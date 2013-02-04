《Home专栏》铜市的当前表现既是意料之外,也在情理之中

证据就在今年铜加工费跳涨10%.

进一步的证据则是中国进口铜精矿的速度大幅提高.去年进口成长23%,过去三个月连续创下纪录新高.

中国的精炼铜产量也相应大幅攀升.12月的年化产量683万吨,也创下纪录新高.

一切证据都指向铜市正由供应短缺转为过剩,多数人都预期,因为一些新矿山的影响,例如力拓在蒙古的奥尤陶勒盖铜金矿,及日本业者在秘鲁的Caserones矿山,这种转变在今年期间将会愈来愈明显.

**乐极生悲**

铜市供应过剩会是什么情景?这对价格又有何寓意?

传统式分析会关注于成本曲线,以及刺激生产商持续开发新项目所需要的价格水位.

例如,瑞银集团的研究人员就是根据这个理由,预测铜价将在2014年期间跌至每吨5,842美元,成为在日前的路透调查中,非常突出的特别偏空预测.

瑞银认为,连续两年的全球矿山供给大量成长,将迫使铜价跌至生产边际成本水准.

麦格理分析师的看法则明显乐观许多.

麦格理分析师并非不认为铜价将跌向生产成本水位,只是他们认为成本曲线的高端实际上高出很多,远在6,600美元.

而且由于新矿供给的成本比较接近成本曲线的高端,"我们相信到2015年时铜价会在7,000-7,5000美元/吨区间,但这将不会是高于成本曲线."

确实,近期的一些事件凸显了铜生产成本的强劲特色,麦格理估计,从2003年到2011年,铜的生产成本提高到原先的3.5倍.

例如,Antofagasta已经警告,今年公司既有营运的成本将大幅升高,同时,由于成本严重超出预算,Antofagasta决定暂停开发造价17亿美元的Antucoya矿山项目.

或是,力拓与蒙古政府讨论分享奥尤陶勒盖铜金矿营收时,面临来自蒙古政府的压力.

外界盛传,为了抗议蒙古方面的要求,力拓暂停了奥尤陶勒盖铜金矿开发,逼得力拓出面否认.

力拓与蒙古政府预定下周进行谈判,但看来力拓将必须提供更多让步,才能继续获得蒙古政府的支持.

这不会马上影响到这个项目.事实上,这个项目才刚刚开始生产出第一批铜精矿.

但这肯定会为奥尤陶勒盖铜金矿的第二阶段开发带来问号.