《Home专栏》铜市当前表现既是意料之外 也在情理之中

(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home; 编译 丁琦/蔡美珍

路透伦敦2月1日 - 铜市正在发生一些很不寻常的情况.

现在正值财报季的中段.以往在这个时候,分析师通常会下修铜矿供应预估,以反映全球主要生产商司空见惯的叫苦声.

矿产品级下降、劳资纠纷、设备问题和采矿计划的意外调整,这么多年里,这些对于铜市而言都已是见怪不怪的了.很多分析师早就在其供应预估中考虑进了"供应受阻因素"的调整.

不过这次的情况看起来有很大不同.

**完全改变?**

必和必拓(BHP.AX)(BLT.L)、力拓(RIO.AX)(RIO.L)、Antofagasta(ANTO.L), Southern Copper (SCCO.N), Anglo American (AAL.L), First Quantum (FM.TO)都公布称,第四季和整个2012年期间的矿产量都增加了.

其中有些转变相当之大.

去年力拓的产量增长5.6%,至54.88万吨,2010年和2011年分别为减少16%和23%.

Freeport McMoRan (FCX.N)2012年产量逆势下滑1.4%,但即便这样,也称得上是不错的成绩,因其印尼Grasberg矿山遭遇了多灾多难的一年,受矿产品位下降和2011年底罢工行动的传导影响,该矿的产量骤减至31.5万吨.

北美产量增加基本上弥补了Grasberg的产量缺口,该公司第四季36.65万吨的产量依然较上年同期增长了24%,尽管上年的基数受罢工影响较小.

Antofagasta和First Quantum等部分生产商的产量甚至要好于其2012年的财测数据,这在一个已对失望习以为常的市场中,几乎是闻所未闻的.

**智利的转变**

铜矿商整体命运的戏剧性转变,从全球最大铜生产国--智利的产量中得到体现.去年该国的铜产量增长了3.0%.

这个增幅乍听起来不算太大,但这是2007年以来最高的全国产量增幅.之前的两年分别是零增长和负增长.

近几年来,智利显露出铜市的长期供应问题,不断老化的矿山产量持续减少,因矿产品位不断下降.

但即便在智利,形势似乎也在发生变化.

全球最大的铜矿--Escondida正在发生的转变,其影响非常巨大.

2007年,Escondida的铜精矿和阴极铜产量也有近150万吨.但到2011年,产量急剧萎缩至只有81.9万吨,矿石品位降至1.0%以下,2007年为1.5%以上.

作为该矿的所有者,由必和必拓、力拓和日本投资者组成的团体已采取一系列措施,旨在扭转品位下降之势,恢复当年盛况.

已公布的计划是,到2015年使产量恢复至130万吨.

尽管这是一个褐土地带项目,但如此大规模的提高产量,相当于投产另一座新矿.

其影响已在去年第四季反映出来,平均品位反弹至1.39%,产量恢复至28.76万吨.

欲浏览Escondida产量图表,请点选链接:(link.reuters.com/myr65t)

欲浏览Escondida矿产品位和智利产量图表,请点选链接:(link.reuters.com/kyr65t)

同时,国有矿业公司Codelco坚信,一项大手笔的投资计划将止住长期以来其产量的下滑态势.

但不是在去年,该公司在2012年调降产量预估,但预计今年情况将改善.

智利另一家大型矿业公司Collahuasi在2012年表现糟糕之后,其股东已介入并正在推行重振计划.

**转为过剩**

当然,这毕竟还是铜市,产量问题和品位下降的阴影绝不会奇迹般地完全消失.

因此,当智利产量似乎出现反弹之际,赞比亚的产出似乎陷于停顿.

来自央行的初步数据显示,去年赞比亚全国铜产量减少6.4%,为产量多年增加后首次减少.在此要强调一下,这组数据只是"初步性的".

但在这么长时间以来,市场第一次感到铜供应终于出现好转.

证据就在今年铜加工费跳涨10%.

进一步的证据则是中国进口铜精矿的速度大幅提高.去年进口成长23%,过去三个月连续创下纪录新高.

中国的精炼铜产量也相应大幅攀升.12月的年化产量683万吨,也创下纪录新高.

一切证据都指向铜市正由供应短缺转为过剩,多数人都预期,因为一些新矿山的影响,例如力拓在蒙古的奥尤陶勒盖铜金矿,及日本业者在秘鲁的Caserones矿山,这种转变在今年期间将会愈来愈明显.

**乐极生悲**

铜市供应过剩会是什么情景?这对价格又有何寓意?

传统式分析会关注于成本曲线,以及刺激生产商持续开发新项目所需要的价格水位.

例如,瑞银集团的研究人员就是根据这个理由,预测铜价将在2014年期间跌至每吨5,842美元,成为在日前的路透调查中,非常突出的特别偏空预测.

瑞银认为,连续两年的全球矿山供给大量成长,将迫使铜价跌至生产边际成本水准.

麦格理分析师的看法则明显乐观许多.

麦格理分析师并非不认为铜价将跌向生产成本水位,只是他们认为成本曲线的高端实际上高出很多,远在6,600美元.

而且由于新矿供给的成本比较接近成本曲线的高端,"我们相信到2015年时铜价会在7,000-7,5000美元/吨区间,但这将不会是高于成本曲线."

确实,近期的一些事件凸显了铜生产成本的强劲特色,麦格理估计,从2003年到2011年,铜的生产成本提高到原先的3.5倍.

例如,Antofagasta已经警告,今年公司既有营运的成本将大幅升高,同时,由于成本严重超出预算,Antofagasta决定暂停开发造价17亿美元的Antucoya矿山项目.

或是,力拓与蒙古政府讨论分享奥尤陶勒盖铜金矿营收时,面临来自蒙古政府的压力.

外界盛传,为了抗议蒙古方面的要求,力拓暂停了奥尤陶勒盖铜金矿开发,逼得力拓出面否认.

力拓与蒙古政府预定下周进行谈判,但看来力拓将必须提供更多让步,才能继续获得蒙古政府的支持.

这不会马上影响到这个项目.事实上,这个项目才刚刚开始生产出第一批铜精矿.

但这肯定会为奥尤陶勒盖铜金矿的第二阶段开发带来问号.

因此,即使铜市目前正在经历罕有的铜矿供应改善,下一代矿山的不确定性正在升高,特别是它们的可能成本.(完)

(译文审校 高琦)

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