《Home专栏》铜市由供给不足变为供应过剩，你确定？

资料图片：在民主刚果的Tenke Fungurume铜矿，工人在清点待销售发运的铜板材。 REUTERS/Jonny Hogg

(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点。)

撰稿 Andy Home 编译 程琳/蔡美珍

路透伦敦4月30日 - 又到了每年确定工业金属市场统计数据形势的时候。

国际研究组织(International Study Groups)在里斯本举行的盛会云集了政府代表、行业组织和分析师，汇总各个市场的供需状况。

在这个一年两次的数据汇总内部大会结束后，讨论结果会发给媒体，经由媒体广为传播并深深植入各个市场，成为市场核心观点。

由此一来，举例来说，我们就“知道”了2013年锌、铅市场预计又将是供过于求。

国际铅锌研究组织(ILZSG)预计锌的过剩供应为27.3万吨，铅的过剩供应达4.2万吨。

我们还“知道”了镍市也将再度供给过剩。国际镍业研究组织(INSG)预计今年供应过剩数量为9万吨，2012年过剩数量为11万吨。

还有铜市，据国际铜业研究组织(ICSG)预计，今年市场供应将由去年的短缺39.3万吨变为过剩41.7万吨。

据ICSG计算，这将是全球精炼铜市场2009年来首度出现供给过剩局面。

这是重要变化，因为谁都知道全球铜矿产出已经多年没有满足需求，而2009年是因制造业大萎缩才出现铜供给过剩。

**平行的宇宙**

问题在于，与其它研究机构不同，ICSG的计算中有一个很大的变数，而这会得出一个完全不同的去年供需情况。

“据估计未申报的库存增加总数约60万吨，将这部分纳入计算，明显改变了ICSG对市场盈缺的计算值，而这将显示产量相对使用量的过剩数量约为20万吨。”

所以现在有两种情况，一个是铜市由2012年的短缺变成2013年出现过剩，而另一个情况是其实去年已经过剩，今年只是继续增加而已。

对于一个喜欢以非黑即白看待供需的市场而言，这两种情况等于是没有交集的平行宇宙。

这个60万吨库存的变数，相当于全球2012年精炼铜产量的3%，是根据中国去年进口统计数据得出。去年中国进口340万吨精炼铜，创历年来最高纪录。

如果这些进口精炼铜全部拿去满足制造需求，就可以列入“使用量”计算，ICSG估算的去年铜市短缺39.3万吨便能成立。

但如果这些进口精炼铜只是放到上海保税仓库里落满灰尘，根本没有被使用，就不能算进“使用量”。

实际上，这些精炼铜根本无法计算，因为没有任何独立客观方式估算上海保税区里的铜库存。

当然这让ICSG等统计机构非常头痛。

ICSG已经做了它最多能做到的程度，也就是以上述60万吨数字，强调未申报库存增加的“非正式证据”，然后提出两个不同的市场供需状况。

**统计问题**

这很重要吗?

是的，很重要。首先，如果你不知道来自何方，就无法知道将去往何处--这句谚语适用于人类的所有行为，同样也适用于市场。

其次，尽管上海保税仓库里的铜有特殊的统计问题，但其表明所有工业金属市场存在更大的统计问题。

这在全球供应数据上很容易看出。

全球的铜矿只有这么多，而且多数铜矿的生产情况可以通过其经营者的季度报告一窥究竟。

至于那些经营者不公布报告的铜矿，就可以根据一国的已知产量部分及全国总产量来算出。

的确，还是会有一些未知的部分，最明显的就是中国本身，这是一个全球金属统计中“已知的未知”，但其它地区的误差幅度是可以接受的。

但转向铜的使用方面来看，情况突然就变得更加棘手了。

甚至在第一阶段的加工商层面，全球的经营者数量就比矿商要多得多，而且有许多业者是私有企业，意味着不容易得到季度生产数据。

此外，就算真的把它们全部数清楚，对于统计最终使用量也没有太大帮助，因为经营者的数量是呈指数型增长，而且使用链上的每个阶段都可能会有存货循环。

事实上，ICSG的情况要比一些研究机构来得好，因国际锻铜理事会(International Wrought Copper Council)有提供宝贵的加工商数据。该理事会会定期出席里斯本会议。

但即使如此，全球使用量数据中还是有大量的猜测成分，甚至在开始计入未报告的库存前便是如此。

与其说这是一门科学，不如说是一门艺术。

**重写历史**

要想了解其中可能有哪些含义，可以参考汇丰研究人员对铜市近期动态的非主流观点。

和其他人一样，他们也试图弄明白近几个月交易所公告库存的激增，库存增长的速率将意味着今年铜市供给过剩可能要达到近一百万吨。

不过他们也认为，库存这样大幅地增加“多是反应了旧有的过剩量而非新增。”

“其中一些铜库存是近几年存货囤积的仓位调整。这要追溯到2009年，当时铜市(像所有其他市场一样)陷入明显的供给过剩，尽管多数铜库存已被吸收掉，而这些库存多错误地被计入实质需求。”

汇丰分析师继续说到，这也导致2011-2012年间供给会明显短缺的预期没有实现。

根据所报数据，汇丰预估只有2011年是供给短缺，而且当时也只有微不足道的3,000吨。

现在遗留库存浮出水面，恐怕会打乱当前需求预期。

“由于旧有库存的出现，我们认为目前基于其他方向所做出的需求预估是错误的，低估了真实的需求。”

汇丰对今年铜供给过剩的预期为156,000吨，要低于普遍看法。

现在你无需对此看法表示同意还是反对，再回想一下此前有关“隐藏的铜库存”的讨论。

鉴于铜市或其他基本金属市场实际计算上的局限性，ICSG的版本就统计上还是“真实的”。

以下是另一个案例。

中国去年进口的精锌不包括合金为513,600吨，相当于全球产量的4.1%左右。

这要比ICSG公布的上海的铜库存变化更大。

不过是不是所有的锌都被消费了，还是不可报告库存的增加？

你又是如何“知道”和这么确定呢？(完)

(译文审校 张涛/张明钧)

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