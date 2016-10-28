《HOME专栏》弃上海 拥前海：港交所进军中国金属市场另辟蹊径

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦10月27日 - 当2012年港交所(0388.HK)买下拥有辉煌历史的伦敦金属交易所(LME)时，卖点全在于中国。

港交所宣称，港交所占据了特殊地位，为LME这个全球最古老的基本金属交易所，与中国这个全球最大基本金属市场，建立起连结的桥梁。

在连接中国与国际股市方面，港交所透过沪港通机制已获得极大进展。

理想中的情况是，这将成为金属、甚至更多类型大宗商品交易的范本。

然而四年过去了，类似的金属交易机制仍然不见踪影。

这主要是因为中国方面的当然合作对象--主宰中国工业金属交易的上海期货交易所，很明显地兴趣缺缺。

因此，该执行B计划了。港交所将在中国大陆推出自己的金属交易所，并与之互联互通。

但这是否能行得通，会如何影响其与上海市场之间的僵局？

**再见，上海！**

虽然收购LME完全是奔着中国大陆市场去的，但实际买家却并非大陆企业。

在中国内部，香港拥有自己独特的历史和地位，按已故中国领导人邓小平的讲法，香港与大陆是“一国两制”。

实际上，港交所行政总裁李小加最初发布收购LME消息的时候对香港投资者讲话，就强调这项收购“确实可加强我们对于中国的战略重要性”，有助于消除“被边缘化”的担忧。

在2013年6月的LME亚洲年会上，李小加主动接触可能怀有戒心的中国大陆的交易所。

从讲英语改为讲普通话，他向大陆人士保证，港交所不会“开发威胁他们现有业务的产品”，“我们的长期目标是与他们合作，一起开发新产品并共享利润。”

至少有一位听众不相信他的话。

对于中国金属市场份额的争夺战，已经因LME在内地设立仓库这个问题而奠定格局。

LME此前试图在中国设立仓库的努力因中国监管规定而碰壁。中国中国证券监督管理委员会明确禁止海外交易所在中国设立仓库。

当时以及现在，这种做法都被视为树立壁垒，保护上海期货交易所免受海外竞争。

港交所和李小加起初乐观认为，他们在北京有足够的政治影响力，来打破这种僵局。

不过两年后，李小加在LME伦敦年度活动中坦承，“这场仗(对手)有着强大的机关枪与地下碉堡，非常难应付。”

所以没有交易吗？

港交所接着决定提供一个与内地连结的迷你桥梁--以人民币计价的“迷你”期约，也就是规模缩小的LME交易的核心基本金属产品。

但对这些产品初见的热络业已消退。今年前九个月总交易量26,265口，已较上年同期下降33%。同期的期锡与期铅未平仓合约也大减28%至229口，9月结束，已无任何未平仓合约。

显然，若港交所想履行开发中国市场的承诺，就有必要找到一个新的连结点。

**您好，前海！**

这一回，港交所选了稍微近一点的地方。深圳市的前海自由贸易区，就在香港北方不远。

港交所9月与“前海深港现代服务业合作区管理局”签署了谅解备忘录。

根据李小加，这项合作的核心是在内地打造一个管理良好、透明与可靠的大宗商品现货交易场所，背后有实货交割与仓储系统支撑，以支持内地的实体经济。

上月的消息称，新平台将由郭晓丽负责，此人过去曾在大连和郑州商品交易所担任高管。首次交易定在2017年上半年的某个时候。

这是一个避开上海市场周边保护壁垒的巧妙方法。

作为现货交易平台，前海并不对上海构成直接威胁，也躲开了中国证监会的监管。证监会只对中国大陆的期货交易有管辖权。

另外，实物交割将不受LME仓库的影响，而是受李小加所称的“独一的LME仓库型系统”的影响。

**看你如何出招**

这明显是对上海期交所拒绝与香港打通所作的权宜之策。也是挤进早已拥堵的市场的一个举动。

连李小加都承认中国大陆有一千多个商品交易平台。

但其中很多只是地方性的交易中心，有些甚至只是打着“快速致富”的幌子，向投资人诈财。例如昆明的泛亚有色金属交易所，当地政府称之为诈骗数百万美元的庞氏骗局。

无庸置疑，中国需要某种权威性定价指标。

而2014年青岛港发生重复质押金属仓单骗贷的丑闻，也曝露出中国需要更有公信力的仓储机制。

至少从理论上来说，港交所可以利用LME现有指标定价系统的公信力，以及LMEShield的仓库商品凭证电子系统，为中国这两个需求提供解决对策。

而如果前海平台获得成功，港交所就创造出一个连接中国市场的管道了。

要强调的重点是“如果”。

那么上海期货交易所将会如何回应呢？先前几次企图将LME定价机制引入中国的努力，被上海期交所借力证监会予以封杀，对于港交所的最新出招，上海期交所会如何反应？

毕竟在这场棋局中，上海期交所已收到挑战，轮到它出下一招了。(完)