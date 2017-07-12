《HOME专栏》LME铜库存上蹿下跳 对判断市场供需只是杂音而非信号

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦7月11日 - 伦敦金属交易所(LME)注册铜库存在6月29日开始的四天内净跳增72,625吨，相当于增加30%。

这全拜有人在LME体系注册86,950吨铜仓单所赐。

这是12月以来第四次出现LME铜库存激增的情况。这四次库存激增规模均前所未有，累计流入规模超过50万吨。

伦敦铝市已经习惯了LME库存大起大落的情况。

但在去年12月之前，LME铜库存最大注册仓单还是在2015年2月，当时一天之内注册仓单就增加32,750吨。

这种库存的大幅震荡让市场的真实状态被虚假的表象所掩盖。

铜市一直在试图弄清楚供应到底是过剩还是短缺。各方看法也截然不同。最新的路透基本金属季度调查中，分析师预估中值为2017年供应缺口为17,000吨。

想根据现在的LME库存情况来厘清如此接近的市场供需关系，只能祝你好运了！

但别灰心。

目前有一幅更庞大的库存景象，可以更好地反映铜供应链变化。只是这幅图景中LME的部分似乎在发生改变。

**旋转木马加速转**

数月来铜库存像旋转木马般不停旋转，最新的库存激增事件，只是又一圈而已。

此前三次分别发生在5月、3月和去年12月。2016年8月也出现过一次，但当月的仓单活动更为分散。

所有这些库存激增情况都有两个共同的主题。

首先，这种情况主要发生在亚洲地区。库存激增集中在韩国釜山、新加坡、台湾高雄和马来西亚巴生港。唯一的例外是荷兰鹿特丹，这里在同一时期也流入了大量铜。

其次，流入该系统的铜都不会在仓库呆太长时间。

5月库存激增时仅三天就增加了126,150吨仓单，这扶助整体库存升至354,650吨的六个月高位。但注册仓单最近一次增加时，库存则回落至243,300吨。

什么情况？

答案是大规模的多空博弈。

这场博弈植根于实货流动、仓储和套利的变化。金属在LME库存与场外库存之间、以及各地之间不停流动。

想要读懂这场游戏很难，因为其中大多数活动都发生在实货市场暗处。

这种长期的分歧还成为了市场题材的战争，每个参与者都在用LME库存来表达反面观点。

问题是，这一战场的硝烟已无可救药地扭曲了任何库存的定价信号(看涨或是看跌)。LME铜库存的图表目前看起来像是一条画得很糟糕的锯齿形线。

而且情况正在恶化，因为这种旋转木马似的更迭似乎在加速。

**更大图景**

不过也有一些好消息。

首先，这些围绕LME库存的游戏到底对价格产生了多少影响，这是令人质疑的。

LME三个月期铜自12月初以来基本维持在每吨5,420-6,205美元的较大区间内。

同期的时间价差也基本持稳。时间价差应该对库存冲击更为敏感。截至周一收盘，指标现货与三个月期铜的正价差为每吨28美元。

其次，LME库存仅仅占到看得见的整体铜库存的三分之一。其他三分之二的库存在上海期交所和芝加哥商业交易所(CME)。

将这三部分加起来，截至上周五，今年以来的净变化为增加114,040吨。

考虑到今年废铜供应增加以及中国进口减少，这一增幅也不算离谱。

这和国际铜业研究组织(ICSG)最新的市场平衡评估相比也没有天差地远。根据ICSG，今年第一季全球精炼铜市场供应过剩164,000吨，经季节调整则为72,000吨。

整体来看会更加清晰，因为上海期交所和COMEX的库存情况作出了不同的反应，减轻了LME库存战场所带来的波动性。

首先，上海期交所的库存通常和LME注册的铜库存走势相反。

2017年上半年这两个交易所的净库存变动是只减少了3,528吨。

这并非巧合，因中国是亚洲实货和套利市场中心，成为多空持续角力主战场。在同一困局中，上海期交所库存已经成为更为模糊的第二战场。

其次，COMEX仓库库存来到多年来的高位，却没有引起太多的关注。

目前可交付的总库存为164,184英吨，相当于148,947吨，除了1,447英吨外，其余都是注册仓单。这是2004年5月以来最高值。

甚至在LME系统最近发生“到货事件”的情况下，COMEX库存还增加了68,026吨，今年全球交易所增加的库存大多来自于此。

**重新评估**

COMEX仓储系统仅有美国商品的交货点，因此理论上主要应反映国内市场的状况。

但COMEX库存已连续11个月增加，意指这较偏向结构性而非周期性的因素所导致。

有可能我们所看到的是面对美国课征贸易税威胁所出现的反应。但这个前景已然导致一些工业金属实货市场的流动出现扭转，因为商人希望在美国建立库存以因应不时之需。

交易所库存上升，也有可能和CME期铜交易增加有关，但很难厘清其中的因果。

今年前七个月CME铜交易量增加18.5%，同样重要的是，6月底时未平仓合约也激增59%。

这就是以往“铜博士”所谓全球交易环境更形复杂其间的意涵。交易不再只集中在LME，而是以不断演化的形式，散见于三大主要时区当中。

而铜库存可能开始反映出这番新的景象。

当然，COMEX仓储系统不再仅占全球库存的一小角。COMEX铜库存当前在全球交易所库存的占比达到23%。

在可见库存今年整体的升势当中，COMEX为背后主要的推手；而这股趋势曾经淹没在LME体系所传出的杂音及上海期交所的回声当中。

因此，如果你发现目前有点难以解读LME库存数据，不妨暂且抽离这令人错乱的情境，转而聚焦于更广大的层面。

(完)