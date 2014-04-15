《HOME专栏》印尼锡出口严加把关 涨价压力蠢蠢欲动

撰稿 Andy Home 编译 戴素萍/杜明霞

路透伦敦4月14日 - 过去几周来期镍的多头走势，俨然使之成为伦敦金属交易所(LME)基本金属中的闪亮之星。

虽然期锡供需层面的利多最为强劲，但其表现也已退居次位。

期镍和期锡的后市表现，免不了要和印尼的矿物出口政策息息相关。

印尼禁止镍矿出口至中国广大的镍生铁行业，为市场注入多头因素。同时，印尼对锡出口的新规定，也抑制了锡产品的出口；印尼为全球最大的锡出口国。

迄今该规定对锡价的影响不大，主要是因为提用库存所致，尤其是中国正在消化库存，但除非出口很快就能开始回升，否则市场上的供应紧张问题早晚会浮出台面。

印尼锡出口和LME库存图表，请点选link.reuters.com/mad58v

印尼和LME锡价图表，请点选link.reuters.com/zud58v

**出口限制**

根据印尼贸易部数据，今年第一季该国锡出口总计为16,459吨，较上年同期减少了39%。

这是出口规定下最直接的冲击。该规定要求锡出口需符合最低纯度标准，且在出口前需要先在印尼商品及衍生品交易所(ICDX)进行交易。

自从新规在去年9月上路以来，七个月的累计出口只略高于40,000吨。

这比9月之前的前两个七个月的出口量少了约20,000吨，由此可以一窥印尼锡政策对国际市场的影响。

印尼当局仍在设法围堵出口政策的漏洞，尤其是想要遏止焊锡的出口。

在去年年末和今年年初之际，为规避对锡锭出口更严格的规范，焊锡出口量因此大增。2月时，焊锡出口占了所有锡产品出口的三分之一。

然3月最新数据显示，焊锡出口回落至432吨，相当于仅占3月锡产品总出口5,847吨的7%。

理论上，焊锡在今年底前不受出口新规所规范。然外界益发揣测，诚如产业集团ITRI所言，“在这之前将会有新的举措来强迫出口商在ICDX交易。”

**价格支撑**

尽管印尼当局和部分当地锡生产商正在大玩猫捉老鼠的游戏，但当局可能会把最新的锡出口政策视为一大胜利。

3月ICDX的锡交易量偏低，只有2,665吨，但4月第一周已明显回升，交易量已有逾2,000吨。

第一季的交易量总计为10,540吨，与锡锭出口量11,500吨相当接近，这表明与规定改变大致吻合。

对印尼当局和当地生产商同样重要的是，其对价格的影响。

ICDX运营着一个“建议开盘报价”体系，实际上该价格是底价，虽然官方从不这么说。

过去几个月，印尼和LME锡价格趋同。

在1月初的某个时段，ICDX交投最为活跃的锡合约较LME合约每吨升水超过1,000美元，到3月底时该升水缩窄至仅230美元，LME锡价上涨缩小了两者价差。

这是压制出口的最重要组成部分，因为印尼追求两个目标：一是促使当地生产商追求高附加值，二是提高价格水准让生产商具有持续盈利能力。

**中国应对进退**

LME锡价并未对印尼出口做出更多反映，可能令人感到意外。

今年1-3月，LME锡库存净减少105吨，与印尼当季减少的10,000吨出口相比，LME库存的降幅很小。

这意味着市场上仍有足够的余裕，来弥补印尼出口的减少。

出现这种结果是由于供应链消化库存，首要是全球最大的锡生产国和消费国中国，最近几年一直扮演净进口国的角色。

而中国去年锡进口量大幅降至14,300吨，还不到2012年进口量31,300吨的一半。

这种趋势延续到今年，中国今年1-2月仅进口1,056吨锡。

鉴于出口套利愈发有利可图，中国很可能2007年来首次成为锡净出口国。

**供应紧张情势正在累积**

市场明显在对印尼减少出口做出调整。而且可能有进一步调整的潜力--以中国调整的形式进行。

但不用把眼光放得太远，紧挨着锌市场表面下方，就能看到有紧张情势在酝酿。

LME远期曲线仍显示倒价(逆价差)，LME现货锡较三个月期锡价差上周收于每吨溢价49美元。LME库存可能维持稳定，但在历史上仍处于低位，正如该价差收窄所意味的。

几乎所有分析师都认同，2014年国际锡市场仍将供应短缺，即便假定印尼“正常”出口。

但迄今为止，印尼不会像过去一样“正常”供应，而且除非印尼恢复到之前每月出口约8,000吨的水平，否则市场潜在供应紧张的情况将持续。

中国如果确实出口，则可以缓解这种情况。但握有主动权的是印尼。并且印尼想要的是更高的锡价。(完)

(译文审校 张明钧)

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