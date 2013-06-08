《HOME专栏》铜市关键在于库存分布而非生产中断

资料图片：在上海洋山港附近仓库内，一名工人在用叉车搬运铜板材。 REUTERS/Carlos Barria

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home；编译 蔡美珍/侯向明/高琦

路透伦敦6月6日 - 生产中断因素再度成为影响铜市的变数。

今年前三个月，全球铜矿供应相当平顺。但这一季，又回到了状况频出的局面，不过对铜市而言，状况频出或许可以视为“正常”。

先是力拓(RIO.L)的美国Bingham Canyon矿场发生坍崩事件，预计将造成力拓对市场减少15万吨产量供应。

紧接着，自由港麦克默伦铜金矿公司(FCX.N)在印尼的Grasberg矿场发生坑道坍崩惨剧。虽然事发地点远离主要的露天采矿区域，但整座矿场仍然持续关闭，等待完成安全调查。

Grasberg矿场复工的时间表仍然非常不确定，但有可能要等待三个月之久，使今年全球铜供应又少了15万吨。

目前为止，分析师一直看法乐观。多数分析师预期今年铜市呈现供应过剩，而且多数人的预测已经假设生产中断会造成60-80万吨的影响。

Bingham Canyon和Grasberg矿场的意外事件虽然很引人注目，但还不算脱离第一季异常平稳的状态，产量损失总和也不致于会超出前述的假设数字。

但接下来就有很多危险地雷，特别是智利将在大选年的背景下展开劳工合约续约谈判，而Grasberg矿场本身的营运合约也将进行谈判。

另一个潜在威胁则是目前废铜短缺问题，废铜经常被人忽视，但却是铜市的一个重要原料来源。

尽管有这些警讯，但铜市现在应该担心的不是生产中断问题。

而是库存分布问题。

**流动错位**

今年铜市的一个特点是，位于生产链上的冶炼厂/精炼厂环节遭受多次冲击。

在印度，Vedanta (VED.L)位于泰米尔纳德邦的Sterlite工厂因环境问题被迫关闭后，两个月来一直处于停产状态。有关其重启生产的法律层面讨论仍在继续。

在中国，由于废铜供应短缺，数个炼厂关闭。目前，金川集团在旗下一座工厂因技术故障而停工后，该公司宣布部分精炼铜出货遭遇不可抗力。

此外还有一系列的例行维修导致的炼厂关闭，最为明显的要数印度(Birla Copper炼厂)和赞比亚(Nchanga冶炼厂)。

不过，上述这些都不会影响铜市的潜在供需动态。

全球冶炼厂不存在产能不足的问题。印度炼厂消化不了的原材料很容易就能转移至中国的冶炼厂。

但是，这类停产确实导致了原材料和精练金属的流动双双出现错位。

幸运的是，伦敦金属交易所(LME)全球仓库中还有61万吨的铜，可以帮助理顺这种错位。相较于近些年铜市持续供应短缺，这(61万吨铜库存)似乎足够提供缓冲。

除此之外，如同LME其他金属市场例如铅所呈现的情况，LME铜库存并不像整体数据显示的那么高。

浏览LME库存分布情况图表，请点选：(link.reuters.com/wyq68t)

**库存分布极度不均衡**

虽然今年以来LME的整体铜库存呈现强劲上升势头，但显而易见的情况却是库存增长主要集中在三个仓库地点。

美国的新奥尔良(New Orleans)、马来西亚的柔佛(Johor)以及比利时的安特卫普(Antwerp)，被Intierra Resource Intelligence的分析师统称为"NOJA"，这三地的仓库目前拥有521,775吨的注册铜，相当于LME铜仓单总量的85%之多。

这三地的仓库管理方都提供运费优惠，以吸引交割铜运到他们这里。这就可以解释为什么许多铜都流入这三地的仓库。

而且，这三个地方也都拥有数额巨大的取消仓单，正等待实货提取。

除了大量等待运出的铜，还有323,425吨可供随时提取，不过短时间内不会有提取的需求。

这就是LME铜库存在全球交割系统的各个仓储点都出现稳步下降的原因。

"NOJA"以外的可交易铜库存则从年初的178,000吨降至目前的89,825吨。未平仓的总量只有63,300吨。

这相当于LME最易于被提取的铜库存水平，而这一库存量也在快速下降。

除非LME铜库存进行大规模的再分配--但是目前不太可能实现这种操作，那么"NOJA"的库存集中现象将持续下去。

**价差与溢价**

这股持续推进的库存趋势，带来了两个明显的危险。

首先，整体LME系统的注销仓单铜货数量偏高，造成能够用于纸货市场结算的“活性”仓单数量减少。

目前这类活性仓单的铜货数量有386,725吨。这仍算是相当安全的水准，也因此LME价差仍处于温和正价差。

但显然，如果今年“NOJA”三大库存重镇都发生过的大量注销仓单现象重演，整个局面可能会迅速改观。

LME的铅市场就发生了这种情况。铅库存数字207,750吨，表面上算是很高。但实际能供给市场的数量只有52,450吨，处于历史低档。而结果就是近月期约价差结构趋紧，目前呈现逆价差。

其次，铜库存集中于“NOJA”三大重镇，加上等待出仓大排长龙的问题，使市场更难实际取得LME系统的铜货。

这个因素已经协助支撑区域性的实货溢价，很难不预期溢价会进一步被推高。

别的不说，其中一个因素就是上海保税区的铜库存正在快速减少。

目前估计，上海保税区铜库存数量今年以来已经接近腰斩，降至50万吨以下。

上海保税区铜库存降得愈低，对LME铜库存的潜在需求就愈大，然而LME的铜库存被困在“NOJA”三大重镇的情况也愈来愈严重。

这并不是说铜价很快就要展开一波多头涨势。

毕竟，今年以来的种种供应中断事件，都还不足以让铜市转为供给短缺。

但在实体铜货持续错位流动之际，LME铜库存的分布，有可能在纸货市场及实货市场都造成紧俏。

铜市经过多年的供应短缺后，现在才正要开始重新学习供应盈余的相关定律。

但就像任何一个铝市交易商都可以告诉你的，虽然供应过剩或许会决定价格水位，但供应盈余的分布情况，才是决定LME价差及实货溢价的关键。(完)

(译文审校 王兴亚/沈以文)

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