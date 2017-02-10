《HOME专栏》铜对于供应中断有多脆弱？

2008年3月资料图，智利Escondida铜矿，一辆汽车行驶在矿区的道路上。 REUTERS/Ivan Alvarado

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦2月9日 - 全球最大两家铜矿很可能即将停产，铜市面临这个随时可能发生的风险。

今天全球最大铜矿--智利Escondida矿将举行罢工。

工会和该矿的大股东暨经营者必和必拓(BLT.L)在最后一刻达成和解的可能性几乎为零，在政府法定举行的调停会议第五天，工会根本就不参加，该矿已经开始停产。

与此同时，在印尼美国自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)威胁Grasberg矿要部分停产，因为没有出口许可证，这是该公司与印尼政府之间长期僵持的最新波折。

总共大约170万吨的产能面临风险，相当于去年全球产量的8%左右。

市场对于其中一家或两家都停产或许已经有所考虑，当前伦敦期铜报价约为每吨5,870美元。自去年11月铜价从不到5,000美元稳步上涨以来，基金一直在稳步加码。

但由于铜供应是出了名的难以预测，这再度成为今年的关注重点，那么市场对产出严重受损的准备有多充分呢？

因为尽管过去几年受到大肆吹嘘的“供应墙”开始投产，但全球交易所的精炼铜库存缺迟迟未见明显回升。

实际上，在伦敦金属交易所(LME)注册的精炼铜数量正再度快速下滑。

**双重影响**

去年Escondida矿场的铜矿、铜精矿与精炼铜总产量约为100万吨。

受品级下降影响，该全球最大铜矿场去年年产量相对较低。2014与2015年产量都在115万吨左右。

据分析师计算，每周因罢工行动而使铜矿产量减少约2-2.5万吨。

Escondida在2006年与2011年皆发生罢工，分别持续25与15天。

需要指出的是，智利的劳工法不鼓励长期罢工，在罢工30天后，若有个别工会成员选择重返工作岗位，则会获得允许，从而令谈判筹码又回到管理方手中。

这可能会限制罢工持续的时间和对生产的影响。

但对于印尼的Grasberg铜矿，就没有这样的好事。该矿正面临多重威胁。

迫在眉睫的问题是，对于不运往当地Gresik冶炼厂进行加工的矿石却没有出口许可证。由于存储能力有限，自由港已发出警告，称其将不得已而大幅减产至3.2万吨/月。

能否取得临时出口许可证，取决于同印尼政府正在进行的关于新的经营执照的谈判，其中包括投资本地新冶炼产能的条款，以及存在争议的自由港向印尼投资者转让多数股权的问题。

自由港以前也经历过这种情况。2014年出现的与该国政府的类似僵局，造成大约12.5万吨的产量损失。

愈发清晰的是，Grasberg铜矿和现有Gresik冶炼厂都进展不顺，要么是劳工争端，要么是Grasberg所说的“生产率”问题，导致去年年底矿产量下降，炼厂今年发生罢工事件。

Grasberg前景变得如此黯淡，也难怪力拓(RIO.L)现在公开表示考虑退出对该矿的少数权益投资。

全球交易所2013-2017年铜库存图表：tmsnrt.rs/2kvrr6j

**供应链具有韧性？**

铜供应链对这种迫在眉睫的产量损失究竟韧性如何呢？

可能没有理论上认为的那么有韧性。

交易所铜库存再建规模谈不上较大。截至上月月底，伦敦金属交易所(LME)、纽约商品期货交易所(COMEX)和上海期交所的库存总量在56.5万吨，较上年同期的50.8万吨没高出多少。

而全球库存的相对持稳，被去年LME与中国之间复杂的金属大挪移所掩盖。

当然，交易所仓库中的库存总是低于“外面”的库存，而很有可能“外面”的库存都在中国，去年中国进口了363万吨精炼铜，仅略低于2015年创纪录的进口量。

而眼下LME的库存又一次在快速下降。

自1月初以来，整体库存已下降60,300吨，或19%。

但故事只讲了一半。目前有111,200吨实货等待从LME仓库中运出，占到总量的44%。

尽管存在西方国家新年和中国春节假期的淡季因素，但是可交易库存还是处于12月初以来的最低水平。

**现在短缺？**

铜面临着双重供应困境，而大环境则是市场重新收紧，包括高盛分析师在内的一些分析师预计，今年将重返供应短缺局面。

不会有人急着去调整预估。在计算铜供应时，每个铜市分析师目前都考虑到了“阻扰误差”，通常幅度相当于全球铜供应的5%。

但如果Escondida矿和Grasberg矿都关闭，即便关闭时间相对较短，则这个误差容许空间的大部分将被用掉。

而这还没有考虑到可能出现的更多供应受到阻扰。

另外也要持续留意秘鲁的Las Bambas矿山，这是另一个大型矿山，去年产量为33万吨。该矿目前再次面临当地居民的抗议。当地居民已封锁了前往该矿的道路。

这种情况之前已经发生过。去年当地冲突情势升高，导致出货中断，差点导致矿山停工。

对铜矿生产而言，今年愈来愈显得情势困难。但这是否会导致铜价大涨，还要取决于交易所仓库系统外暗藏了多少统计不到的铜库存。

因为那层显性的安全缓冲看来已远比预期单薄了。

图表：全球交易所铜库存变化图 tmsnrt.rs/2kvrr6j

(完)