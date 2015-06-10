《HOME专栏》铝土矿供应问题丝毫挡不住中国铝产业扩张之势

撰稿 Andy Home 编译 蔡美珍/汪红英/孙茉莉/李爽

路透伦敦6月9日 - 现在还有谁记得印尼的铝土矿出口禁令？

印尼2014年1月开始禁止出口未加工矿石时，大家原本预期受害最大的是中国。

印尼总统的大笔一挥，核准了禁令后，中国便失去了铝土矿和镍矿石的主要供应源，中国国内庞大的镍生铁及铝产业似乎陷入危险。

镍矿石出口禁令现在仍是个缓慢发酵的题材，只有慢慢影响镍市的供应情势。

然而印尼铝土矿供应中断一事，显然只是雷声大雨点小。

中国的铝产量照样持续上升，在全球产量占比不断升高，到4月时已接近55%，几年前还只有42%。

中国西北部省份的新冶炼厂正在投产增产，而其他省份则是让早该关停的老旧炼厂继续营运下去，至少在形式上是如此。

确实，中国以半加工铝制品形式出口的过剩铝产量，在全球其他地区愈来愈引发警觉。

就中国铝产业而言，这是个出乎意料的结果。甚至在印尼还没截断中国铝土矿单一最大供应源之前，外界已认为支持中国铝产业运作的原料政策是无法持续的。

然而，铝原料供应链却没有任何紧绷压力迹象，愈来愈显而易见的是，铝土矿供应短缺也挡不了中国冶炼商的强大战斗力。

**氧化铝产能上升**

氧化铝在铝生产链中介于铝土矿和铝之间。

就氧化铝而言，中国似乎变得越来越能自给自足。

中国以往曾通过进口氧化铝来填补国内供应缺口。

中国去年氧化铝进口总计530万吨，较上年增长38%，但进口增加或许是对印尼铝土矿出口禁令做出的反应，是为了替代印尼的铝土矿。

从更长的时间框架来看，过去10年左右氧化铝进口一直在逐步减少，尽管来自上述所有新铝冶炼厂的需求大增。

中国氧化铝进口图表：link.reuters.com/vur84w

这是因为在中国铝冶炼产能增加的同时，国内氧化铝产能也在上升，尽管二者有时可能会错配，这种情况会体现在氧化铝进口量的波动上。

目前，中国的氧化铝产量增速快于铝产量。今年前四个月，中国氧化铝产量和铝产量分别增长15%和11%。

氧化铝进口自年初以来下降，并不令人意外。中国今年1-4月氧化铝进口较上年同期下降近40%。

根据麦格理银行(Macquarie Bank)分析师的一份研究报告，中国国内氧化铝价格下跌速度快于国际价格，这同样在意料之中。(“氧化铝：看起来易受侵蚀的岩石”；2015年6月8日)

的确，正如这份研究报告的标题所暗示，麦格理预计中国氧化铝价格能拉低国际价格。根据普氏的估算，今年以来，澳洲氧化铝的离岸价格一直维持在每吨334-344美元区间内。

这在很大程度上反映出，氧化铝市场并不存在供应紧张压力。

**铝土矿--价格走低，供给增多**

不过铝土矿市场情况怎样呢？

鉴于中国历来仰赖自印尼的进口，而后者在去年1月颁布了矿石出口禁令后，按理应该会造成一些供给紧张。

但实际情况显然不是这样。

麦格理以衡量铝土矿交易的Clark & Marron CBIX指数变化为例。

印尼一纸禁令刚下，该指数便应声自每吨55美元升至75，不过目前又回落到每吨58美元，部分肇因于采矿和运费成本减少。

此外，涌至中国氧化铝炼厂的新增供给也“功不可没”。

中国铝土矿进口情况图表：link.reuters.com/wur84w

中国在3月和4月每月的铝土矿进口规模都超过400万吨，基本上回到2013年下半年以前的鼎盛时期，当时中国买家纷纷赶在印尼颁布禁令前加紧购买原矿。

印尼自身已不向中国供给任何矾土了，该国的出口禁令无疑扼杀了本国企业。

挺身而出补充供应缺口的，除了澳洲和印度两个传统供给国之外，还新增了马来西亚等国。

中国自马来西亚的进口迅猛增加，2013年仅有15.4万吨，去年一举增至330万吨。目前动能还在积聚，今年头四个月的进口达到460万吨。

此外还有伺机而动的加纳和几内亚等西非供给国，尽管自这两个国家的进口量目前还相对较小。

**中国自身产量**

中国原材料来源中缺少的部分或许恰恰是最重要的部分，即中国自己的铝土矿产量。

中国统计机构不公布产量数据。是否有国家或行业机构实际上在汇整该数据，还不能确定。

由于没有这方面的资料，所以难以确定中国储备可持续程度，真是遗憾。

有观点认为，中国储备有限，且相对其他国家产区的铝土矿床品级较低。

但目前的实际情况是，中国储备似乎可以充分满足国内厂商继续以当前速度下新建铝产能的需求。尤其是如果产能距离内陆足够远，使得依靠进口从财务角度行不通。

而且，几家中国业者正在研究新科技，用飞尘而非传统的铝土矿生产铝。飞尘是燃煤产生的一种废弃物，其中铝含量可以高达45%。

据咨询机构AZ China，位于内蒙古的大唐和蒙西铝业等几家业者已经建立了飞尘铝厂，不过成本料较高。

利用飞尘大规模商业化生产铝可能仍是一个遥远的梦想，但显而易见的事实是，目前无论国内还是国外，中国在采购足够的铝土矿以保持铝炼厂供应方面似乎不成问题。即便去年印尼出口禁令冲击供应，也没有出现问题。

只要维持这种现状，中国铝产出荣景就会继续下去。(完)

(译文审校 王丽鑫/陈宗琦/白云/李婷仪/许娜)

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