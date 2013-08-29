《HOME专栏》铁矿石市场为何不照剧本演出？

资料图片：图为天津一港口的铁矿石堆场。 REUTERS/Vincent Du

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home；编译 沈以文/郑茵

路透伦敦8月29日 - 铁矿石市场再次脱稿演出。

基于Steel Index (TSI)对含铁量62%铁矿石的参考价.IO62-CNI=SI，铁矿石现货价格目前约在每吨139美元交投，距离本月稍早创下的五个月高点142.80仍仅有一步之遥。

铁矿石的表现显然悖离预期。市场普遍认为价格本季将逐步走低，因为中国重建原物料库存的力道减缓，而且供应同时急遽增加。

上述两个理由看来都有重新思考的必要。

中国的钢铁需求似乎更强劲，铁矿石的供应则比预期弱。

**钢产出仍强劲**

铁矿石价格何以依然这么高，简单来说是因为中国的钢厂仍以非常高的开工率在生产钢材。

7月全国钢产出较上年同期增加6.2%，今年前七个月累计产出同比增加7.1%。

本月也未见产出明显下滑。

总而言之，根据中钢协(CISA)公布的数据，钢厂开工率似乎又已上升。虽然产出在8月中旬略有下降，但年化产量达到7.73亿吨，仍高于7月。

中国生产商继续大量生产的原因很简单，因为这样可以赚钱。

上海螺纹钢期货自6月低点强力反弹，目前接近四个月高位。

宝钢(600019.SS)已经提高了9月交货的热轧带卷和冷轧带卷的价格。该公司是中国最大的钢铁上市公司，也是国内市场的价格制定者。

因此，钢铁生产的利润率仍然为正。

**钢铁需求依然旺盛**

但这些钢材跑到哪里去了呢？

直观的答案是，这些钢材重新填补了钢铁供应链中的缺口，因为在第二季发生了一次恐慌性库存削减。

只可惜所有的证据只能证明钢铁库存是在触底，不论去看长材还是板材，都是这个结果。

不错，中国1-7月的钢铁产品出口确实上升了13.7%，但过去三个月实际上却呈现下降，而且累计年增长率与2012年相比为持平。

由此得出的合理推断是，“中国的钢铁需求依然持稳，且相对强劲”。这也是摩根士丹利分析师得出的结果。欲了解详情可参看2013年8月26日的《大宗商品手册(The Commodity Manual)》

“我们认为当前形势的关键在于，汽车和白色家电产品的销售/制造非常强劲，且政府引导加大对高铁等基础设施的投资，”该银行说。

虽说中国政府避免采用2008年全球金融危机时那种“震撼威慑型”刺激政策，但还是会对高铁和社会保障房等钢铁需求较大的关键行业采取一些小型刺激措施。

更何况，正如近来多数采购经理人(PMI)数据所印证的那样，整体制造业活动似乎再度升温。

**铁矿石供应链存在缺失环节**

所有这一切意味着，中国对进口铁矿石的需求仍在飞速增长。

今年7月铁矿石进口创下7,310万吨的纪录新高，1-7月的累计进口增长将近8.0%。

难怪同期的对澳洲进口一下子增长了20.5%。

毕竟供应激增的源头在这里，力拓(RIO.L)和必和必拓(BLT.L)增加产量，Fortescue Metals(FMG.AX)在皮尔巴拉地区的业务也开始运转。

但是，供应环节中缺少了两环。

首先是巴西。中国1-7月从拉美国家的进口实际上下降了6.6%。

欲浏览中国铁矿石进口图表请点选 (link.reuters.com/syt62v)

这反映的是全球最大的铁矿石生产商--淡水河谷(VALE5.SA)上半年产量较低，因为年初雨季持续时间较长。

淡水河谷今年上半年整体可分配产出减少6.5%，明显抵销了必和必拓和力拓产出的增加。

2013年前六个月“三大”铁矿石生产商的累计产出，实际上仅微幅增加了1.8%。

另一方面，印度继续缺席海运铁矿石市场，因为Goa和Karnataka等主要产区仍然实施出口禁令。

印度对中国铁矿石出口在第二季略见回升，但在7月却又骤降至只有50.6万吨的年内低点。

今年1-7月中国自印度进口铁矿石累计为595万吨，远低于上年同期的2,767万吨，更加不及禁令实施前，2011年同期的5,381万吨。

由于印度缺席、巴西供应减少，中国的进口需求有一部份继续由伊朗、哈萨克和美国来供应，淡水河谷在第二季投资者説明会上形容这些国家是成本较高、“伺机取巧”的出口国。

**价格还能撑多久?**

那么铁矿石价格还能撑多久呢?

供应激增已经开始。

未来几个月澳洲产量将持续增加。

淡水河谷的产出也将摆脱上半年的低迷，它维持全年产出预估为3.06亿吨不变。巴西出口数据也显示出货量已重新增加，7月写下2,969万吨的今年高点。

如果印度政府真的削减出口关税，印度有可能重新回到海运铁矿石出口市场。不过也不用抱太大希望。

影响铁矿石价格的关键因素依然在于中国的钢材需求。

如果需求和中国的产出都维持现状，那么多余的低价铁矿石供应应该能促成价格如分析师所愿，在本季开始有序向下修正。

那么铁矿石价格就能按剧本演，只是比预期的时间晚了几个月。

但这只是“如果”。近期情况显示，中国过大的钢铁行业就算只出现很小的负面定价错位，也能带来大得不成比例的影响。

欲知铁矿石价格后事如何，请静观中国钢材价格发展。(完)

(译文审校 隋芬)

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