国经济前景的热门操作。

供应飙升令中国需求“放缓”局面雪上加霜。同样，这种情况也不是铜独有的。几乎所有金属商品的生产商仍在追求中国的增长“旧常态”，尽管这种以基础设施建设拉动经济迅速增长的模式正在瓦解。

如果说铜市多头明年还有一丝曙光的话，那就是非常难以预测的铜供应动态。

因为本周就有切实证据表明，供应链正开始收紧，这与市场共识大相径庭。

**摇摇欲坠的年度基准价**

这个证据就是智利铜矿商安托法加斯塔矿业(ANTO.L)和中国铜冶炼商江西铜业(600362.SS)达成的2016年首个主要铜精矿供应协议。

两家公司确定2016年铜加工精炼费用(TC/RC)分别为97.35美元/吨和9.735美分/磅，这是江西铜业将安托法加斯塔矿业的铜精矿加工成精炼铜所收取的费用。

这一费用水平有点出人意料。今年的铜加工精炼费用分别为107美元/吨和10.7美分/磅，中国冶炼商原本预计明年的加工费和今年相当，考虑到在大宗商品时运不济之时，大型新铜矿仍在增产，这种预期也不无道理。

当然，其他铜矿商和冶炼商是否会将上述协议作为基准，还有待观察。

安托法加斯塔矿业过去并没有参与年度基准加工费的设定。设定年度基准价的任务一直由美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)承担。该公司预计仍在与冶炼商谈判。

再者，铜精矿市场年度基准价这个概念，已经益发令人质疑。

澳洲矿业巨擘必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)曾经是支持基准价的领导企业，但必和必拓已将更多的产量从年度合约销售，转为较短天期合约、甚至现货交易。

生产高杂质含量铜精矿的新矿场大幅增加，也让旧有的年度指标价体系加速瓦解。这类铜精矿含有大量的砷等无用副产品。这类铜精矿定价会低于低杂质含量的铜精矿，而在卖给炼厂前时常必须先进行混合，为旧有的定价模式更添加一道复杂因素。

但如果想要感觉一下铜原材料市场的最新趋势， 像安托法加斯塔与江西铜业之间的协议，应该是最佳指标之一。

而这两家公司之间的合约显示，明年的铜精矿将会比目前普遍预期的来得少。这也是江西铜业的加工精炼费收入，将低于自己及其他中国冶炼商期望水准的原因。

值得一提的是，尽管中国冶炼厂计划明年减产20万吨，加上对其原物料需求造成影响，但加工费还是下跌。

**铜供应--不出所料地难以预测**

那么，预料中的供应大增怎么了？

一如既往，铜的供应情况最后仍是不出所料地难以预测。

根据国际铜业研究组织(ICSG)，今年前八个月全球铜矿产量增加了3.0%。以铜的标准来看，这是合理的增幅，只是不像大家所预期的那样多。

去年10月份国际铜业研究组织(ICSG)预计今年铜产量增长6.7%，在今年4月份的会议上该机构将这一增幅预估下调至4.4%，在最近的预期中则进一步下调至1.2%。

矿企为应对价格下跌多次减产，而上述预期的下调在一定程度上是对这种减产的反映，这些减产在国际铜业研究组织今年前八个月的数据中并未得到体现。

比如，美国自由港(FCX.N)刚刚宣布其在亚利桑那州的Sierrita铜矿暂时停产，使市场上又减少了折合成年率为45,000吨的产能。

然而，自由港和嘉能可(GLEN.L)实际的大幅减产主要是其旗下采用溶剂萃取电积法(Sx-Ew)的铜矿，这些矿场主要生产精炼铜，而非铜精矿，因此理论而言不会影响冶炼厂加工费用。

价格因素所致的减产对于铜精矿市场影响很大，同样重要的还有其他种种始料不及的因素，例如较低的品级、技术故障，还有今年早先的智利暴雨，这些都会给生产造成冲击。

而新矿则往往遭遇投产延后的问题。例如智利的Caserones矿，其潜在全部年产能约为150,000吨，但今年恐怕都无法达到下调后64,000吨的产量目标。

**明年花相似？**

明年，价格所致的减产以及矿业持续不景气有可能继续制约供应。

花旗分析师David Wilson指出，重量级研究机构Wood Mackenzie一直在稳步下修明年铜产量增长预估，从3月底的6.4%，一路下调至当前的1.4%。

那相当于铜产量减少约120万吨。

然后是中国自身的铜产量。

国家统计局的数据是出了名的自相矛盾，没有人喜欢那一套。甚至到了连11月数据都将因“技术原因”而不会公布的程度。

但今年前10个月，中国铜矿产量趋势呈现稳步下滑。

这一点在情理之中，因为除了与国营生产商整合的业者之外，据信中国部分铜矿业者成本相对较高，对价格敏感度也较高。

国内供应下滑，加上海外供应少于预期，似乎已迫使江西铜业勉为其难接受明年加工精炼费用较低的事实。

这些因素均表明伦铜价格不会奇蹟般快速回升。

一个不太小的问题是需求疲弱，尤其是中国需求。

但铜市的平衡最终还是取决于产量，安托法加斯塔矿业与江西铜业签订的这笔2016年合约，暗示明年铜产量将少于各界预期。(完)