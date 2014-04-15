《HOME专栏》印尼锡出口严加把关，涨价压力蠢蠢欲动

ICDX运营着一个“建议开盘报价”体系，实际上该价格是底价，虽然官方从不这么说。

过去几个月，印尼和LME锡价格趋同。

在1月初的某个时段，ICDX交投最为活跃的锡合约 较LME合约 每吨升水超过1,000美元，到3月底时该升水缩窄至仅230美元，LME锡价上涨缩小了两者价差。

这是压制出口的最重要组成部分，因为印尼追求两个目标：一是促使当地生产商追求高附加值，二是提高价格水准让生产商具有持续盈利能力。

**中国应对进退**

LME锡价并未对印尼出口做出更多反映，可能令人感到意外。

今年1-3月，LME锡库存净减少105吨，与印尼当季减少的10,000吨出口相比，LME库存的降幅很小。

这意味着市场上仍有足够的余裕，来弥补印尼出口的减少。

出现这种结果是由于供应链消化库存，首要是全球最大的锡生产国和消费国中国，最近几年一直扮演净进口国的角色。

而中国去年锡进口量大幅降至14,300吨，还不到2012年进口量31,300吨的一半。

这种趋势延续到今年，中国今年1-2月仅进口1,056吨锡。

鉴于出口套利愈发有利可图，中国很可能2007年来首次成为锡净出口国。

**供应紧张情势正在累积**

市场明显在对印尼减少出口做出调整。而且可能有进一步调整的潜力--以中国调整的形式进行。

但不用把眼光放得太远，紧挨着锌市场表面下方，就能看到有紧张情势在酝酿。

LME远期曲线仍显示倒价(逆价差)，LME现货锡较三个月期锡价差CMSN0-3上周收于每吨溢价49美元。LME库存可能维持稳定，但在历史上仍处于低位，正如该价差收窄所意味的。

几乎所有分析师都认同，2014年国际锡市场仍将供应短缺，即便假定印尼“正常”出口。

但迄今为止，印尼不会像过去一样“正常”供应，而且除非印尼恢复到之前每月出口约8,000吨的水平，否则市场潜在供应紧张的情况将持续。

中国如果确实出口，则可以缓解这种情况。但握有主动权的是印尼。并且印尼想要的是更高的锡价。(完)