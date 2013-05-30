《Home专栏》铁矿石市场近期跌势是历史再现吗？

资料图片：天津港口的铁矿石堆场，一名工人在用铁锹进行整理。 REUTERS/Vincent Du

(本文作者为路透专栏作者，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home 编译 石冠兰/戴素萍

路透伦敦5月29日 - 海运铁矿石市场的警示灯再度闪烁起来。

行业指标含铁62%的铁矿石现货价格.IO62-CNI=SI周二跌2.6%至每吨117.80美元。这一价格已重返去年12月水平。

而且，看来跌势还在加速。

本月以来价格已跌逾12%，或将录得2012年8月以来最差表现，去年8月是铁矿石市场上次暴跌的时间。

现在和当时一样，通常的推手都与中国钢厂相关，据称中国钢厂在回售铁矿石船货，交易商在止损平仓吨位。

但尽管目前跌势与去年8月的抛售有着诸多相似之处，但仍存在着一个关键的不同点。

**钢铁需求疲弱**

造成铁矿石市场目前疲态的根本原因与上次相同，即中国钢铁行业的利润空间受到挤压。

此前基本平稳的铁矿石价格与钢铁价格下滑之间的紧张态势已累积了数周时间。

现在矛盾开始激化。

上海螺纹钢期货价格本周跌至去年9月初以来最低。时间框架值得关注，这正好是去年第三季铁矿石价格跌至谷底之际。

螺纹钢主要用于建筑行业，但平钢价格有着同样的走势，其与制造业活动更为相关。

麦格理银行数据显示，实际上，中国热轧钢卷价格上周跌幅较螺纹钢更甚，前者目前较年初价格水平下滑17%。

这是中国经济成长放缓的实质体现，上周汇丰中国5月制造业PMI初值跌至荣枯分水岭下方，为去年10月以来首见，凸显了中国经济增长放缓的趋势。

而且结构性经济放缓具有季节性，中国钢铁行业开始共同预期夏季需求将进一步放慢。

**钢产量强劲**

中国钢价疲弱的主要原因之一是，相对于需求，产量是太多了。

中国当前动能令人费解的是，钢铁生产本身并没有放缓的迹象。

4月的全国产量，年率换算为接近8亿吨，仅略低于2月的纪录高位8.06亿吨。

中国钢铁工业协会(CISA)所公布的数据暗示，5月上旬的产量实际上可能已经进一步加速，只有5月中旬小幅下滑。

显然这种情况是难以无继的。这从中国钢价下跌中可见一斑。

但同样明显的是，中国为数不少的小型钢厂都不愿减产，尤其是在对市场仍有乐观期待下，更不愿赔上市占率。

摩根士丹利研究人员近期的调查，正好突显出中国钢铁业这种希望和现实背离的情况。

“受访的企业对需求前景看法乐观，预期2013年和2014年将成长7%，我们则预期为3%。”

而这可能还算是保守的预测，研究人员并指称“我们认为这些预期最终可能都是过度乐观，因为其2012年的目标(不到4%)都没有达成”。

**预防性库存去化**

无论是否是过度乐观，就是这种钢铁产量持续强劲的情况，使其和去年8月的情况有所不同。

在去年7月时年率化的钢铁产量已经下滑，且在8月当月便锐减了35%至6.91亿吨。

在产业链一端的钢铁厂商，因高库存和钢品价格下跌而减少产量，另一端的铁矿石也大幅减少库存。

然而这一次，钢铁业似乎先采取预防性作法，而不是等铁矿石减少库存后再来做出回应。

鉴于仍在不断的生产大量的钢品，还有多少的原物料可以去化库存，这点值得商榷。

尤其是铁矿石库存自从上次库存去化以来就再也没有补充了。回头看8月时，中国总库存约为9,900万吨，时至今日，则约为7,600万吨。

这应该可以让目前的跌势止步才对，以免出现去年底那种崩跌的情况。

**存货不足？**

再者，除非需求乾涸，否则的话，中国钢铁厂商有库存不足之虞。

标准银行伦敦分行分析师在上周写道，“我们估计中国近来矿石的去库存化过度负面。”

“我们必须把生铁的产量降低26%，才能让当前的中国铁矿石库存相当于回到业界长期平均天数--约为30天的库存量。”

麦格理银行认为，中国钢厂重新建立库存的需求将可以吸纳年中钢铁生产的放缓，以及下半年澳洲料追加的供应。

“现在就清理铁矿石，可以降低下半年崩跌的可能性，”其指出。并警告，“铁矿石可能会出乎预期。”

中国钢产量持续偏高，加上铁矿石库存偏低，意谓着当前这波跌势不太可能会发展成8月崩跌局面。

再者，马克吐温曾说过，“历史不会重演，但最多有时会很相似。”

市场正是如此。(完)

(译文审校 于春红)

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