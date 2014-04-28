《HOME专栏》库存大减引发伦敦锡市抢购 印尼待价而沽成背后主因

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home；编译 朱晓军/蔡美珍/艾茂林/李春喜

路透伦敦4月25日 - 由于锡的可用库存不断下降，伦敦锡市本周大幅收紧。

伦敦金属交易所(LME)的指标现货锡较三个月期锡价差周四收在每吨升水122美元。

逆价差达到2013年9月初以来最宽，并非偶然。

在2013年9月初，LME原材料市场也出现了类似的抢购，近期期货爆发紧缺，这是因为市场对印尼的一系列出口新规做出反应。印尼是全球最大的锡出口国。

特别是印尼要求全部对外出口必须首先通过印尼大宗商品和衍生品交易所(ICDX)交易，这导致9月出口大跌至仅仅795吨。

现在回过头看，9月LME锡价波动反映出的是，市场集体对于印尼政策影响实货可用性的下意识反应。

八个月以来，根据历史标准，印尼出口仍然低迷。的确，可以愈加明显地看出，印尼政府出台新规与希望金属涨价的意愿紧密相连。

这也正快速演变成锡市场的新局面--只有当ICDX价格高于某个不公开的“底价”(或者按照ICDX所谓的“建议招标价”)时，印尼才会重开出口阀门。

印尼锡出口的这道价格限制，正在拉抬LME现货锡价，表现在指标价差趋紧。

以伦敦金属市场的仓位分布来看，LME价差后市走势将会更加剧烈。

LME锡库存与指标价差走势对照图：link.reuters.com/tas78v

**库存剧减**

从今年年初以来，LME价差在结构面上便是趋紧，但最新一波升势的原因，在于过去一周左右有大量LME库存注销。

从上周初以来，总计有3,400吨的LME库存注销，准备提货出仓。

这使得LME体系的可交易锡库存减少到仅剩4,225吨，是总库存的半数不到。总库存涵盖了可交易库存及注销库存。

这个可交易库存量是2012年9月以来最低，当时LME锡金属的指标价差也是逆价差高达120美元。

LME可交易库存的分布位置，也是助长因素之一。

在欧洲只剩下5吨可交易库存，位于鹿特丹，而美国只剩70吨，位于巴尔的摩。其余可交易库存集中在马来西亚的柔佛及巴生港，以及新加坡。

**僧多粥少**

可交易库存是LME交易的真正实货流动性基础，而过去数周的大幅下降，让规模不大的LME锡合约市场突然明确感受到压迫感。

目前有两家实体的名字定期出现在LME的每日大额持仓报告上面。

最新报告显示，到周三收盘时，有一家实体持有40-50%的LME库存，另一家实体则持有相当于50-80%库存的近月合约仓位。

由于这些持仓是以可交易库存来对比计算，这样的结果就不足为奇了。

但从LME的期货仓单报告可看出，未来一段时间LME锡合约的持仓格局将会十分热闹。期货仓单报告显示的是未来三个月度主要交割日的未平仓合约情况。

在5月的主要交割日5月21日，分别有四家作多持仓者和三家作空持仓者。其中一家持有的空仓规模庞大，相当于市场未平仓合约的30-40%，规模应该会多达6,110吨。

而到了6月和7月，市场上作空和作多的家数都很多。

在可用库存减少的情况下，当这些空头准备回补空仓时，很难想像LME合约如何能避免紧俏情况恶化。

甚至不需要有人积极轧仓，就会恶化，2009年市场持续极度紧俏时，便是如此，当时一家基金建起庞大的LME锡合约仓位，现货较三个月期约的逆价差触及每吨逾700美元。

**印尼手握价格控制阀**

LME锡市场亟需注入实货流动性。

问题在于，锡的主要供应国--印尼目前严格限制出口。

今年头三个月的累计出口达16,459吨，较上年同期下降39%，为至少五年来的最低第一季水平。

本月迄今的ICDX的交易量回升至4,530吨，3月为2,665吨，这预示出口水平增长。

不过距离新出口制度实施前的月均至少8,000吨，还相差很大。

这暗示印尼自身的库存增加，不过显然只有价格涨得更高时他们才会出口，而且出口的锡也并不一定进入LME系统。

除非有现货大幅升水的刺激因素。

换句话说，印尼的控制阀想要LME供应收紧，以使国际价格与印尼想要的价格一致。

这也正是目前的情形。

锡市场的问题是，这只会强化印尼控制实货供应的决心，以推动价格涨得更高。

对于LME锡市场，由于印尼使价差波动加剧，出现了不稳定的风险。(完)

(译文审校 高琦/蔡美珍/王翔琼)

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