《HOME专栏》让人捉摸不定的铜市供给盈余

撰稿 Andy Home

路透伦敦12月10日 - 经过多年的结构性供给短缺，全球铜市现在终于转而进入供给盈余状态。

但这些供给盈余仍然大多处于供应链的原料阶段。

从明年度铜精矿及精炼铜合约价位的矛盾讯号，便能明显做出上述推论。

铜精矿及精炼铜的合约价格都较2013年大幅跳涨。

铜精矿的供给增多了，因此冶炼商能够要求提高精炼处理费用。但目前还没有足够精炼铜满足需求，因此精炼铜买家也愿意支付更高的溢价，以确保明年有充足供应。

归纳得出的明显结论是，冶炼商在加工处理费用及精炼产品溢价皆上涨的双重激励下，铜矿产量盈余转变成为精炼铜供应盈余只是时间早晚问题。

按理说，这应该会减轻实货及纸货市场紧俏情况，对伦敦金属交易所(LME)铜价构成下行压力。

没错吧？呃...或许吧。

**矛盾讯号**

乍看之下，铜精矿及精炼铜明年度合约价格双双跳涨，似乎显得矛盾。

加工费(TCRC)料将从今年的70美元/吨及7.0美分/磅，飙涨至92美元/吨及9.2美分/磅，创六年来最高位。

这所反映的是，随着全球铜矿业一些等待已久的扩张项目及蒙古奥尤陶勒盖铜金矿等新项目终于上线，铜精矿供给取得大有改善。

事实上，现货加工费已经上扬，上周一批运往中国精炼的30,000吨铜精矿，加工费达到130美元/吨及13.0美分/磅。

但精炼铜市场供给仍然极为紧俏。这也是为什么智利国营铜产商Codelco明年卖给中国的价格，较LME现货的“指标”溢价能够从每吨98美元进一步调升。

同样的，这也只是反映出现货市场的紧俏情况，据称上海保税仓库的铜升水仍然高达每吨200美元。

**市场矛盾现象**

这种表面上的矛盾现象很容易解释。

过去12个月来铜矿供应迅速涌现，但精炼铜供应提升的程度尚未赶上来。

国际铜业研究组织(ICSG)涵盖今年前八个月的最新数据显示，尽管全球矿业新增的铜精矿产量含有854,000吨铜，但全球冶炼厂从这些材料仅产生额外的526,000吨精炼铜。

造成这个差异的原因一部分是冶炼厂停工，譬如Vedanta(VED.L)印度Tuticorin工厂年中时关闭等等。1-8月印度精炼铜产量锐减20%。

目前，嘉能可-斯特拉塔(GlencoreXstrata)(GLEN.L)位于菲律宾的PASAR冶炼厂也正因海燕台风导致的损害而停止运作。

其他原因还包括有些冶炼厂选择重建本身的原材料库存，这样的政策让冶炼厂对明年合约价格能有较大的发言权。

无论什么原因，全球冶炼厂8月78.5%的产能利用率确实都低于去年平均的79.0%。

但情况即将有变。

各个冶炼厂，尤其是中国的炼厂，目前正处于有利地位，在即将进入2014年之际掌握了健全库存，强劲冶炼利润，以及精炼产品保证可获得较高溢价。

因此外界普遍共识均认为，精炼铜市场出现供应盈余的时间应该是会提前，而非延迟。

**市场紧俏**

铜消费方会说，该是时候了。

在今年上半年出现一段集体削减库存时期后，中国精炼铜进口再度大增。

全球交易所铜库存图表：

link.reuters.com/ser35v

LME铜库存图表：

link.reuters.com/syr35v

全球各大交易所显性库存量正在迅速下降。LME、纽约商品期货交易所(COMEX)和上海期货交易所(SHFE)上月底铜库存合计共550,000吨，远低于6月底的867,000吨。

此外，LME仓库约402,000吨库存中，约三分之二已接到注销仓单，意即将提货出库。

亚洲的LME注册库存目前总计仅8,300吨。

当然，那就是过去几个月实货溢价升至极高水准的原因。

**灰色地带**

不过这两个实货溢价上涨的主要因素可能都会让人形成错误印象，同时可能也透露出精炼金属过剩情形有多么难以捉摸。

首先，中国当前铜进口激增，有部份原因在于制造业者集体重新累积库存，另一部分原因在于中国影子银行持续热衷于使用铜作为融资担保品。

证据之一来自中国国家外汇管理局，外管局刚刚颁布一条新规，警告银行在提供信用证时要加强尽职调查(duediligence)，以防杜虚假贸易。

这是中国监管机构及融资铜贸易之间猫抓老鼠斗智的最新交手，这当然也反映中国监管机构仍忧心融资铜贸易的规模及性质。

的确，有关融资贸易从上海保税仓库移转至中国内地的市场传闻不断升温；上海保税仓库有着数量庞大但透明度不高的铜库存作为后盾。

然而主要问题仍在于，中国进口精炼金属的力度可能持续远大于实际制造业活动所反映的强度，将明年超额供给吸纳至统计数据不明朗的上海保税仓库、或陷入中国内地仓储的统计黑洞中。

**瞻之在前...**

然后，还有LME库存的问题。

只要稍微瞄一眼LME铜库存分布状况，就足以让人担心铜是否也已步上铝金属的后尘，陷入排队出仓的麻烦状况。

多数注销仓单都集中在马来西亚柔佛、比利时安特卫普以及纽奥良等地的等待出仓队伍。

而93,450吨的有效仓单多数是位于纽奥良，纽奥良等候出仓问题比较严重的金属是锌，每日出仓量约2,500吨，其次则是铜，每日出仓约500吨。

的确，显性库存遭到人为操纵的程度可能远超过排队问题。

麦格理银行(MacquarieBank)研究人员对统计数据做了一番研究后，得出以下结论：今年LME提货中有很大一部份是流向了越南。

越南地理位置优越，可以涓涓不息地将库存流向亚洲市场，再加上又不属于透明化的LME仓储系统，使得越南具有吸引金属流入的双重魅力。

其实这种库存转仓作法行之有年，和LME历史一样久。

然而问题在于LME采取积极行动强迫仓储业者加速运出金属，是否会造成更多全球库存放置在LME系统之外、难以统计的地方。

**...忽焉在后**

可以确定的是，铜市已经逐渐转为供给过剩。

铜精矿市场释出此一明确的讯息，冶炼厂正从矿商赢得历史高位的合约订价。

虽然无法每天获得有关铜精矿数量的报告，但就采矿及精炼生产速度进行比较，至少能对全球供应链这个部份的产量增加状况有些概念。

另一个可以确定的是，冶炼厂将会提高产能利用率，将铜精矿供给盈余转化成精炼铜供给盈余。

令人存疑的是，我们是否能够见到这些精铜供给盈余，抑或是这些供给盈余会消失在越南这种非LME仓储系统国家，或是消失在中国内部。

若我们没有办法看到这些供给盈余，我们怎么知道供给盈余是否真的存在？(完)

(编译/审校 蔡美珍/张若琪/张明钧/艾茂林)

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