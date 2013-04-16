《Home专栏》铜矿供应看似过剩，但或面临意外因素考验

**测试是否真的过剩**

第二，那些不算少的铜库存可不是个小问题。

高库存意味着供应面事件的市场影响力降低。

但那些LME的高库存在起误导作用。

这并非前次铜价下跌周期时的重现，因为LME库存系统在这期间发生了很大变化。

之所有这么多的金属进入LME仓库系统，是因为受保管人激励所拉动，目前每吨在100美元之上。

入库是为了最大化仓库租赁和现货升水。两大动因的存在，意味着将金属移出LME系统要远比之前的周期难度大。

印度Tuticorin炼厂被迫停工，令人质疑有多少可以支用的铜来抚平各地区金属流动不均的现象。

这些疑问还可能因为Kennecott铜矿运营状况的潜在冲击而放大。

因此，尽管全球市场可能的确能够“应对”由Bingham Canyon矿塌方而导致的产出损失，但这样的过剩市况真否真的有足够的多余部分可供用于调整还有待观察。

哦，对了，还有一件事。