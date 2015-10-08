《HOME专栏》铜市前景或许比想象的要乐观

图为俄罗斯乌拉尔矿业及冶金公司 (UMMC)一家下属企业的工厂，一名男子经过成捆的铜线材。 REUTERS/Maxim Shemetov

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 汪红英/张明钧/李爽/张荻/孙茉莉

路透伦敦10月7日 - 在年度铜供货合同谈判开始之际，德国铜生产商Aurubis (NAFG.DE)就率先发出了信号。

Aurubis宣布，将把明年的阴极铜合约较伦敦金属交易所(LME)现货升水从今年的每吨110美元降至92美元。

Aurubis先发制人的举动将令外界预计，全球最大的铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)也会对明年供货合同的升水做出类似幅度的调降。该公司2014和2015年面向欧洲市场的阴极铜合约升水均为每吨112美元，都高于Aurubis。

降低铜升水的原因似乎是显而易见的。

目前大家都在担心铜需求状况，尤其是占全球铜消费量约45%的中国的需求情况。铜价本身看来也是摇摇欲坠。指标伦敦金属交易所(LME)三个月期铜目前报每吨5,250美元左右，今年以来已累计下跌约16%，而且有大量看空者预测铜价还会进一步下跌。

但铜市经常会扰乱大家的共识。Aurubis或许也在后悔，自己没有等到国际铜业研究组织(ICSG)的最新预测公布后再宣布上述决定。

ICSG在4月时曾预计今年铜过剩36.4吨，但现在已将该预期下调至仅过剩4.1万吨。该机构在4月时预计明年铜过剩22.8万吨，但现在却预计明年铜市场将出现12.7万吨的供应缺口。

**形势全面改变**

所以自上次ICSG 4月会议以来，出现了哪些变化？

看来形势已经全面改变。就如该团体所说，“修正数据反映出2015年4月以来市场状况出现重大变化。”

中国经济放缓成为ICSG下修今年全球需求预估的重大理由，由原本预估的成长0.6%下调为萎缩1.2%。

中国“表观使用率”料将持平。表观使用率是根据中国的产出、有形库存变化及净进口等数据计算。

实际使用率则是完全另一回事，极难计算。ICSG指出，“其他机构估计中国基本‘实质’需求成长率约3-4%”，较4月时所使用的预估数据4.5-5.0%为低。

这暗喻着“表观”与“实质”使用率间的差距，将会由未公告的库存所填补，例如来自上海等港口城市的保税仓库等。

至于明年，ICSG仅小幅下修全球使用率的评估，从4月预估的3.1%下调至3.0%，其中也包括下调中国的表观使用率。

**供给崩盘**

显而易见的是，若ICSG调降2015年供给过剩预估及其使用率预估，供给方面必然得出现重大变化。

这样的变化已经在进行，但或许难以察觉。

该机构将今年铜矿产量增幅预估从4月时的4.4%调降至只有1.2%，对明年的产量增幅预估也从5.1%调降至4.2%。

目前为止，这样的预估还没有什么争议。

今年铜矿供应面一再出现状况。

必和必拓和力拓等主要矿产商今年初纷纷大幅下调产量预估。

此后又出现一系列未预见到的影响供应的因素，比如智利工人罢工、多地出现不利天气、赞比亚和刚果共和国等非洲主要生产国长期电荒等。

不过对精炼铜市场平衡更重要的是，ICSG调降精炼铜产量预估。该机构目前预计精炼铜产量今年仅增加0.8%，去年为增长7%，4月时预估为增加4.1%。

精炼铜产量往往比铜矿产量更容易预估，因为它不那么容易受到矿业相关的诸多技术问题影响。

但市场环境发生了另一个“重大变化”，即价格相关的减产。

**减产**

受到铜价下跌之苦的生产商越来越多。

多数完全关停的矿场都隶属于成本较高的小企业，如Aura Minerals在墨西哥的Aranzazu矿场，Revett Mining在美国的Troy矿，以及First Nickel在加拿大的Lockerby矿。

矿业巨头嘉能可(GLEN.L)、自由港麦克默伦(FCX.N)和Asarco则宣布了自行减产。

减产主要为矿场的浸出法生产业务。通过浸出-萃取-电积工艺(SX-EW)，矿场无需冶炼就可获得金属铜。

嘉能可在非洲减产40万吨，就包括在民主刚果的SX-EW产能和赞比亚的传统冶炼产能。

自由港在美国和智利El Abra矿场减产13.6万吨，均为浸出法生产。

Asarco在美国减产3万吨，并刚刚宣布在智利Collahuasi矿减产3万吨，也都是使用SX-EW生产。

ICSG预期，受这些减产影响，今年全球使用SX-EW工艺的铜产量将减少4%，2016年还会再降4%。

这是过去几个月供应面变化最大的部分，导致ICSG重新计算今明两年的供需平衡预估。

**直接影响市场**

上述减产的市场影响被放大，是因为这种减产举措可直接影响精炼铜供需平衡，而不是通过供应链的冶炼阶段进行传导，这种传导可能不会太好。

正如ICSG所示，精炼铜市场突然就不像原来那样压倒性地看空了。

现在ICSG自己也承认，“由于很多因素都可能改变对产量和使用的预期，所以全球市场平衡状况可能会与原来的预期有所不同。”

而且对于将近2,300万吨的全球铜市来说，4.1万吨与36.4万吨过剩供应之间的差距，基本可算作统计误差。

但自ICSG的4月会议之后，趋势发生明显转变--过剩供应下降，明年可能出现供应短缺。

毕竟生产商调降2016年期限溢价的现象也许并不那么明显。(完)