《HOME专栏》印尼出口禁令部分反转 再次撼动镍市

2012年9月资料图，印尼苏拉威西省一处镍矿停放着的挖掘机。 REUTERS/Yusuf Ahmad

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home/编译 王颖/汪红英/王琛/戴素萍

路透伦敦1月13日 - 大概三年前，印尼禁止出口未加工矿产的措施震动了全球镍市。

印尼总统大笔一挥，就切断了源源流入中国不锈钢产业的镍矿石供应。

现在印尼再次震惊镍市，这次是将三年前的出口禁令部分解绑。

消息传出后，伦敦金属交易所(LME)镍价起初挫跌5%，触及四个月低点每吨9,660美元，之后反弹，周四收在每吨10,275美元。

镍市的震荡扩散至股市，澳洲产镍企业和印尼PT Vale Indonesia(INCO.JK)股价都出现了类似的大幅波动。

人们担心印尼产量和出口量将再次激增，一举扭转全球镍市的供应短缺局面，并扼杀掉刚刚启动的、自2016年2月低点7,550美元的镍价涨势。

但情况果真会如此吗？首先，这个最新的政策反转从细节上来看没有什么太可怕的，其次，自2014年以来镍市的供应情况已经有了很大的变化。

**意外？**

关于周四宣布的消息，首先应当指出，它不应真的是完全出乎人们的意料。

早在去年2月，印尼能源和矿产资源部长就曾表示，有可能对出口禁令进行部分地修正，甚至是很有可能。

自那以来，印尼国内展开了大量公开讨论，使得包括国有公司PT Aneka Tambang(Pt Antam)(ANTM.JK)在内的印尼矿商与主要来自中国的投资方针锋相对。中国投资者一直致力于在印尼兴建镍加工厂。

印尼政府内部也是意见不一，有人认为出口禁令促成了增加附加值目标的达成，但有些人更加担心禁令导致的出口收入损失。

镍市场的问题在于，未能正确解读印尼的政策争议。

这与禁令最初公布时的情况有些类似，虽然当时市场也不免感到震惊，但这件事早在2009年政府为此寻找法律依据时就已经不难猜到。

然而市场仍押注印尼政府不会真的这么做。然而市场错了，而这一次也被证明是错误解读。

**魔鬼在细节**

本次最新调整的第二个关键点在于，并不是全面解除镍矿出口禁令。

正如政府部门煤炭和矿业负责人Bambang Gatot解释的那样，只允许低品级镍矿石出口，即含镍量不超过1.7%，而且只有自身工厂使用量达到30%的最低门槛后，加工商才能将过剩镍矿石用于出口。

坦率地说，这着实令人费解。

你可以领会这种混乱折衷背后的逻辑。其目标应该是奖励那些致力于投资加工产能的加工商，允许他们通过出售过剩镍矿石来获得营收。

但很可能就算是印尼政府自己，也不清楚谁在以何种矿石进行何种加工、以及有多少矿石是在当局要求的加工比例之外从而可供出口。

唯一可以明确的短线赢家是Pt Antam；该企业运营着自己的镍铁加工厂，并且在2014年1月禁令生效之前也从事矿石开采和出口。

出口收入的损失令Pt Antam的营收受到挤压，以致于该企业公开警告称其恐将无法投资于下游加工产能。

据花旗分析师David Wilson称，该企业的镍矿石库存可能高达2,000万吨。这或许意味着有多达25万吨的含镍量“现在可能流向市场”。

这句话的重点是“可能”。PT Antam将被允许出口多少镍矿石当然还取决于政策细节。

**流向改变**

有意思的是，PT Antam在2016年一直在扩大采矿活动，扩大幅度超过其自身加工厂的需求量。

前九个月的产量共计110万湿吨，高于上年同期的43.25万吨。

这是因为PT Antam正在向2014年以来新建的加工厂出售矿石。2016年1-9月，该企业向国内第三方出售的矿石共计63.15万吨，而2015年则为零。

这是印尼政府向增值加工迈进的努力已取得部分成功的一个迹象。

未加工的镍矿石流入中国，供该国镍生铁(NPI)产业所使用，进而流向不锈钢产业，印尼本身则生产更多的NPI。

目前有稳定的NPI流向中国，尽管令人费解的是中国海关将NPI归并在镍铁类。

再者，在2014年印尼禁令后，中国NPI产业并未一如普遍预期的坐以待毙。

中国改为从菲律宾以及新喀里多尼亚进口镍矿石；同时生产商技术升级以降低成本，并且与不锈钢生产设备进行更多的整合。

**新的注解**

上述这些，再加上印尼如今将能出口多少矿石还不明朗，使得前景极为混乱。

而这是印尼再次撼动镍矿的真正原因。

市场正在做出明确的注解，就是印尼维持禁令不变，菲律宾矿石供应因该国的环保行动而减少，以及市场朝向供应持续短缺发展，造成过去几年来累积的库存量有所减少。

这当中有个重要的部分一直受到挑战，分析师已回头去看他们的供需试算表，试图从中厘清印尼政策转变的影响。

这或许最终不像大家所担心的那样利空，但目前镍矿多头的注解已暂搁一旁。(完)