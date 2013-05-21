《Home专栏》全球铝业又将减产 何以铝价仍难见起色？

(本文作者是路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home； 编译 王丽鑫/梁瑞雪/王翔琼

路透伦敦5月20日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝价格在2011年底跌破每吨2,000美元之后，美国铝业(Alcoa)(AA.N)拉开2012年第一轮减产。

多数分析师预计，未来几个月走在减产最前线的又会是美国铝业。

铝的价格现在更低了，在每吨1,850美元附近交投。

高实货升水给受困的炼厂带来了现金救命索，然而除非基础价格出乎当前预期地好转，该行业再进行一次大型调整势不可免。

国际铝业协会(IAI)公布的最新全球生产数据，凸显让市场重新平衡的挑战之艰巨。

**第二轮**

美铝上周宣布，将关闭加拿大魁北克拜科莫(Baie-Comeau)炼厂的两个电解槽设备。

这两个设备定于8月前关闭，年产能合计10.5万吨。美铝称这两个设备的生产成本在公司内部属偏高水准。

美铝5月初将开始进行设备检修，这些设备年产能总计达46万吨。关闭这两个设备的做法是整个计划的第一部分。

公司表示，整个检修过程要持续15个月，削减加拿大产能的时间要比大多数人预期的早。

表面上来看，这似乎是一个重要的信号，主要生产商正严肃解决供大于求和产能过剩这两大钳制铝市场的问题。

俄铝(0486.HK)同样也加快了此前进度不明的减产计划。

俄铝目前正执行关闭约30万吨产能的计划，受影响的主要是俄罗斯西部较老的冶炼厂。

集团2013年第一季的产出较上年同期下降了4%，相当于每年16.8万吨的产量。

国际铝业协会(IAI)最新数据显示，4月东欧国家生产率进一步下滑。

上个月该区域年化产出为415万吨，比2012年1月减少了24万吨。

但市场显然没受这两处中国以外规模最大铝生产地关闭产能的影响。铝价持续在5月2日创下的四年低点1,809美元上方苦苦挣扎。

为何会这样？

答案有两个方面。

**中国产能调整**

其一是因世界其他地区减产不断的被中国抵销。

IAI在20日公布的数据显示，中国以外地区的铝生产年率4月同比下降220,000吨，主要反映东欧的产出下降。

但这对于全球产出的影响，却被当月中国产出年率增加350,000吨所抵销。

中国2013年前几个月的数据波动极为剧烈，但总体来说产出年率净增加22,000吨。

值得一提的是，多数分析师都同意，这段时期该国很大一部分运转成本较高的产能已然关闭。

举例来说，A-Z China分析师估计，今年以来逾百万吨产能关闭。

而这并没有反应在全国产量下降的原因，是新一代低成本炼厂在中国西北部城市开动起来。

显然这两种趋势在相互抵销。

当价格偏低“应当”影响生产的时候，中国曾让铝业专家的预测落空，到目前为止的迹象显示，今年可能再来一次。

**新产能**

市场未对美国铝业声明作出回应的第二个原因，是意识到美国铝业和俄铝减产以外的因素。

与中国以外全球产量下降的整体趋势相悖的是，海湾地区的产量再度加速增长。

据国际铝业协会数据显示，去年该地区的产量仅增长1.6%，但今年1-4月期间增幅扩大至5.6%。

主要推动因素是年产740,000吨的沙特阿拉伯Maaden新炼厂，已于去年12月开始投产。

美国铝业自身就是这个项目的权益持有者。的确，美国铝业声称打算到2015年让全球成本曲线下降10个百分点，Maaden项目即为重要因素。

Boguchansk是俄铝的新冶炼项目。这个位于西伯利亚年产588,000吨的炼厂，将于今年稍晚开始运作，并将替代该国西部目前被关闭的老旧高成本产能。

南非标准银行伦敦分行分析师在5月17日发布的基础金属月度报告中指出，“然而仔细观察的话，我们发现最积极计划和执行减产的是少数几个专营铝业务的公司，目前它们的低成本新炼厂产能要么已经投产，要么就快开始启动。”

**预期更多**

这也是为什么市场等待更多行动。

美铝2012年初拉开的全球第一轮减产，导致约120万吨产能下线。

去年又有60万吨产能因与价格无关的因素关闭，主要是加拿大Alma炼厂(工会问题)和南非Hillside(技术问题)的中断。

但这些都未能阻挡铝价一路下跌。

南非标准银行报告指出，美铝和俄铝一同减产可谓“聊胜于无”。

不过和多数评论人士一样，其预计在铝厂进一步减产之前，价格不会持续复苏。

美铝或已经为第二轮减产发声，但问题在于还有多少铝厂会响应。(完)

(译文审校 张明钧)

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