《HOME专栏》人工交易还是程式交易？ 解读铜市为何如此狂涨

2014年10月17日，俄罗斯乌拉尔矿业和冶金公司（UMMC）旗下Uralelektromed冶炼厂待交货的铜板材。 REUTERS/Maxim Shemetov

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦11月11日 - 这次行情很可能作为“特朗普涨势”载入史书。

铜有望创出35年来的最大单周涨幅。在广大金融市场剧烈震荡之际，铜市的表现更显得出类拔萃。

成交量惊人。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜周一迄今的成交量超过了20.5万口，已经是最高的一周成交纪录，而本周尚未结束。

周三芝加哥商业交易所(CME)期铜周三成交256,017口，也是单日最高交易量。

虽然特朗普当选美国新一届总统无疑加速了铜价上涨，但在这种爆炸性涨势背后，除了增加基建支出和刺激经济的模糊承诺，肯定还有其它因素。

铜价大涨20%(而且仍在上涨)，背后的机器因素和人为因素同样重要。

**重新审视供过于求的说法**

这波涨势是在上个月开始启动。确切的日期是10月25日。

LME三个月期铜当天开在每吨4,649美元，终场以4,735美元作收，自此即连续14天收高。

两周之前，只有特朗普和他的支持者确信他会击败希拉里赢得总统大选。市场肯定并不预期特朗普获胜。

铜市(尤其是投机那块)倒是已在开始重新评估铜供给长期过剩的说法。

在接下来所举行的行业会议LME Week当中，市场人气明显出现转变。

拜中国政府年初推出的刺激方案所赐，中国的需求脚步远高于最初的预期，而大家也都认同这一点。

今年上半年未曾出现的供给中断的话题，突然又被摆上台面，因为企业发布第三季业绩时，主要生产商接连传出下调产量的消息。

在LME铜库存迅速下降之际，上海期交所铜库存也处于低位，市场并没有“库存高企”的实质迹象。

基金的资金开始加速流入期铜市场。

LME交易商持仓报告显示，上周五基金的期铜净多头部位已经触及2014年开始发布单周持仓报告以来的最高。

11月4日止当周伦铜收盘报4,991美元，为4月以来最高。

铜价技术图表、主要阻力区域：tmsnrt.rs/2fHQ1gJ

长期趋势线和费波纳奇回档位：tmsnrt.rs/2fCleC6

**程式交易放大涨势**

收盘接近技术分析师看重的5,000美元整数关口。

另一关键整数关口是5,100美元，之后是更为重要的技术水准5,400美元。

显而易见的事实是，每次当那些重要技术水准、一连串历史阻力位、长期下跌趋势线和费波纳齐回档位被突破后，铜价涨势就会加速。

我们不去深入探究复杂难懂的图表分析世界，从技术面可简单总结出两个关键要点。

第一，铜囿于区间交投已将近一年，市场上的每个部分，从生产商到消费方再到投机者，都围绕区间进行布仓。

这些交投区间的突破，会引发大规模的仓位调整和重新布局，空仓被结清，多仓被建立，即便有新的空仓被建立，最终的结局也不过是在价格持续上涨时再次被结清。

第二个要点是，许多商品交易顾问基金(CTAs)将图表技术位植入他们的算法交易，从而一旦关键阻力位被突破，就会触发滚雪球般的效应。

动能交易基金随后也共襄盛举，高频交易基金的程式设定为比其它自动交易系统更快做出反应，结果就是更加放大了交易的效应。

想像一下铜市就如同《终结者》(Terminator)系列电影中统治世界的人工智能网络“天网”(Skynet)一样。

**期权加速器**

5,000美元水准对期权交易商而言重要性增加。期权未平仓合约也经常聚集在这些整数附近。

LME市场5,000美元处的12月看涨期权未平仓合约总计约90,000吨，再加上1月和2月的合约，总规模升至200,000吨。

这些期权的卖方必须通过买入来对冲他们的曝险，这一反映风险的指标“delta”同样也依赖于电脑模型。

铜价今早升至每吨6,025.50美元高位，也的确对大约525,000吨的12月至2月看涨期权未平仓合约产生了影响。

期权卖方回补空头，或许对已是一片火热的市场起到了推波助澜的作用。

**铜市交投升温**

铜价上涨的最后一个原因是中国投资者认识到其他国家正在发生的情况。

中国散户最近几周一直在其他市场奋战，尤其是上海和大连铁类金属合约。

铜相对而言受到忽视，主要原因在于铜价似乎限于沉闷的区间交投。

本周这种局面发生改变。上海期铜未平仓合约9月末曾降至三年低点439,784口。

此后随着价格上涨，成交激增，上述未平仓合约升至552,572口。这是由于LME经纪商Marex Spectron在周五晨报中所谓的“在岸赌场”带来的新一波买兴。

这是一轮补涨，但这次恰好碰上诸多西方玩家寻找机会了解部分获利之时。

中国投资者针对波动较大和热门的资产展开交易，而未平仓合约的增加又刺激了进一步的买盘，这就形成一种了回声效应，也是西方动能基金的操作模式。

**人还是机器？**

本周不同寻常的大涨仍将被冠以“特朗普涨势”的名称而载入史册。

但事实上，非凡的特朗普的影响力还是被程式交易员的力量所打败。

本次大涨始于10月底，当时对铜的潜在上涨动能重新进行了人工评估；而本周这一工作已由机器接管。

这是一个时代到来的标志。其他市场已领教了机器的力量。这很可能是基本金属市场头一次经历此事。

但不会是最后一次。(完)