《HOME专栏》铜价狭窄区间 可能为空头设下陷阱

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 李春喜/张明钧/朱晓军/龚芳

路透伦敦8月18日 - 伦敦金属交易所(LME)空头力量正在集结。

本周指标三个月期铜CMCU3价格跌出每吨6,950-7,200美元的狭窄区间，周四触及两个月低点6,821美元。

上午铜价持稳在这个水平，但如果技术分析形势迅速恶化，尤其是跌破6,850美元附近的100日移动均线切入位，更多的“黑盒交易人士”可能会加入空头行列。

高盛和麦格理的一些重量级分析师已经开始唱空。高盛刚刚重申了对三个月和六个月铜价的预估，即铜价将跌至每吨6,600美元(铜，中国使全球恢复平衡，2014/08/13日)，麦格理预测到年底时铜价的目标位是6,500美元(2014下半年铜的10个不利因素,2014/08/04)。

唱空的论调很有力，是根据全球最大买家中国进口需求减少，及供应增长提速两者结合而做出的。

但有一部分不符合这个情况。目前LME库存处于极低的水平，远期价格曲线的前端仍处于逆价差。在这种状况改变之前，正在集结的空头大军仍然需要小心。

浏览LME三个月期铜价格图表，请点选link.reuters.com/vyq62w

浏览LME价差和库存图表，请点选link.reuters.com/suq62w

**铜价走势只有下跌？**

空头认为下半年铜价下跌的核心依据是中国。考虑到对全球铜市的重要性，中国不可避免地成为该论据的中心。

中国最新公布的一系列经济数据突显出经济面临的阻力正在加大。虽然央行极力指出，7月新增信贷急剧下滑可能只是一个异常现象，但也足以强化整体增长放缓的印象。

工业金属需求的核心支柱--房地产业，目前正以惊人的速度放缓，7月房屋销售大减16%，今年前七个月房屋新开工面积同比下降13%。

宏观环境放缓之际，还有其他专属于铜市的利空因素。

举例而言，电网投资一直是多年来中国铜需求的主力，同时受到整体经济波动的影响相对较小。如今相关支出已经放缓，国家电网公司持续遭到贪腐调查，更使得各项标案延宕。

此外，青岛港的丑闻已经导致铜做为中国影子银行体系担保品的需求受到打击，同时也导致存放在保税仓库的铜流入国内市场。

在需求显露疲态之际，国内供给则料将加速成长，因中国炼厂提高产能利用率。中国产能利用率偏低，有很大程度是因为今年上半年炼厂大量进行维修，这一直是今年以来最大的供给瓶颈。

多数分析师一个料将明朗化的趋势是，中国炼厂正享有充裕的原物料供给，并享有加工精炼费上涨的好处。

这一切都构成中国对全球精炼铜需求明显减少的理由。高盛就预期中国每月精炼铜进口将较上半年下滑4万吨至25万吨。

上述推理所暗示的铜供需变化，应会开始在其他地方发挥其影响力，特别是伦敦金属交易所仓储体系，预料时间差为2-3个月。

**时间问题**

所有这些都明显具备可信度，但是这一预估却有意外的缺陷。

两到三个月在交易中是很长一段时间，尤其是对于时间套利而言。

LME期铜价差仍旧较窄。周四收盘时指标现货-三个月期铜CMCU0-3报每吨逆价差14美元。

这或许一定程度上反映出曲线近端的多仓持有者占主导地位。LME市场持仓报告<0#LME-WHC>显示，一家实体持有的现货和仓单仓位相当于80-90%可用库存。

“明日-次日”价差中这种紧张情形显而易见。这一市场交割日系统中期限最短的价差今天早盘呈现5美元的逆价差。

不过这种紧张也是结构性的。曲线近端今年大部分时间都是逆价差状态，反映出LME库存处于低位。

现有库存14.13万吨，接近六年低点，而除去在提取实货前注销的部分之外，可用库存更低，为11.9375万吨。

库存在这一水平已经盘桓多周，新流入LME系统的铜仍然难觅影踪。

在铜市场，8月通常是最为淡静的月份之一，因为北半球大部分地区都处在夏季假日。当前实货升水疲弱反映出夏季市场的沉闷，但并无大量铜流入LME仓库，只有少量流入新奥尔良。

特别值得注意的是，LME在亚洲未见金属铜到货。最新一批共1,275吨金属铜是在近一个月前送抵韩国釜山。

中国进口在近几个月来放缓。6月净流入215,365吨，为去年4月以来最低水准。但亚洲交易所未见后续有库存流入。至少目前是如此。

**卖方当心?**

空方假设的情况为，随着中国买兴退烧，LME库存增加，上述情况在未来几周或数月将有所改观。

但是否需要更大的诱因，例如LME逆价差扩大?

价差相对平静的景况近期也反映在现货价格相对平稳上，铜价过去两个月多陷于6,950-7,200美元间狭幅波动。

在空方大展拳脚下，上述局面本周将有所改变。然而，空方力道愈强，价差就愈有可能扩大。

考量到LME按日交割的系统，高盛预测中国进口放缓与LME库存上升期间两到三个月的时间落差，到头来可能变成一段很长的时间。(完)

(译文审校 张荻/艾茂林/王洋)

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