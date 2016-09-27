《HOME专栏》印尼与菲律宾先后出手 让人看不清镍市走向

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦9月26日 - 印尼于2014年初在镍市场掀起波澜，该国政府真的说到做到，禁止所有未经加工的矿石出口。

印尼总统大笔一挥，中国含镍生铁(NPI)生产商的镍矿石供应便没了着落。

根据国际镍业研究组织(INSG)的资料，印尼2014年原生镍产量从2013年的83.4万吨骤降至17.7万吨。

只有Aneka Tambang和淡水河谷印尼公司两家本地运营商可以继续开采，因为他们已经将镍矿石加工成下游产品。

现在轮到菲律宾在镍市发威了。

菲律宾原先一度为了填补印尼出口禁令制造的缺口而提高产量，但现在正出于环保原因而着手关闭镍矿。该国周二还将公布新一批关停名单。

但这将对镍供应动态产生多大影响？尤其是在有迹象显示印尼自身产量开始复苏的时候。

**菲律宾关停矿山**

菲律宾新政府6月上台以来已关停10座矿山，其中八座生产镍矿石。

该国料于周二宣布再关停12座违反环保法规的矿山，此前菲律宾对所有正在运营的矿山进行了审查。

理论上来说，这将对全球镍供应形势产生重大影响，因为菲律宾去年镍产量为46.5万吨，相当于全球逾20%的比重。

而实际上，这全要看哪些矿山被关停。

据麦格理银行分析师称，Nickel Asia、Global Ferronickel、SR Metals和CTP Corp.这四家镍矿石生产商，占菲律宾镍矿石产量的逾60%。

麦格理认为，这四家矿企“相信能通过任何审查”。

规模较小的业者反而是最为危险。这些小业者大多是在2014年初印尼禁令出炉后成立，当中许多看来是把生产置于环保之上。

同时有迹象显示，在新政府进行环保查缉之前，体量不大的镍矿产业可能就已达到高峰。

印尼及菲律宾镍产出图表： tmsnrt.rs/2cWsFU2

中国进口菲律宾镍矿石图表： tmsnrt.rs/2cWsY0V

**产出高峰已过？**

根据INSG，菲律宾今年前七个月镍产出下滑24%至215,900吨。

中国1-8月进口菲律宾矿石也跟着下滑21%左右。

由于首轮关闭矿场行动于7月实行，显然全国产出下滑的背后还有其他原因。

首先是天气。

菲律宾镍产业景气具有高度的季节特性，产出及出货往往在12月至3月的雨季期间急速萎缩。

然而今年雨季延续时间较以往更长。举Nickel Asia为例，该公司将上半年营收下滑12%归因于天候相关的出货延迟。

但除了季节性因素，似乎一些当地镍矿运营商也已经力不从心，低价和矿石贫化都是原因所在。

举例而言，麦格理预计，AlTawiTawi Nickel Corp今年的产量将从6万吨左右骤降至仅1万吨，因旗下Tumbagaan矿已接近枯竭。该公司在2015年是菲律宾第二大镍矿运营商。

这里的关键点在于，即便在矿场关停行动之前，经历过2014-2015年的初始热潮后，菲律宾的镍产量就已经面临触顶风险。

**印尼产量回升**

而与此同时，印尼的镍产量正在逐渐回升。

据INSG提供的数据，该国去年镍产量仅有13万吨，而今年1-7月的产量已跳增30%至9.8万吨。

原因在于，针对未加工矿石的出口禁令已开始起到正面效果，促使一批企业在当地设立加工工厂，其中很多是中国公司。

青山就是印尼政策下的典范。目前该公司已经在将大量含镍生铁从印尼输送至中国。

随着一家不锈钢厂扩产，覆盖了从矿石开采到制成品的整条产业链的矿石增产势头仍将持续。

青山集团因此被允许开采镍矿石。其他企业也将效仿。

据印尼冶炼商和矿石加工协会，今年印尼镍产量将增加36%至21.75万吨，2017年将达到36.3万吨。

虽然这仍比出口禁令实施前的产量低很多，但比2014年和2015年有了很大的回升。

**相反的趋势**

当前镍的供应受到两种相反趋势的影响，菲律宾产量下降，而印尼产量在缓慢回升。

据INSG，全球供应较去年同期减少约6.5%。

矿石产量下降，导致精炼产量减少，加上需求强劲，特别是中国不锈钢行业的需求，截至目前市场供应缺口有4.25万吨。

不过镍市多头面临的问题是，较过去几年镍累积的库存来看，镍的供给不足规模仍相对较小。

此外，中国的含镍生铁业仍不相信即将崩溃的预期。

它们不仅在印尼禁令中生存下来，而且正引导着中国镍加工产能的投资浪潮。

而且面对菲律宾限制生产和出口，它们也显露出继续生存下去的迹象，即便这意味着使用原材料镍的成本增加。

除非菲律宾审查程序令四大矿企中的一个轰然倒下，否则该国最严重的减产境况或许已经发生。

与此同时，印尼方面的生产看起来已经度过了受自身政策影响的最艰难时候，现在处于复苏模式。

这或许也是目前伦敦金属交易所(LME)期镍今年表现仅的原因，位列期锌和期锡之后。目前LME期镍价格报10,500美元。

这三个基本金属均在利多的供给题材演绎下而大涨，不过镍受多重因素影响，走势仍将扑朔迷离。

镍矿产量：tmsnrt.rs/2cWsFU2

中国从菲律宾镍矿进口：tmsnrt.rs/2cWsY0V

(完)