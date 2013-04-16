《Home专栏》铜矿供应看似过剩，但或面临意外因素考验

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
**测试是否真的过剩**
第二，那些不算少的铜库存可不是个小问题。
高库存意味着供应面事件的市场影响力降低。
但那些LME的高库存在起误导作用。
这并非前次铜价下跌周期时的重现，因为LME库存系统在这期间发生了很大变化。
之所有这么多的金属进入LME仓库系统，是因为受保管人激励所拉动，目前每吨在100美元之上。
入库是为了最大化仓库租赁和现货升水。两大动因的存在，意味着将金属移出LME系统要远比之前的周期难度大。
印度Tuticorin炼厂被迫停工，令人质疑有多少可以支用的铜来抚平各地区金属流动不均的现象。
这些疑问还可能因为Kennecott铜矿运营状况的潜在冲击而放大。
因此，尽管全球市场可能的确能够“应对”由Bingham Canyon矿塌方而导致的产出损失，但这样的过剩市况真否真的有足够的多余部分可供用于调整还有待观察。
哦，对了，还有一件事。
各方的生产受扰限额都大大减少了。只要没有更多的铜供应意外因素就没问题了，对吗？(完) (译文审校 高琦/张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。